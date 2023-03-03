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Бахрейнский старт чемпионата

Стартовал новый сезон «Формулы-1»
Бахрейнский старт чемпионата
03 марта 2023 13:43
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Межсезонье подошло к концу, и уже в пятницу в Бахрейне стартует 74-й чемпионат мира. Он хоть и потерял китайский этап еще до своего начала, но все равно станет самым продолжительным в истории «королевских гонок». Отчасти поэтому сезон и начинается так рано.

Послесловие к тестам

Предсезонные тесты в этом году были самыми короткими в истории – всего три дня. Составить картину по их итогам, конечно же, сложно. Ведь команды работали с разными настройками, разными шинами, разным топливным загрузом. Но первые наброски по раскладу сил уже можно сделать – а именно, что «Ред Булл» был и остается главным фаворитом. Машина RB19, творение Эдриана Ньюи, стабильна, быстра, надежна. Серхио Перес показал лучшее время тестов, используя шины С4. А Макс Ферстаппен показал лучшее время среди тех, кто использовал шины С3.

Насколько быстры будут машины двух других команд «Большой тройки» и смогут ли «Феррари» и «Мерседес» навязать борьбу «Ред Буллу» сказать пока сложно. С одной стороны «Мерседес» избавился от долго мучившей его раскачки и явно прибавил, а «Феррари» на тестах теряла темп на длинной серии кругов. С другой стороны, дотянуться до результатов «Ред Булл» командам все же не удалось. Поэтому наиболее вероятный прогноз – обострение борьбы между «Феррари» и «Мерседес», что только на руку «Ред Булл». А шестерка великолепных пилотов понимает – у них есть шанс добыть титул. Для кого-то восьмой, для кого-то третий, а для всех остальных – первый.

«Астон Мартин» готовит сюрприз

Стабильная работа на длинной серии кругов и скорость «Астон Мартин» стали сюрпризом на предсезонных тестах. В команде создали быструю машину, а в совокупности с сверхмотивированным Фернандо Алонсо на AMR23, не исключено, что «Астон Мартин» может вмешаться в борьбу за четвертое место в Кубке конструкторов, оттеснив испытывавшие проблемы «Макларен» и не особо проявившие себя «Альпин». Более того, тот же Ньюи говорил, что «Астон Мартину» под силу навязать борьбу и «Большой тройке». Двукратный чемпион мира Алонсо уж точно возражать не будет против такого сценария.

А в Уокинге прямо признали, что MCL60 вышла не совсем удачной. Проблемы с дефлекторами шин, потеря скорости – все это заставляет инженеров «Макларена» думать как быстро проводить работу над ошибками. Поговаривают, что Ландо Норрис был настолько раздосадован скоростью машины, что в Бахрейне со злости ударил по стене в боксе.

Во французском коллективе отделались традиционным комментарием, что расклады станут понятны только после первых гонок. Но соотношение с прошлогодними результатами пока также заставляет тревожиться.

«Альфа Ромео» против «Альфа Таури» и «Хаас», «Уильямс» - вне игры

Предсезонные тесты показали, что борьба в середине пелотона станет еще плотнее. Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал во второй день тестов лучшее время. Тут впору вспомнить Мика Шумахера в 2022 году, который на «Хаас» тоже вклинился между Ферстаппеном и Леклером. Элемент пиара никогда не исключался. Чжоу проехал лучший круг на самых мягких шинах, но так или иначе «Альфа Ромео» показывала свою скорость. В швейцарско-итальянском коллективе хотят провести свой последний (или не последний) сезон на высоком уровне.

Доказать, что «Ред Булл» не зря спонсирует свою младшую команду хотят и в «Альфа Таури». А в «Хаас» хотят показать, что их амбиции чего-то да стоят.

Исключением из этого стоит «Уильямс». Команда хоть и прибавила в скорости, но вряд ли избавиться от ярлыка аутсайдера этого года. Новый директор Джеймс Ваулз, перешедший из «Мерседеса», порой не скрывает своего удивления – кадровый дефицит, технические пробелы и проблемы.

Впрочем, это гонки – и все может быть. О том, насколько амбиции команд соответствовали реальному положению, мы увидим в ноябре после гонки в Абу-Даби.

источник: «Советский спорт»
Бахрейнский старт чемпионата
Бахрейнский старт чемпионата
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автор: Александр Евграфов
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