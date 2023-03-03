Алонсо и «Астон Мартин» удивили паддок

Еще по итогам предсезонных тестов смелые прогнозы говорили о том, что «Астон Мартин» может удивить. Но тесты не дают ясной картины расклада. А вот после первого дня гоночного уик-энда можно сказать определенно - команде в зеленых тонах удивить удалось и она получила серьезный аванс зрительского интереса. Но и фаворит в лице «Ред Булл» подтвердил, что лидирующие позиции команда сдавать не собирается.

«Ред Булл» остается в фаворитах

Неделю назад на предсезонных тестах пилоты «Ред Булл» занимали ведущие места в своих категориях: Перес – по итогам всех тестов на более мягкой резине, Ферстаппен быстрее всех на шинах С3. RB19 показывало стабильность, и первая сессия свободных заездов на Гран-при Бахрейна подтвердила – машины команды из Милтон-Кинса будут главными фаворитами сезона.

Лучшее время сессии у мексиканца Серхио Переса – 1.32,758. К слову, этот результат подтвердил и еще один прогноз – шины «Пирелли» действительно стали быстрее. Для сравнения – лучший результат год назад в первой сессии свободных заездов, принадлежащий Пьеру Гасли был 1.34,193.

На первый взгляд, необычным могло показаться и преимущество Переса. До последних минут сессии он опережал своего напарника Макса Ферстаппена, показавшего на тот момент второе время, на 0,617 секунды. А уж Ландо Норрис проигрывал 1,407 секунды, Леклер почти полторы. Пропасть по меркам «Формулы-1». Впрочем, под занавес сессии на второе место выбрался Фернандо Алонсо, но и он уступил Пересу 0,438 секунды.

Впрочем, тому есть вполне логическое объяснение.

«Астон Мартин» скажет свое слово?

Первая сессия свободных заездов в Бахрейне характерна тем, что не дает объективной информации. В ней пилоты не проводят квалификационные попытки, не делают серьезных гоночных симуляций. Первая и третья сессии проходят днем, стартуя в 14:30, когда асфальт очень горячий, солнце светит вовсю. А вот квалификация и гонка стартуют в 18 часов, когда солнце уже практически скрылось за горизонтом, асфальт остыл, что в корне меняет условия на трассе. Поэтому все внимание и основная часть работы было отдано как раз второй сессии – условия и время ее проведения идентичны с квалификационными и гоночными.

Отсюда и возросшая плотность результатов – первые 11 пилотов уместилась в 0,7 секунды. Но в этой десятке целиком лишь оба пилота «Ред Булл» и «Астон Мартин». А вот остальные и «Хаас», и «Макларен», и «Альпин», и «Альфа Ромео», и «Мерседес» с «Феррари». У каждого из фаворитов возникали какие-либо проблемы. Ферстаппен говорил о нехватке стабильности машины, Леклер о плохом сцеплении в машине.

Стролл жаловался на боль в руке, все же последствия травмы и операции дают о себе знать. Но все же главный сюрприз преподнес именно «Астон Мартин».

Алонсо показал лучшее время сессии, опередив на 0,169 секунды Ферстаппена и на 0,171 секунды Переса. Леклер проиграл лидеру уже 0,460 секунды. Насколько это показательно, узнать сможем только в гонке и квалификации.

Конечно, сложно считать, что «Астон Мартин» может бросить вызов «Ред Булл», но подарить интересную борьбу в чемпионате с «Феррари» и «Мерседес» вполне. И вновь сравнение – лучший результат прошлого года во второй сессии был у Ферстаппена – 1.31,936. В этом году Алонсо проехал круг за 1.30,907.

«Мерседес» и «Феррари» отстали

Безусловно, пока еще рано говорить о том, что два других участника «Большой тройки» - «Феррари» и «Мерседес» столкнулись с проблемами, которые не позволят им на равных бороться с «Ред Булл». Но тревожные червячки сомнения дали о себе знать. В «Феррари» по итогам первой сессии Леклер – 5-й, Сайнс-20-й (но это следствие вылета с трассы, после которого испанец вернулся в боксы и больше не выезжал). Вторая сессия – Леклер – 4-й, Сайнс-14-й. И если в Скудерии радует Леклер, то в «Мерседес» все несколько сложнее. В первой сессии Хэмилтон и Расселл показали 10-е и 11-е время. Во второй Хэмилтон – 8-й, Расселл - 13-й. То, что оба пилота не быстры, заставляет те самые тревожные червячки шевелиться активнее.

В любом случае, квалификация первого этапа обещает быть интересной. Кто возьмет первый поул сезона? Ответ на этот вопрос мы получим уже в субботу.