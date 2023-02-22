Бахрейн ждет тестов

В четверг в Бахрейне стартуют предсезонные тесты, самые короткие в истории «Формулы-1», да еще и накануне самого длинного сезона в истории «Формулы-1» .

Только три дня

Вся зимняя программа команд в 2023 году уместилась в три дня. Тесты пройдут с 23 по 25 февраля. Чтобы не испытывать проблем с холодной погодой, как это нередко бывало в Барселоне, предсезонные сессии состоятся на трассе, где и пройдет первая гонка сезона – в Бахрейне. Здесь тепло, поэтому проблем с прогревом шин быть не должно. Прогноз обещает благоприятную погоду +23-25 градусов, без осадков. Проблемы могут создать только сильные порывы ветра.

По регламенту команды могут использовать только одну машину. Шасси можно привезти и два, что команды и сделали (первая гонка сезона через неделю), но на трассе во время сессии работать будет только один пилот от команды. В случае поломки и остановки машины на трассе, вне зависимости от того, где находится машина, в какой зоне безопасности или на траектории, организаторы останавливают сессию красными флагами и эвакуируют машину. Время сессии при этом не останавливается и не компенсируется.

Суперкороткие тесты вызвали нарекания пилотов, времени действительно мало и случись что с машиной, значение потерянного времени будет огромно. Но это решение команд об ограничении бюджетов, поэтому приходиться принимать что есть.

Сессии будут проходить с 10 до 14 часов, затем часовой перерыв на обед во время которого будут два брифинга для прессы. В них примут участие сначала пилоты, а затем представители команд. Далее с 15 часов до 19:30 вторая часть сессии, которая завершаться будет уже при искусственном освещении. Время в Бахрейне совпадает с московским.

Шины разные, настройки любые. Что покажут тесты?

Участники тестов не ограничены в выборе программ. Количество кругов, уровень топлива в баках, шинные составы не регламентируются. Традиционно, на тестах на машины устанавливается дополнительное оборудование для сбора данных, всевозможные планки с датчиками, наносится краска для определения направления воздушных потоков. Вес машины можно опустить ниже 798 кг, минимума, прописанного в Гран-при.

Шинники «Пирелли» привезли семь составов сликов (в прошлом году было пять) по два варианта шин Hard (с маркировкой C0 и C1) , два - Medium (С2 и C3), и два варианта Soft (С4 и С5). Кроме того, команды получат пробную версию Medium (с маркировкой C3 Proto, она никак не обозначена в цветовой гамме). Промежуточные и дождевые вряд ли понадобятся, но они тоже есть по два комплекта на команду. Команды выберут 30 комплектов сликов из предложенных 35.

Отразят ли тесты истинную силу команд? Пилоты традиционно ответят на этот вопрос, что нет, поскольку «никто не знает с какими настройками ездили соперники, но мы сосредоточены на своей программе». Лидеры постараются скрыть истинную скорость, хотя если вспомнить прошлый год, то лучшее время было у Макса Ферстаппена, который и выиграл чемпионат (1.31,720). Третье – у его основного соперника из «Феррари» Шарля Леклера. Правда между ними вклинился Мик Шумахер из «Хаас», но это отдельная история, поскольку имиджевую составляющую никто не отменял. А в американской команде потом и не отрицали, что выпустили немца на самом мягком составе в квалификационном режиме. Так что тесты скорее дадут первое понимание о расстановке сил, но точной картины не дадут.

Кто и когда будет за рулем?

В предсезонных тестах могут принимать участие не только основные пилоты команды, но и тест-пилоты. Большинство команд решило не привлекать тестеров, поскольку для работы всего отведено три дня и каждый час буквально на вес золота. Однако обстоятельства уже заставили «Астон Мартин» изменить этому первоначальному намерению. Основной гонщик и сын владельца команды Лэнс Стролл попал в аварию во время велотренировки в Испании, получил травмы и пропустит тесты. Более того, существует вероятность, что он пропустит и первую гонку сезона. Стролл каждый проходит обследования, чтобы у команды было четкое понимание дальнейших действий. Его напарник Фернандо Алонсо пару лет назад попадал в такую же ситуацию. Испанцу даже пришлось перенести операцию, но тот успел восстановиться к тестам. Стролла заменит Фелипе Другович.

График работы пилотов на предсезонных тестах.

«Ред Булл»: 23.02 – Ферстаппен, 24.02 – Перес/Ферстаппен, 25.02 – Перес.

«Феррари»: 23.02 – Сайнс/Леклер, 24.02 – Сайнс/Леклер, 25.02 – Леклер/Сайнс.

«Мерседес»: 23.02 – Расселл/Хэмилтон, 24.02 – Хэмилтон/Расселл, 25.02 - Расселл/Хэмилтон.

«Альпин»: 23.02 – Гасли/Окон, 24.02 – Окон/Гасли, 25.02 - Гасли/Окон.

«Макларен»: 23.02 – Пиастри/Норрис, 24.02 – Норрис/Пиастри, 25.02 - Пиастри/Норрис.

«Альфа Ромео»: 23.02 – Чжоу/Боттас, 24.02 – Чжоу, 25.02 - Боттас.

«Астон Мартин»: 23.02 – Алонсо/Другович, 24.02 и 25.02 – график не определен.

«Хаас»: 23.02 – Хюлькенберг/Магнуссен, 24.02 – Магнуссен/Хюлькенберг, 25.02 - Хюлькенберг/Магнуссен.

«Альфа Таури»: 23.02 – Цунода/де Вриз, 24.02 – Цунода/де Вриз, 25.02 – де Вриз/Цунода.

«Уильямс»: 23.02 – Албон/Сарджент, 24.02 – Сарджент, 25.02 - Албон.