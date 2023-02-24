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Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучшее время во второй день тестов

Лучшее время было установлено под занавес вечерней сессии на самом мягком составе шин.
Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучшее время во второй день тестов
24 февраля 2023 20:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: alfaromeo.com

Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу стал автором небольшой сенсации во второй день предсезонных тестов в Бахрейне. За пару десятков минут до конца сессии китайский гонщик показал лучшее время дня, сместив с первой строчки Макса Ферстаппена – 1.31,610. Впрочем, говорить о мега сенсации рано – на «Альфа Ромео» в тот момент стоял самый мягкий состав шин С5.

В «Астон Мартин» думают о Друговиче, в «Макларен» признают проблемы

Фернандо Алонсо отработал весь второй день за рулем AMR23. В руководстве «Астон Мартин» взяли себе день на размышление над вопросом, как быть, если Лэнс Стролл не поправится к 3 марта, когда стартует первый этап чемпионата. О состоянии Стролла точно не сообщается, но в паддоке все больше говорят о том, что канадец может пропустить первую гонку сезона. А значит встает вопрос о его замене. Самые невероятные слухи заключались в том, что обратно на одну гонку позовут Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в прошлом году.

Тем не менее, Другович остался в расположении команды. И руководство решило отдать ему половину третьего тестового дня, что говорит о возможности, что и первую гонку сезона поедет чемпион «Формулы-2», а слухи про Феттеля так и останутся пусть и красивыми, но слухами.

Алонсо же за день проехал 130 кругов и показал третий результат дня – 1.32,250, причем на шинах С3. Руководство «Астон Мартин» может быть довольной зимней работой технического штаба.

А вот в Уокинге всех похоже ждет работа над ошибками. Руководитель «Макларен» Зак Браун во время пресс-подхода признал, что MCL60 требует доработки, а для вмешательства в борьбу лидеров – больше времени, чем предполагалось. Впрочем, в четверг у Норриса лучшим было – пятое время дня, а в пятницу у Пиастри девятое время дня – 1.33,175 (С3, 74 круга), у Норриса – 16-е – 1.35,522 (С2, 65 кругов).

«Мерседес» досрочно завершил второй день тестов, в «Феррари» без происшествий

Самую большую дистанцию за день проехал гонщик «Уильямс» Логан Сарджент – 154 круга. Его лучшее время – 1.32,549 – седьмое в общем зачете. Но оно было показано на шинах С5. В «Уильямс» пытаются дать максимум возможностей, чтобы американский новичок быстрее вкатился в гоночный ритм.

А меньше всех за день проехали в «Мерседес». И если Льюису Хэмилтону удалось пройти 72 круга в утренней сессии – 15-е время дня (1.33,954, С3), то день Джорджа Расселла пошел насмарку. Молодой британец оказался быстрее своего именитого напарника – 1.33,654, шины С3, 13-е время дня. Но на его счету всего 26 кругов. Проблемы с гидравликой на W14 заставили техников «Мерседес» досрочно завершить день.

В «Феррари» второй день прошел без происшествий. Шестое и восьмое время дня у Сайнса и Леклера соответственно на шинах С3. Тем не менее, в паддоке все активнее замечают, что у машин Скудерии явная проблема с раскачкой и расходом шин.

В десятке лучших гонщики девяти команд

По итогам дня в топ-10 попали пилоты девяти команд (исключение – «Мерседес»). В основном все команды работали на шинах С3, но Чжоу и Сарджент использовали в лучших попытках – С5, а Хюлькенберг из «Хаас» - С4.

Второй день тестов дал немного больше прояснил расклад сил команд, но тем не менее, нельзя не согласиться с пилотами, которые все как один утверждали, что все еще впереди.

Топ-10 второго дня предсезонных тестов.

1. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1.31,610, С5 - 133 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 1.31,650, С3 – 47 кругов

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.32,205, С3 - 130 кругов

4. Ник де Вриз («Альфа Таури») – 1.32,222, C5 - 74 круга

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1.32,466, C4 - 68 кругов

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,486, C3 - 70 кругов

7. Логан Сарджент («Уильямс») – 1.32,549, C5 - 154 круга

8. Шарль Леклер («Феррари») – 1.32,725, C3 - 68 кругов

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.33,175, C3 - 74 круга

10. Пьер Гасли («Альпин») – 1.33,186, С3 - 59 кругов

источник: «Советский спорт»
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Лучшее время было установлено под занавес вечерней сессии на самом мягком составе шин.
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