World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Альфа Ромео»: последний сезон итальянского бренда

«Альфа Ромео» прощается с «Формулой-1»: спонсорское соглашение с «Заубер» заканчивается в этом году, новый проект не ожидается.
«Альфа Ромео»: последний сезон итальянского бренда
08 февраля 2023 23:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: alfaromeo.com

Главное вовремя уйти

Когда летом минувшего года был принят новый регламент на моторы, который начнет действовать с 2026 года, то прихода в «Формулу-1» ожидали сразу несколько автопроизводителей. Оставался открытым лишь вопрос – с какими командами. Понятно, что заводские «Мерседес», «Феррари», «Альпин» (Рено) останутся со своими моторами. А вот клиентская база могла внести разнообразие. И первым договориться удалось «Ауди». Базовой командой для ингольштадтского концерна стал «Заубер». О деталях соглашения можно только догадываться, однако они начинают проясняться по мере приближения «Часа Х». В частности, в начале января 25% акций команды из швейцарского Хинвила уже перешли в собственность «Ауди». Упорно ходят разговоры о том, что до 2026 года из миноритарного акционера «Ауди» станет основным, приобретя до 75% всех акций.

После объявления о заключении контракта с «Ауди» стало ясно – «Альфа Ромео» покинет «Формулу-1».

Может показаться, что в Хинвиле поступились партнерством, но в «Альфа Ромео» считают свой уход своевременным. По словам главы концерна Stellantis, куда входит и «Альфа Ромео», Карлоса Тавереса, партнерство с Sauber Group было позитивным и помогло восстановлению позицию марки на рынке. «От сотрудничества мы получили больше, так что мы довольны, задача выполнена», - отметил Таверес в интервью французским СМИ.

«Альфа Ромео» не исчезнет из гонок. В руководстве ищут замену «Формуле-1», так что марка остается в автоспорте.

Уйти на позитиве?

alfaromeo.com
В межсезонье было немало разговоров о том, будут ли в «Альфа Ромео» вкладываться в машину своего последнего сезона. Пессимизма добавил и уход руководителя команды. Накануне Нового года Фредерик Вассер перешел на должность руководителя «Феррари». В то же время у руля Sauber Group стал бывший руководитель «Макларен» Андреас Зайдль. Но здесь больше прицел был также на перспективное сотрудничество с «Ауди». Зайдль работал в гоночных программах группы «Фольксваген», кому принадлежит «Ауди». Под его руководством заводская команда «Порше» трижды побеждала в Ле-Мане. Плюс хорошие отношения с председателем совета директоров «Ауди» Маркусом Дюйсманном. Тем более, что они уже работали вместе.

В январе команда обрела нового представителя с правами руководителя. Им стал Алессандро Алунни Брави, который смог собрать спонсорскую базу, даже после ухода титульного спонсора – компании Orlen.

Машина новая, пилоты те же

alfaromeo.com
Технический директор команды Жан Моншо рассказал на презентации С43 (такой индекс получила новая машина) о том, что изменилось в ней. Технический регламент не сильно изменился с прошлого года, поэтому у инженеров уже был определенный базис.

По словам Моншо, работа над новой машиной больше касалась ее задней части. «Концепция прошлого года вышла на плато и теперь нужно найти новые резервы эффективности. Модернизацией передней части команда займется по ходу сезона», - было отмечено на презентации в Цюрихе.

С43 бросается в глаза оригинальной раскраской, в которой преобладают черно-красные тона. В такой же цветовой гамме выполнены и костюмы гонщиков – Валттери Боттаса и Гуаньюй Чжоу, проводящего свой второй сезон в «Формуле-1». Для китайского пилота – это еще один шанс доказать свой талант, а для финна – возможность продлить формульную жизнь, ведь мастерство есть мастерство. В минувшем сезоне именно Боттас с его пятым местом в Имоле помог «Альфа Ромео» отстоять шестую позицию в Кубке конструкторов. Но урок провальной второй половины прошлого сезона в команде постараются учесть.

Вряд ли «Альфа Ромео» удастся побороться с парой «Макларен»-«Альпин», а вот вновь стать лучшей среди остальных – вполне по силам. Что и будет целью на предстоящий сезон.

«Альфа Ромео» не готова «слить» свой последний чемпионат в «Формуле-1». Ведь лучше всего запоминается именно последнее выступление. А в 2024 году скорее всего в пелотоне мы вновь увидим «Заубер».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Альфа Ромео»: последний сезон итальянского бренда
«Альфа Ромео»: последний сезон итальянского бренда
«Альфа Ромео» прощается с «Формулой-1»: спонсорское соглашение с «Заубер» заканчивается в этом году, новый проект не ожидается.
08.02.2023 23:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Уильямс»-2023: избавиться от ярлыка аутсайдера
«Уильямс»-2023: избавиться от ярлыка аутсайдера
Команда надеется выбраться из подвалов командного зачета.
06.02.2023 23:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл»: цель – чемпионство, партнерство - с «Фордом»
«Ред Булл»: цель – чемпионство, партнерство - с «Фордом»
В команде из Милтон-Кинса другие цели на предстоящий сезон просто не рассматривают.
03.02.2023 18:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Хаас» в «Формуле-1»: Новое название, новый спонсор, новая ливрея
«Хаас» в «Формуле-1»: Новое название, новый спонсор, новая ливрея
Американский коллектив стал первым, кто провел презентацию, посвященную сезону 2023 года.
02.02.2023 21:00
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» 2022 года: чем запомнился уходящий год
«Формула-1» 2022 года: чем запомнился уходящий год
Все награды вручены, чемпион и лучшая команда известны, клетчатый флаг, взмах которого возвестил об окончании сезона, свернут до марта следующего года. Самое время подвести итоги года уходящего, еще раз, взглянув на то, что уже стало историей.
23.12.2022 13:16
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» сверила часы
«Формула-1» сверила часы
Международная автомобильная федерация опубликовала заявочный лист и время начала сессий в сезоне будущего года.
15.12.2022 21:37
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Команды меняют руководителей
Команды меняют руководителей
Уход в отставку руководителя гоночной команды «Феррари» Маттиа Бинотто открыл целую череду переходов.
13.12.2022 14:32
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл 15-й раз в сезоне, Леклер – вице-чемпионство, Хэмилтон сошел
Ферстаппен выиграл 15-й раз в сезоне, Леклер – вице-чемпионство, Хэмилтон сошел
Сезон 2022 года уже стал историей. Он запомнился рекордной серией побед Ферстаппена, борьбой за вице-чемпионство между Пересом и Леклером, единственной победой в сезоне пилота «Мерседес» (не Хэмилтона).
20.11.2022 18:42
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» хочет закончить сезон на победной ноте
«Ред Булл» хочет закончить сезон на победной ноте
В последней пятнице сезона лучшие времена сессий показали пилоты «Мерседес» и «Ред Булл». А в «Феррари» больше внимания уделили прототипам деталей 2023 года.
18.11.2022 18:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Финальный аккорд сезона
Финальный аккорд сезона
В преддверии мирового первенства по футболу в соседнем Катаре, в Абу-Даби состоится заключительный этап чемпионата мира «Формулы-1», который расставит все точки в вопросах турнирного положения.
17.11.2022 12:15
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика