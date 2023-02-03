«Ред Булл»: цель – чемпионство, партнерство - с «Фордом»

В минувшем сезоне «Ред Буллу» удалось не только сделать Макса Ферстаппена двукратным чемпионом мира, побить пару рекордов, вляпаться в пару скандалов, в том числе и финансовый, но прервать восьмилетнюю монополию «Мерседес» на Кубок конструкторов. Команде не хватило семи очков до рекорда «Серебряных стрел» за сезон, но кто это вспомнит, учитывая 17 побед за сезон, 15 из которых на счету Ферстаппена, что тоже рекорд.

Вполне естественно считать, что никакой другой цели на сезон 2023 года, кроме удержания чемпионских титулов, команда просто не ставит. Конечно, повторить рекордный сезон будет очень не просто. Тут не до рекордов, главное – победить, поскольку остановить «красного быка» есть как минимум двое желающих. В «Феррари» с новым руководством сделали работу над ошибками, как и в «Мерседес». Поэтому главной интригой будущего сезона является увидим ли мы противостояние трех команд, а не двух как было в последние годы.

Реорганизации и штрафы

У «Ред Булл» свои сложности. После смерти основателя компании Дитриха Матешица остро стал вопрос о будущем всего гоночного сегмента, в котором команда «Формулы-1» занимала особое место. Но преемник Матешица Оливер Минцлафф, ранее работавший в футбольном клубе «Лейпциг», заявил, что программа «Формулы-1» сохранит статус-кво в общей структуре концерна. По сведениям немецких СМИ, Марк Матешиц, сын покойного Дитриха, сказал, что это было решение его отца. Поэтому финансирование команды не является больным вопросом. Но в «Формуле-1» не все решается за деньги.

Когда в минувшем сезоне грянул финансовый скандал с перерасходом лимита, то «Ред Булл» больше беспокоило сокращение времени работы с аэродинамической трубой, а не 7 миллионов долларов в виде штрафа. Команда-победитель прошлого сезона и так получает меньше всех времени, а тут и без того сокращенное время скостили еще на 10%. Если убрать традиционную театральность в возмущениях соперников и собственных жалобах команды на суровость решения, то за словами можно увидеть беспокойство. Потому что деньги можно получить, а вот практическую проверку аэродинамических теорий и деталей машины сделать сложнее, да и соперники все ближе.

Но у «Ред Булл» есть свой козырь – Адриан Ньюи. Безусловно, гениальный конструктор, чьи машины не раз доказывали, что могут побеждать. Сможет ли Ньюи вновь блеснуть своим талантом – покажет время.

Ферстаппен все еще жаден до побед

Второй козырь «Ред Булл» - это такой же жадный до побед двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Если говорить об эталоне чемпиона, то он ему соответствует: нацеленный на борьбу, бескомпромиссный, а порой и беспринципный, готовый сражаться на трассе до выноса своего соперника – все это Ферстаппен, который все так же жаден до побед (как и полагается гонщику). Безусловный номер один в команде, как в свое время был Михаэль Шумахер в «Феррари». И нидерландец совсем не против стать трехкратным чемпионом мира, как и его возможный тесть – бразилец Нельсон Пике.

redbullracing.com

Не умаляя талант напарника Ферстаппена мексиканца Серхио Переса, стоит объективно отметить, что о его чемпионских амбициях говорить сложно. Правда, у Переса все же есть одна мечта и цель-максимум – победить на Гран-при Мексики. Ну и принести «Ред Булл» как можно больше очков, чтобы помочь в борьбе с соперниками из «Большой тройки».

Дополнительной мотивацией для Переса будет служить присутствие в качестве резервного пилота Даниэля Риккардо, оставшегося без места на сезон-2023 года. И пусть руководитель команды Кристиан Хорнер и спортивный консультант Хельмут Марко говорят о том, что австралиец не рассматривается в качестве замены, все прекрасно помнят как легко такие замены делаются. Причем порой прямо посреди сезона. Даниил Квят и Пьер Гасли не дадут соврать.

«Форд» сменил «Порше», «Ред Булл» идет за океан

После того как в «Ауди» подтвердили решение прийти в «Формулу-1» с 2026 года, когда вступит в силу новый моторный регламент, все ждали, что следующим такой шаг сделает еще одно подразделение, входящее в концерн «Фольксваген» - «Порше». Но сделка с «Ред Булл» провалилась. И та, и другая сторона принялись искать альтернативные варианты. В «Порше» так ничего и не нашли, а вот «Ред Булл» смог найти партнера по работе со своими моторами. И это не японская «Хонда», где уже думают над тем, чтобы вернуться в «Формулу-1» самостоятельной командой.

Новым партнером «Ред Булл» стал американский «Форд». Машины с моторами «Форд» одержали в общей сложности 176 побед в «Формуле-1», что является третьим результатам в статистике чемпионатов (больше только у «Феррари» - 243, и у «Мерседес» - 213). В 2004 году «Форд» объявил, что покидает чемпионат.

Американские производители все больше обращают внимание на «Формулу-1» и увеличивают свое присутствие. И этот интерес взаимен. «Ред Булл» проводил презентацию своей ливреи в Нью-Йорке. Более того, команда трижды в сезоне будет использовать специальную ливрею – для трех американских этапов, и в разработке этих ливрей примут участие американские болельщики.