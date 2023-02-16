«Астон Мартин»: Без Феттеля, но с Алонсо

Этюд в зеленых тонах

Еще в начале минувшего года многие называли машину «Астон Мартин», все равно ориентированной на «Мерседес», несмотря на то, что над AMR22 уже работали с заводской поддержкой британского производителя. Но сотрудничество, ведущееся еще с времен «Форс Индии», «Рейсинг Пойнт», да и поставка моторов «Мерседес» не могло не отразиться на общности подходов. Косвенным подтверждением такой общности стало и то, что в «Астон Мартин» в 2022 году столкнулись с похожими проблемами «дельфинирования», что и в «Мерседес». Если вспомнить конфигурацию шасси, то AMR22 запомнилась длинными высоко поднятыми понтонами с многочисленными прорезями. Смотрелось оригинально, но пользы в эффективности особо не приносило. Поэтому машину пришлось спешно переделывать. Работу над ошибками сделали, в этом помог перешедший из «Ред Булл» новый технический директор Дэн Фэллоуз, а глобальную перестройку затеяли уже зимой. По словам Феллоуза, новая модель на 95% отличается от своей предшественницы.

С одной стороны учтены замечания и возможно решены проблемы, с которой сталкивалась AMR22, с другой – при такой глобальной перестройке не добавилось ли чего нового? Вопрос открытый, и ответ на него даст время.

Еще одна деталь презентации. В этом году в ливреях машин преобладает черный цвет. «Мерседес» из серебряных стрел превратился в черные по той же причине - экономия на краске – экономия на весе. А вот «Астон Мартин» показал изумрудную модель. Яркие тона, красивая ливрея.

Бескомпромиссная модель

Для реализации амбициозных целей владелец команды Лоуренс Стролл не пожалел средств. В 2023 году команда переедет на новую современную базу. Ведь цель стоит не просто сократить отставание от группы лидеров, а войти в нее. Впрочем, какая команда не говорит о своих чемпионских амбициях, но в большинстве своем, слова так и остаются красивым пресс-релизом. Руководитель коллектива Майк Крак считает, что инвестиции Стролла вполне могут принести успех, тем более что AMR23 названа бескомпромиссной моделью машины. По сравнению с предшественницей изменилось переднее крыло, капот и верхний воздухозаборник. Это то, что бросается с первого взгляда.

«Мы добились улучшений во всех критически важных областях, улучшили решения, от которых зависит скорость. Агрессивный подход стал важным вызовом для коллектива, а результаты воплощены в машине», - резюмировал зимнюю работу Дэн Фэллоуз.

Перспективная пара пилотов

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Самая громкая замена прошедшего сезона, вызвавшая немало переходов на рынке пилотов, пришлась как раз на «Астон Мартин». Себастьяна Феттеля сменил рекордсмен-долгожитель «Формулы-1» Фернандо Алонсо. Срок его контракта позволяет рассчитывать на то, что он станет первым в истории пилотом, который проведет 400 и более гонок в «Формуле-1». Но главное не это – Фернандо мечтает о третьем титуле, и переход в «Астон Мартин» рассматривает как возможность его выиграть. Впрочем, и Феттель мечтал о пятом.

На стороне Алонсо – опыт. Его много и он многогранный. На стороне испанца – амбиции. Для команды – это хорошо. Другое дело, что Алонсо (в силу может и обстоятельств тоже) запомнился еще и тем, что уходил из команд, с которыми работал с определенным негативом. Досталось «Макларену» в паре с Хэмилтоном, в паре с «Хондой» (это мотор GP2), досталось «Феррари», «Рено». Не обошла участь и «Альпин». «В моих прошлых командах довольствовались тем, что было, даже если занимали седьмое место. В «Астон Мартин» будем праздновать только, когда победим», - сказал Алонсо. Однако испанец признал, что победы не придут сразу, но он хочет гарантировать хорошую основу для будущих проектов.

И еще одно но. Сложно представить, что чемпионы вроде Алонсо, Ферстаппена, Феттеля добровольно соглашались бы на роль второго пилота. Но что делать, если партнер по команде – сын владельца команды. Конечно, никто не скажет Фернандо притормозить ради Лэнса Стролла. Но определенный барьер борьбы будет. Тем более, что Лэнс в конце минувшего сезона уже отправил своего будущего напарника в отбойник весьма некорректным маневром в Бразилии. Можно списать многое на гоночный инцидент, но насколько остался осадочек у Алонсо? А тут еще и Окон охарактеризовал своего бывшего партнера, сказав, что в команде он (Окон) делал 98% работы, а Алонсо лишь два – так ли или нет, точно узнать сложно.

Поэтому в «Астон Мартин» должны отдавать отчет, что работая с Фернандо, они не только приобретают опыт, но и мину замедленного действия, которая может рвануть. А Лэнсу Строллу еще и придется доказать, что в «Формуле-1» он не только благодаря финансам своего отца.