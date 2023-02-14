«Альфа Таури»: пробиться в середняки

В «Альфа Таури» еще задолго до самой презентации отмечали, что представят только лишь окраску новой машины, но не саму машину. Работа над AT04 продолжается, машина появится на обкатке несколь

кими дня позже.

Новый уровень для Цуноды, шанс для де Вриза

С уходом в «Альпин» Пьера Гасли за старшего гонщика в команде остался Юки Цунода. Безусловно, по сравнению с новичком команды Ником де Вризом, опыта у японца больше, пусть даже Цунода и не выигрывал чемпионские титулы в «Формуле-Е». В то же время, у обоих гонщиков сильная мотивация доказать свои возможности. Цунода ранее славившийся нестабильными выступлениями понимает, что как только сотрудничество «Ред Булл» и «Хонды» сойдет на нет, то и его место в команде тоже исчезнет. В спину дышит молодежь из программы «Ред Булл». Поэтому если кого и надо впечатлять, то это японских производителей, чтобы те захотели оставить своего гонщика в «Формуле-1». Пусть и в другой команде, если так сложатся обстоятельства. Поэтому японец заявил, что в предстоящем сезоне он перейдет на новый уровень.

А де Вриз понимает, что шанс «Формулы-1», да еще и в 28 лет дается лишь однажды. Впечатленный выступлением де Вриза на Гран-при Италии доктор Марко пригласил гонщика, который был в программе «Мерседес», отодвинув на второй план молодежь программы «Ред Булл». Что, впрочем, объяснимо – поскольку де Вриз готов к «Формуле-1» лучше, нежели тот же Лоусон.

«В сериях, где я выступал в последние годы, моей физической формы хватало, но «Формула-1» – это совсем другой уровень. Нагрузки велики, и периодических занятий в тренажерном зале от случая к случаю явно недостаточно. Этой зимой я сосредоточился на физической подготовке», - сказал де Вриз.

Амбиции пилотов помогут команде Франца Тоста влиться в борьбу за очки. Но Цуноде нужна стабильность, де Вризу – время.

Красные цвета в сине-белом декоре

Orlen

Orlen

После того как «ТороРоссо» стала «Альфа Таури» цветовая гамма машины существенно изменилась. На смену традиционной редбулловской окраске пришли бело-синие тона. В предстоящем сезоне в расцветке машины появился красный цвет. Это связано с приходом титульного спонсора – польской компании, которая раньше работала с «Альфа Ромео». Благодаряместо за рулем на сессиях свободных заездов и тестах иногда получал польский пилот Роберт Кубица. Однако в «Альфа Таури» Кубица пилотировать не будет, да и название как «Альфа Ромео» команда менять не будет.

Говорить о технических особенностях AT04 пока рано. Окраска представлялась на шоукаре, а сама машина была представлена лишь на рендерах, что не дает возможности более точно понять какие обновления были сделаны. О технических новинках и концепте можно будет судить в конце февраля в Бахрейне на предсезонных тестах, а о скорости – уже на первых этапах.

Заокеанская презентация коллекции одежды и поворотный год для команды

Как и «Ред Булл» ранее «Альфа Таури» также провела презентацию своей машины в США. В предстоящем сезоне в календаре сразу три гонка в Соединенных Штатах, и команды стараются завоевать американский рынок.

«2023 год станет поворотным годом как для «Формулы-1», так и для бренда «Альфа Таури», который впервые приходит на американский рынок. Мы расширяем свое присутствие», - отметил в ходе презентации руководитель команды Франц Тост.

«Альфа Таури» пришла в США не только с машиной «Формулы-1». Во время презентации AT04 был также представлен бренд молодёжной одежды осенне-зимней коллекции 2023 года. А местом презентации стал «Линкольн-центр», и событие было приурочено к нью-йоркской неделе моды.

Как тут не вспомнить бренд «Бенеттон» в середине 90-х. И два чемпионских титула Михаэля Шумахера, и узнаваемость бренда. От «Альфа Таури» чемпионства в предстоящем сезоне ожидать невозможно, а вот узнаваемость бренда вполне может быть обеспечена.

В прошлом сезоне «Альфа Таури» не хватило двух очков для того, чтобы догнать «Хаас». Команды примерно равны по силам и сезон-2023 года обещает интересное противостояние.