«Уильямс»-2023: избавиться от ярлыка аутсайдера

Болельщики «Формулы-1» со стажем легко вспомнят годы доминирования сине-белых машин «Уильямс-Рено», когда Найджелл Мэнселл, Ален Прост, Дэймон Хилл и Жак Вильнев становились чемпионами, а команда брала Кубок конструкторов. Те, кто следит за «Формулой-1» поменьше наверняка вспомнят поул Нико Хюлькенберга в Бразилии в 2010, победу Пастора Мальдонадо в 2012 году на Гран-при Испании, и третье место в командном зачете чемпионатов 2014 и 2015 года. А еще надежды в 2018 году, что машина поедет и в ней россиянин Сергей Сироткин наберет немало очков.

Те времена давно прошли, а у команды наступил непростой период. И сезон 2021 года, когда «Уильямс» опередил «Альфа Ромео» и «Хаас», стал определенным проблеском надежды. Увы, прошлый сезон вновь был завершен в подвале командного зачета. Но в 2023 году в Гроу ставят цель – избавиться от ярлыка аутсайдера.

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Зимняя кадровая чехарда не обошла стороной «Уильямс», когда внезапно о своем уходе объявил руководитель команды Йост Капито и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон. Решение было действительно для многих внезапным, поскольку ничего не предвещало такого развития событий. Но спустя два года после своего назначения Капито и Демезон покинули свои посты, а команда в межсезонье осталась без двух важных руководителей.

Новым руководителем стал бывший главный стратег «Мерседеса» (памятные «Валттери, это Джеймс» – его слова) Джеймс Воулз. Но он приступит к своим обязанностям только с 20 февраля, фактически став у руля команды только перед предсезонными тестами.

Место технического директора также еще вакантно, поэтому о технической доработке машины можно только догадываться. Решать эту проблему также придется новому руководству.

В то же время руководству удалось найти нового главного спонсора. Им стала компания Gulf Oil. Это позволяет надеяться, что проблем с финансированием, о которых намекалось в 2022 году, быть не должно. И серьезные обновления будут чаще, чем раз за сезон – о чем сказал Алекс Албон во время презентации.

Пилоты настроены на борьбу

О ситуации, которая складывается в команде, можно начать складывать первое представление по заявлениям пилотов. Обычно оптимистичные, написанные как под копирку (с нетерпением ждем, когда мы будем бороться за высокие места), их можно сразу относить к шаблонным. И тем необычнее звучит заявление того же Албона, что сложно сказать, сможет ли команда подняться выше в этом сезоне. Или про то, что он не ожидает результатов как у «Хаас» в прошлом году. Да, доля оптимизма есть – про то, что команда находится в более благоприятном положении, чем год назад. И если его отсеять, то картина для болельщиков рисуется тревожная. Да еще и спортивный директор команды Свен Смитс назвал происходящее в команде «контролируемым хаосом». Что же скрывается в реальности, если убрать традиционный презентационный оптимизм?

Не стоит недооценивать мастерство пилотов команды. И Алекс Албон, и Логан Сарджент, который смотрит на свой контракт с «Уильямс» не иначе как на чудо свыше, приложат все силы, чтобы выступить как можно лучше. Но хватит ли мастерства, если машина откровенно не едет? В любом случае, задача по избавлению от ярлыка аутсайдера, с такими исходными выглядит куда сложнее.

Дебют на трассе

В «Уильямс» не стали оригинальничать и тоже представили только ливрею машины на шоу-каре. Сама FW45 появится на трассе в Сильверстоуне только 13 февраля. Сейчас машина находится в стадии финальной сборки. По техническим данным, новая машина будет отличаться лучшей прижимной силой благодаря доработке передней подвеске и аэродинамических элементов. Отмечается, что и управляемость, на которую жаловались, кстати, и Албон, и Латифи в минувшем сезоне, станет лучше. Мотор «Мерседес» славится своей надежностью и может помочь команде в борьбе за очки. Связи Ваулза и «Мерседес» только укрепят и помогут в развитии сотрудничества. Но хватит ли аэродинамической составляющей – здесь вопрос открытый.

Пока же все прогнозы завершаются традиционной презентационной фразой: «Мы узнаем о положении дел только в первой гонке сезона». Подождем Бахрейна. Ясно одно, что ждать сенсаций от наследия Фрэнка Уильямса, пока не приходится.