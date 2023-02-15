«Мерседес»: вернуться в чемпионскую гонку

Черные тона как мера «похудения»

Новая машина «Мерседес» W14 выдержана в черных тонах. И дело здесь вовсе не в движении BLM, которому платили свою дань мировые серии, то заставляя пилотов опускаться на колено, то предлагая нанести на машины и шлемы стикеры, то маскируя его под поддержку идей разнообразия и равенства. В этот раз объяснение предельно просто. В прошлом году W13 испытывала проблему избыточного веса, сэкономить решили за счет краски (эх, как не вспомнить легенду про «серебряные стрелы»). «История повторяется. В нынешней машине есть элементы из углерода, часть из которых окрашена в матово-черный цвет. Черный цвет стал частью нашего ДНК и мы рады вернуться к нему», - сказал руководитель команды Тото Вольф.

Что касается главной проблемы прошлого года – дельфинирования машины, то по словам Тото Вольфа, в инженерном штабе постарались решить эту проблему. В машине W14 остался прежний концепт лишь с устранением недочетов. Например, остались те же мини-понтоны. Впрочем, как отметил Вольф, инженеры работают над их переделкой. Изменился и подход ко всей разработке.

Эллиот подчеркнул, что в «Мерседес» не будут гоняться за обновлениями, а сначала разберутся как работает машина в целом. На презентации Льюис Хэмилтон сказал, что более двух тысяч человек работали над машиной W14. Насколько успешно – покажет время. Пока же технический директор команды Майк Эллиотт немного перестраховался, сказав, что в начале сезона машины «Мерседес» будут слабее своих конкурентов. Впрочем, мы все помним ставшее уже мемом от Льюиса: «Боно, мои шины уходят».

Хэмилтон переживал поражение от Нико Росберга в 2016 году и после сделал все, чтобы утвердиться первым номером в команде, не допуская конкуренции. Боттас при всех его талантах и версиях (все помнят Боттас 2.0, обновленный Боттас с одним и тем же результатом) составить конкуренцию британцу не мог. Поражение в 2021 году от Ферстаппена в памятной гонке в Абу-Даби переживалось больнее вдвойне. Речь даже шла о том, что Льюис завершит карьеру. Эти разговоры только усилились после того, как первая половина сезона прошлого года стала холодным душем для Хэмилтона, у которого не ладилось ничего с новой машиной. И это на фоне амбициозного новичка – Джорджа Расселла, который быстрее освоился с W13. Кроме того, минувший сезон стал первым в долгой карьере Хэмилтона, когда он ни разу не победил.

Поэтому Хэмилтон как никто заряжен бороться и все же превзойти Михаэля Шумахера в главном рекорде «Формулы-1» - количестве чемпионских титулов. Пока у обоих их по семь. А потом можно задуматься и об отставке. Переговоры о продлении контракта только начались, а значит весь торг еще впереди. Впрочем, если дела не пойдут, то можно тоже подумать об уходе. Но ведь уйти хочется на яркой ноте.

Не меньше амбиций у молодого Расселла, впервые почувствовавшего вкус победы в минувшем году. Талант британца очевиден, его способность быстро адаптироваться, ориентироваться на трассе делают из него серьезного соперника, который хочет доказать всем, что победа в прошлом году над именитым напарником - не случайность.

Молодежь активно заявляет свои права на то, что пришло время поколения Ферстаппена-Леклера-Сайнса-Расселла.

«Мерседес» «увел» спонсора у «Феррари»

Пресс-служба команды из Брэкли сообщила, что «Мерседес» подписал многолетнее соглашение о сотрудничестве с американской транснациональной компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Technologies. Примечательный факт, что ранее компания сотрудничала с «Феррари», а в начале января стороны объявили о прекращении партнерства. На фоне острого соперничества между командами «Большой тройки» новость выглядит особенно интересно.