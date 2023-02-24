Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучшее время во второй день тестов

Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу стал автором небольшой сенсации во второй день предсезонных тестов в Бахрейне. За пару десятков минут до конца сессии китайский гонщик показал лучшее время дня, сместив с первой строчки Макса Ферстаппена – 1.31,610. Впрочем, говорить о мега сенсации рано – на «Альфа Ромео» в тот момент стоял самый мягкий состав шин С5.

В «Астон Мартин» думают о Друговиче, в «Макларен» признают проблемы

Фернандо Алонсо отработал весь второй день за рулем AMR23. В руководстве «Астон Мартин» взяли себе день на размышление над вопросом, как быть, если Лэнс Стролл не поправится к 3 марта, когда стартует первый этап чемпионата. О состоянии Стролла точно не сообщается, но в паддоке все больше говорят о том, что канадец может пропустить первую гонку сезона. А значит встает вопрос о его замене. Самые невероятные слухи заключались в том, что обратно на одну гонку позовут Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в прошлом году.

Тем не менее, Другович остался в расположении команды. И руководство решило отдать ему половину третьего тестового дня, что говорит о возможности, что и первую гонку сезона поедет чемпион «Формулы-2», а слухи про Феттеля так и останутся пусть и красивыми, но слухами.

Алонсо же за день проехал 130 кругов и показал третий результат дня – 1.32,250, причем на шинах С3. Руководство «Астон Мартин» может быть довольной зимней работой технического штаба.

А вот в Уокинге всех похоже ждет работа над ошибками. Руководитель «Макларен» Зак Браун во время пресс-подхода признал, что MCL60 требует доработки, а для вмешательства в борьбу лидеров – больше времени, чем предполагалось. Впрочем, в четверг у Норриса лучшим было – пятое время дня, а в пятницу у Пиастри девятое время дня – 1.33,175 (С3, 74 круга), у Норриса – 16-е – 1.35,522 (С2, 65 кругов).

«Мерседес» досрочно завершил второй день тестов, в «Феррари» без происшествий

Самую большую дистанцию за день проехал гонщик «Уильямс» Логан Сарджент – 154 круга. Его лучшее время – 1.32,549 – седьмое в общем зачете. Но оно было показано на шинах С5. В «Уильямс» пытаются дать максимум возможностей, чтобы американский новичок быстрее вкатился в гоночный ритм.

А меньше всех за день проехали в «Мерседес». И если Льюису Хэмилтону удалось пройти 72 круга в утренней сессии – 15-е время дня (1.33,954, С3), то день Джорджа Расселла пошел насмарку. Молодой британец оказался быстрее своего именитого напарника – 1.33,654, шины С3, 13-е время дня. Но на его счету всего 26 кругов. Проблемы с гидравликой на W14 заставили техников «Мерседес» досрочно завершить день.

В «Феррари» второй день прошел без происшествий. Шестое и восьмое время дня у Сайнса и Леклера соответственно на шинах С3. Тем не менее, в паддоке все активнее замечают, что у машин Скудерии явная проблема с раскачкой и расходом шин.

В десятке лучших гонщики девяти команд

По итогам дня в топ-10 попали пилоты девяти команд (исключение – «Мерседес»). В основном все команды работали на шинах С3, но Чжоу и Сарджент использовали в лучших попытках – С5, а Хюлькенберг из «Хаас» - С4.

Второй день тестов дал немного больше прояснил расклад сил команд, но тем не менее, нельзя не согласиться с пилотами, которые все как один утверждали, что все еще впереди.

Топ-10 второго дня предсезонных тестов.

1. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1.31,610, С5 - 133 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 1.31,650, С3 – 47 кругов

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.32,205, С3 - 130 кругов

4. Ник де Вриз («Альфа Таури») – 1.32,222, C5 - 74 круга

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1.32,466, C4 - 68 кругов

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,486, C3 - 70 кругов

7. Логан Сарджент («Уильямс») – 1.32,549, C5 - 154 круга

8. Шарль Леклер («Феррари») – 1.32,725, C3 - 68 кругов

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.33,175, C3 - 74 круга

10. Пьер Гасли («Альпин») – 1.33,186, С3 - 59 кругов