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«Альпин»: не упустить набранное, но сделать шаг вперед

Французская команда стала последней, кто показал свою машину для 2023 года
«Альпин»: не упустить набранное, но сделать шаг вперед
17 февраля 2023 02:08
автор: Александр Евграфов
автор фото: alpine-cars.co.uk

В глазах не двоится, их действительно две

Команда «Альпин» представила свою машину 2023 года в Лондоне. В французском коллективе пошли от обратного: сначала обкатали машину на трассе в Сильверстоуне, а уже затем представили ее публике. Хотя вернее будет сказать их. В этом году в «Альпин» решили не смущать болельщиков кадрами двух машин с двумя разными ливреями, а просто выставили обе.

Стоит предположить, что действующей ливреей все же будет та, что выполнена в цветах национального флага с элементами розового от спонсора команды BWT. Но вполне может быть, и это не исключил руководитель команды Отмар Сафнауэр, мы увидим на некоторых Гран-при и полностью розовую «Альпин».

Говоря о технических моментах можно отметить, что в целом обводы, и конструкция понтонов не претерпела серьезных изменений. О внутренних доработках рассказал технический директор Мэтт Харман.

«В задней подвеске А523 вместо тянущих элементов будут использованы толкатели, это позволило снизить вес машины и лучше направить воздушные потоки. Команда использовала агрессивный подход для снижения веса машины, теперь есть возможность размещать балласт в нужных местах, запас до 798 кг (минимальный вес машины по регламенту) позволяет это», - отметил Харман. Более точно об А523 можно будет судить после тестов.

Сто гонок к чемпионству

Руководитель проекта «Альпин» Лоран Росси в минувшем году поставил задачу за 100 гонок достичь чемпионского титула. Амбициозно, учитывая, что похожие задачи ставили и в «Макларене», и в «Форс Индии», нынешнем «Астон Мартине», несколько лет назад. 22 гонки из выделенных 100 уже позади – и «Альпин» есть чему порадоваться. Команда стала лучшей из остальных (не учитывая «Большую тройку»). От того и главная задача на предстоящий сезон – это вновь стать четвертым в Кубке конструкторов. Не упустить набранного, но сделать шаг вперед, подобравшись ближе к «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес». Объективно говоря, если сохранить четвертое место вполне реально (ну это гонки), то вот навязать борьбу «Большой тройке» - нет. Слишком велико отставание. Даже если, кто-то из трех ведущих команд столкнется с проблемами. Учитывая, что аэродинамический регламент не сильно изменился, то ожидать больших провалов не следует, поскольку все 10 команд накопили немалый объем информации о поведении машины. И все 10 команд сделали новые машины как эволюцию машин 2022 года.

Другое дело – моторы. Здесь надежность может сыграть злую шутку. Как уже сыграла с Фернандо Алонсо, который не выдержал и эмоционально высказался по поводу сходов «Альпин»: «Почему сходит всегда машина под номером 14». Испанец прав, ведь этот сход в Мексике из-за мотора стал шестым в сезоне, а из-за вообще проблем – девятым.

Алонсо в команде уже нет, но по различным данным в Вири удалось решить проблему с надежностью двигателя. А значит, у «Альпин» есть шанс «добрать» очки и действительно поближе подобраться к «Большой тройке». Фундамент, по крайней мере, для этого есть.

Пара французов в кокпитах «Альпин»

«Я возлагаю большие надежды на всех в команде, не в последнюю очередь на Эстебана и Пьера, которые будут работать вместе, чтобы добиться наилучших результатов для команды», - сказал на презентации машины Отмар Сафнауэр.

Когда новым напарником Эстебана Окона был объявлен француз Пьер Гасли, то у многих возникли сомнения в том, как сработается эта пара. В молодежных сериях они были друзьями, но в какой-то момент серьезно поругались. Причем очень. Сейчас оба утверждают, что давно оставили эту историю в прошлом, и готовы работать бок о бок. Но ведь на трассе – все равно конкуренты, и кто знает, не возникнет ли проблем.

Французские пилоты во французской команде – практически национальный проект. Такое было в начале 80-х, когда в «Лижье» выступали Дидье Пирони и Жак Лаффит. Но это совсем другая история.

Теперь пелотон представлен. Следующая остановка – Бахрейн. 23-25 февраля на трассе Сахир пройдут предсезонные тесты. Поскольку регламент особо не менялся, то в этом году решили ограничиться одной трехдневной сессией. Фактически у каждого из гонщиков сезона 2023 года будет полтора дня, чтобы освоиться за рулем машины, понять ее и приготовить к первой гонке сезона.

источник: «Советский спорт»
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