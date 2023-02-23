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Ферстаппен первый в 1-й тестовый день, у Алонсо – второй результат

Позади первый день единственных в этом году предсезонных тестов.
Ферстаппен первый в 1-й тестовый день, у Алонсо – второй результат
23 февраля 2023 20:01
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

В Бахрейне на трассе в Сахире завершился первый день предсезонных тестов. В этом году у команд – это единственная возможность проверить машины перед стартом сезона.

По регламенту тестов любая остановка машины на трассе вызывает появление не желтых флагов, а сразу красных. Машина эвакуируется, время сессии не останавливается.

Почти без происшествий, но «Феррари» «получили» в нос

Первый красный флаг первого дня появился спустя 10 минут после начала сессии. На трассе остановился тест-пилот «Астон Мартин», чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович, заменяющий пострадавшего в аварии во время велосипедной тренировке, Лэнса Стролла. Причиной остановки стал отказ в электросистеме. На эвакуацию его машины потребовалось около 20 минут, и далее сессия проходила без происшествий, если не считать выездов за пределы трассы некоторых пилотов и жесткого торможения.

Пилоты, в основном работали, на жестких составах. Во время утренней сессии сюрпризом стала вмятина на носовом обтекателе «Феррари», которая появлялась всякий раз, когда машина разгонялась на прямых. Это «техническое решение» удивило многих, особенно инженеров «Феррари».

Позже в техническом штабе команды из Маранелло подтвердили, что вмятина появилась из-за конструкторской ошибки, но уже до конца тестов обтекатель будет доработан и машине будет возвращен обычный внешний вид.

Вскоре все пилоты переключились на длинные серии кругов, моделируя гоночный режим. Лучшее время в первой половине дня показал Макс Ферстаппен – 1.32,959 на шинах С3. Действующий чемпион мира проехал 71 круг. Второе время было у Карлоса Сайнса – 1.33,253 (С3, 72 круга), на третьем месте расположился Алекс Албон из «Уильямс» с результатом 1.33,671 (С4, 74 круга).

Алонсо повредили днище, но это не помешало ему блеснуть

Во второй половине дня во всех командах, кроме «Ред Булл», сменились пилоты. На трассе появились Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. И лишь Макс Ферстаппен продолжал работать весь день. На его счету самая длинная серия кругов – 157 (849 км), и лучший результат дня – 1,32,837. Для сравнения лучший результат первого дня сессии в Бахрейне в прошлом году был у Пьера Гасли – 1.33,902. И также для сравнения дистанция Гран-при Бахрейна – 57 кругов. То есть, на счету Ферстаппена почти три полных гонки за день.

Второе время у гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Испанец проехал 60 кругов с лучшим результатом 1,32.866. Более того, на лучшем круге он немного ошибся и потерял время. Алонсо также потерял полтора часа в боксах, пока его AMR23 ремонтировали после неудачной тренировки пит-стопа. Механики повредили днище машины.

Третье и четвертое время дня у гонщиков «Феррари» - Карлоса Сайнса, установившего его утром, и Шарля Леклера (1.33,267).

Следом расположился Ландо Норрис с результатом – 1.33,462. На его «Макларене» возникли технические проблемы, и механикам пришлось долго возиться с машиной. На машине проявились трещины в дефлекторах передних колес, пришлось прибегнуть к клейкой ленте. В итоге британец проехал только 40 кругов.

Льюис Хэмилтон проехал 83 круга и показал шестое время дня – 1.33,508, у его напарника Джорджа Расселла – девятое время. Впрочем, Тото Вольффу есть чему радоваться – проблем с раскачкой машины, которые так сильно помешали «Мерседесу» в прошлом году больше нет.

Тесты заканчивались при искусственном освещении после захода солнца. К этому времени трасса уже начала остывать и скорости возросли. Поэтому в протоколе лучше время у тех, кто работал во второй половине дня.

Впереди еще два дня предсезонных тестов, говорить о раскладке сил более чем преждевременно.

источник: «Советский спорт»
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