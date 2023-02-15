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«Феррари»: все, что ниже первого места – неудача

В Маранелло не скрывают своих чемпионских амбиций и даже рискнули, не откладывая обкатку новой машины, а проведя ее сразу во время презентации.
«Феррари»: все, что ниже первого места – неудача
15 февраля 2023 12:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: ferrari.com

День влюбленных в «Феррари»

С учетом огромной армии болельщиков, презентация «Феррари» своей новой машины превратила день всех влюбленных в день всех влюбленных в «Феррари».

В Маранелло не скрывают своих чемпионских амбиций, ведь последний титул у команды был в далеком уже 2008 году. С тех пор прошло 15 лет, были случаи, когда Скудерия подбиралась близко, но титул ускользал вновь. Начало прошлого сезона выдалось многообещающим, казалось, что вот оно – исполнение мечты. И снова но… Ошибки пилотов, стратегические просчеты (порой комические), и мечты остались только лишь мечтами. А за это не прощают. Даже если учесть, что еще в начале 2022 года говорилось лишь про начало процесса и долгого похода к чемпионству. Тем не менее, руководитель команды Маттиа Бинотто покинул Скудерию.

Вассер провел работу над ошибками

Новый год команда встретила с новым руководителем (им стал Фредерик Вассер), а также и обновленной структурой руководства. В прошлом Бинотто фактически совмещал должности руководителя команды и отвечал за техническую разработку машины. Вассер является лишь администратором. Но с опытом, за его плечами работа в ART GP, «Рено», «Заубер».

«Я поздно получил приглашение о работе в Ferrari. Последние четыре недели я разбирался с тем, что происходит в команде, и что пошло не так в прошлом году. Но не стану спешить с выводами», - сказал Вассер во время презентации.

Ахилессовой пятой «Феррари» прошлого года стал еще и мотор (двойной сход в Баку тому подтверждение). В Маранелло пришлось сосредоточиться на решении этой проблемы. Для этого моторному подразделению было отдано больше ресурсов. По мнению экспертов, решить проблему двигателей удалось.

«Мы попытались понять первопричины проблем, с которыми столкнулись на трассе, и использовали все ресурсы, чтобы попытаться решить их. Мы также пересмотрели процедуру сборки мотора. На самом деле, работа никогда не заканчивается, в ней компоненты постоянно совершенствуются, чтобы достичь требуемого уровня надежности», - рассказал в ходе презентации глава отдела разработки моторов Энрико Гуалтери.

Так что если отметить, что в прошлом сезоне счет по поулам с «Ред Булл» был 11:9 в пользу «Феррари», то следует ожидать, что борьба станет плотнее. Тем более, что изменений в аэродинамическом регламенте не было.

Леклер и Сайнс в основе, Шварцман и Джовинацци в резерве

В «Феррари» рискнули провести обкатку машины сразу после презентации. Леклер и Сайнс за день до этого кинули жребий. Монегаск выиграл и первым сел за руль, чтобы проехать пять кругов на трассе Фьорано. Испанцу досталось три. Зрители в прямом эфире увидели машину в действии.

О том, насколько она быстра, станет ясно после первых гонок. Но и Леклер, и Сайнс не скрывают, что готовы бороться за чемпионство. Два примерно равных пилота – это плюс для команды, но есть и оборотная сторона медали – ведь кому-то из них придется принять на себя второй номер в чемпионате. А шансы выступать на машинах, способных бороться за титул, не так уж часто и выпадают. Поэтому Вассеру придется как-то остужать монегаско-испанский дуэт.

Российских болельщиков больше интересовала роль Роберта Шварцмана, который тоже был на презентации. Резервный пилот рассказал, что помимо выступлений в европейском GT World Challenge отработает две пятничные сессии свободных заездов в Формуле 1 за рулём Ferrari.

«Феррари» начинает поход за первым титулом за 15 лет. Насколько он будет успешным, покажет предстоящий сезон.

источник: «Советский спорт»
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