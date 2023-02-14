«Макларен»: взять реванш у «Альпин»

Вторая половина минувшего сезона подарила зрителям захватывающую борьбу между «Маклареном» и «Альпин» за первое место за пределами «Большой тройки». Команда из Уокинга проиграла спор, но готова бороться за реванш.

MCL 60 - новинка от нового руководства

В межсезонье «Макларен» лишился руководителя. Андреас Зайдль покинул Уокинг, перебравшись в Sauber Group, который вскоре перейдет под крыло «Ауди». Зайдль давно связан с ингольштадтским концерном, потому и выбор был очевиден. Его преемником стал итальянский специалист Андреа Стелла, за плечами которого работа в «Феррари». Более того, Стелла начал свою карьеру в группе гоночных инженеров Михаэля Шумахера, а позднее работал гоночным инженером Кими Райкконена и Фернандо Алонсо. Так что как устроить работу коллектива Стелла знает по собственному опыту.

Оценивая работу над новой машиной, Стелла признал, что есть области, где команда отстает в разработке от конкурентов. Довольно необычно, учитывая традиционный оптимистичный тон выступлений на презентациях. В то же время, в руководстве команды заявили, что проблемы с аэродинамикой в большей степени решены. Именно аэродинамика стала камнем преткновения для выступления Даниэля Риккардо, который не раз жаловался на то, что машина не ведет себя так как нужно ему, поэтому и результаты оставляют желать лучшего. Впрочем, к изменениям лучше приспособился Ландо Норрис, разгромивший своего партнера в минувшего сезоне. Справедливости ради стоит отметить, что единственная за 10 лет победа «Макларен» - на счету Риккардо.

Предстоящий год – юбилейный для «Макларен», отмечающего свое 60-летие (отсюда и индекс машины MCL60). «Потому и цели на этот год самые амбициозные», - сказал исполнительный директор Зак Браун. И если подобраться к «Большой тройке» будет все же сложновато, то вот взять реванш за поражение от «Альпин» команда, по мнению руководства, обязана.

Счет с «Альпин» - 1:1

Если в Кубке конструкторов «Макларен» проиграл четвертое место «Альпин», то вот борьбу за австралийский талант в лице Оскара Пиастри, в Уокинге выиграли. Юридический триллер, развернувшийся после неожиданного ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин», завершился в пользу «Макларен». В «Альпин» рассчитывали на чемпиона «Формулы-3» и «Формулы-2», но тот внезапно выбрал «Макларен», попутно оставив без работы своего соотечественника – Даниэля Риккардо. А когда французский коллектив обратился в ФИА за разъяснениями, в Федерации встали на сторону «Макларен», отметив юридические промахи в договоре с австралийцем. Сообщалось, что глава юридического департамента «Альпин» поплатился местом за уход Пиастри.

Так или иначе, но у подопечного Марка Уэббера есть возможность блеснуть талантом на самом высоком уровне.

Что касается Ландо Норриса, то для британца это будет уже пятый сезон. За это время из зеленого новичка, Норрис превратился в опытного пилота, который уверен в своих силах. И если говорить о параллельном чемпионате за пределами «Большой тройки», то его как раз выиграл Норрис, опередив на 30 очков Эстебана Окона. Из 22 гонок минувшего сезона, он лишь в трех не смог добыть очки для команды.

Команда обещает быструю работу над ошибками

Еще до презентации в «Макларен» отмечали, что в отличие от других команд, на мероприятии будет представлена реальная машина. В техническом штабе команды из Уокинга отмечали, что машина стала эволюцией прошлогодней модели. Было доработано днище, а именно оно в большей степени отвечает за прижимную силу, на нехватку которой жаловались гонщики в прошлом году. Продолжалась работа с аэродинамикой, отсюда и различие фотографий, представленных на рендере и реальной машины. Была решена проблема и с весом. Исполнительный директор Зайдль отметил, что инженерам удалось облегчить машины, поэтому больше участков окрашено в оранжевый и белый цвета. Отсюда и ответ на вопрос почему в ливреях новых машин так много черного цвета – он, или вернее отсутствие краски, помогает сэкономить вес.

В «Макларен» призывают болельщиков не возлагать сразу больших надежд на успех, но обещают быстро исправить недочеты, которые обязательно вскроются, когда команды приступят к тестам (23-25 февраля) и проведут первые этапы.