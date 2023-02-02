«Хаас» в «Формуле-1»: Новое название, новый спонсор, новая ливрея

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» стала первой, кто представил новую машину к сезону 2023 года. Хотя уместнее будет сказать, что это была презентация новой ливреи, потому что сам VF23 будет обкатана только на следующей неделе в Сильверстоуне.

Идея представить лишь ливрею, нанесенную на шоу-кар, понятна, ведь работа над моделью, которая будет использоваться в чемпионате, продолжается постоянно, а раскрывать свои секреты заранее не хочет никто. Поэтому не будем углубляться в технические подробности, а сосредоточимся на внешних обновлениях и прогнозах

haasf1team.com

После драматического расторжения спонсорского контракта с «Уралкалием», которое очень было похоже на обман в стиле «западных партнеров» (контракт расторгли, а деньги не вернули), «Хаас» остался без титульного спонсора в 2022 году. Да и машину пришлось срочно перекрашивать, чтобы избавиться от российского триколора, который украшал ее. Но сезон позади и команда Джина Хааса, которая в минувшем сезоне добыла первые за два года очки, а также занесла в свой актив первый поул (многие скажут случайно, но ведь факт есть), готовится к новому сезону. Стабильность технического регламента дала команде возможность исправить технические ошибки и развить машину. О том, насколько успешно – покажут первые гонки нового сезона, в которых машины «Хаас» предстанут в новой ливрее - черно-бело-красной. Это связано еще и с тем, что в будущем сезоне новым титульным спонсором стала компания MoneyGram. Отсюда и смена названия - MoneyGram Haas F1 Team.

Гоночные боги возвращают долги

После того, как «Хаас» спешным образом расторг контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным, то его напарник Мик Шумахер заявил, что после ухода россиянина стал чувствовать себя более комфортно. Он разливался в комплиментах вернувшемуся из отставки Кевину Магнуссену и всячески отмечал, что вот сейчас дела пойдут. Дела пошли, но не у Мика. Гоночный сезон явно не задался, а разбитые машины в условиях отсутствия титульного спонсора выливались в копеечку. Журналисты одного из издания даже посчитали, что Мик Шумахер разбил машин на почти 4 млн. долларов.

Сложно сказать насколько более комфортно стал чувствовать себя Шумахер после ухода Мазепина, но своего места по итогам сезона, он лишился. Кто-то скажет, что гоночные боги вернули долг.

Не умаляя таланты чемпиона «Формулы-2» можно отметить, что молодой гонщик не справился с психологическим давлением. Может поэтому и стоило взять годичный перерыв. В новом сезоне Мик будет исполнять обязанности резервного гонщика в «Мерседес» и «Макларен». Возможно, перезагрузка пойдет на пользу молодому немцу, а если нет, то уместно будет вспомнить и совет мудрого Берни Экклстоуна, который сказал, что Шумахеру лучше сосредоточиться на других гоночных сериях.

Два пилота – два обладателя поулов в Бразилии

Команда «Хаас» в прошлом сезоне срочно вызвала из отставки Кевина Магнуссена, который и сменил Мазепина, а для сезона 2023 года подписала еще одного обладателя поула в Бразилии (не менее драматичного в 2010 году, что и у датчанина в 2022) – немца Нико Хюлькенберга.

Опытный гонщик, на счету которого 181 старт в гонке, имеет один не закрытый гештальт. При такой внушительной статистике выступлений за далеко не команды-аутсайдеры, Хюлькенберг ни разу не поднимался на подиум. Предположить, что форма «Хаас» позволит ему побороться за призовые места, будет слишком оптимистично. Но ведь и Магнуссена никто не считал фаворитом в борьбе за поул в Бразилии. А он выиграл его. Гонки всегда непредсказуемы. Погода, техника, чей-то сход - и вот уже все может быть.

В любом случае большой опыт Хюлькенберга и Магнуссена помогут американской команде в борьбе за очки. В прошлом году «Хаас» уже оставил позади себя «Альфа Таури» и «Уильямс», заняв восьмое место в Кубке конструкторов. В этом сезоне руководитель команды Гюнтер Штайнер ставит цель – регулярные финиши в очковой зоне (в сезоне-2022 таковых было 7 из 22). В 2023 году нас ждет рекордный по продолжительности сезон – 23 гонки. Так что, у «Хаас» будет на одну возможность больше финишировать в очках, чем в прошлом году. А значит и подняться выше в командном зачете.