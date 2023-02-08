«Альфа Ромео»: последний сезон итальянского бренда

Главное вовремя уйти

Когда летом минувшего года был принят новый регламент на моторы, который начнет действовать с 2026 года, то прихода в «Формулу-1» ожидали сразу несколько автопроизводителей. Оставался открытым лишь вопрос – с какими командами. Понятно, что заводские «Мерседес», «Феррари», «Альпин» (Рено) останутся со своими моторами. А вот клиентская база могла внести разнообразие. И первым договориться удалось «Ауди». Базовой командой для ингольштадтского концерна стал «Заубер». О деталях соглашения можно только догадываться, однако они начинают проясняться по мере приближения «Часа Х». В частности, в начале января 25% акций команды из швейцарского Хинвила уже перешли в собственность «Ауди». Упорно ходят разговоры о том, что до 2026 года из миноритарного акционера «Ауди» станет основным, приобретя до 75% всех акций.

После объявления о заключении контракта с «Ауди» стало ясно – «Альфа Ромео» покинет «Формулу-1».

Может показаться, что в Хинвиле поступились партнерством, но в «Альфа Ромео» считают свой уход своевременным. По словам главы концерна Stellantis, куда входит и «Альфа Ромео», Карлоса Тавереса, партнерство с Sauber Group было позитивным и помогло восстановлению позицию марки на рынке. «От сотрудничества мы получили больше, так что мы довольны, задача выполнена», - отметил Таверес в интервью французским СМИ.

«Альфа Ромео» не исчезнет из гонок. В руководстве ищут замену «Формуле-1», так что марка остается в автоспорте.

Уйти на позитиве?

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В межсезонье было немало разговоров о том, будут ли в «Альфа Ромео» вкладываться в машину своего последнего сезона. Пессимизма добавил и уход руководителя команды. Накануне Нового года Фредерик Вассер перешел на должность руководителя «Феррари». В то же время у руля Sauber Group стал бывший руководитель «Макларен» Андреас Зайдль. Но здесь больше прицел был также на перспективное сотрудничество с «Ауди». Зайдль работал в гоночных программах группы «Фольксваген», кому принадлежит «Ауди». Под его руководством заводская команда «Порше» трижды побеждала в Ле-Мане. Плюс хорошие отношения с председателем совета директоров «Ауди» Маркусом Дюйсманном. Тем более, что они уже работали вместе.

В январе команда обрела нового представителя с правами руководителя. Им стал Алессандро Алунни Брави, который смог собрать спонсорскую базу, даже после ухода титульного спонсора – компании Orlen.

Машина новая, пилоты те же

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Технический директор команды Жан Моншо рассказал на презентации С43 (такой индекс получила новая машина) о том, что изменилось в ней. Технический регламент не сильно изменился с прошлого года, поэтому у инженеров уже был определенный базис.

По словам Моншо, работа над новой машиной больше касалась ее задней части. «Концепция прошлого года вышла на плато и теперь нужно найти новые резервы эффективности. Модернизацией передней части команда займется по ходу сезона», - было отмечено на презентации в Цюрихе.

С43 бросается в глаза оригинальной раскраской, в которой преобладают черно-красные тона. В такой же цветовой гамме выполнены и костюмы гонщиков – Валттери Боттаса и Гуаньюй Чжоу, проводящего свой второй сезон в «Формуле-1». Для китайского пилота – это еще один шанс доказать свой талант, а для финна – возможность продлить формульную жизнь, ведь мастерство есть мастерство. В минувшем сезоне именно Боттас с его пятым местом в Имоле помог «Альфа Ромео» отстоять шестую позицию в Кубке конструкторов. Но урок провальной второй половины прошлого сезона в команде постараются учесть.

Вряд ли «Альфа Ромео» удастся побороться с парой «Макларен»-«Альпин», а вот вновь стать лучшей среди остальных – вполне по силам. Что и будет целью на предстоящий сезон.

«Альфа Ромео» не готова «слить» свой последний чемпионат в «Формуле-1». Ведь лучше всего запоминается именно последнее выступление. А в 2024 году скорее всего в пелотоне мы вновь увидим «Заубер».