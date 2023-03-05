Ферстаппен начал сезон с победы, «Ред Булл» с дубля, Алонсо и «Астон Мартин» с подиума

Раздел для любителей статистики

В начале 90-х в «Формуле-1» сложилась интересная примета. Гонщик, который выигрывал первую гонку сезона, впоследствии становился чемпионом мира. Эта примета работала с 1990 по 1996 год. В ее правильности убедились Айртон Сенна, Найджелл Мэнселл, Ален Прост, Михаэль Шумахер и Дэймон Хилл. Что-то пошло не так в 1997 году, когда первый этап выиграл Дэвид Култхард, а чемпионом стал Жак Вильнев.

Позже эта примета работала в 1998, 2000-2002, 2004, 2006-2009.

Однако в период с 2017 по 2022-й год сложилась иная примета – гонщик, который выигрывал первую гонку сезона, по итогам чемпионата становился вторым. В этом убеждались Себастьян Феттель, Валлтери Боттас, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Нарушится ли традиция или нет – мы узнаем после окончания следующих 22 гонок.

Алонсо на подиуме, в «Мерседес» признают ошибки

Новый регламент никак не дается «Мерседесу». В 2022 году команда выпустила W13, столкнулась с проблемой раскачки, на устранение которой потребовалась практически половина сезона и помощь со стороны FIA в виде специальной директивы. К 2023 году от раскачки избавились, но машина быстрее не стала. Более того, гонка в Бахрейне показала, что «Мерседесу» впору думать не только о борьбе с «Феррари», но и о защите от «Астон Мартин». Украшением гонки стала борьба давних соперников/напарников – Хэмилтона и Алонсо. И то как Алонсо совершил обгон в 10-м повороте, где обгоны чрезвычайно сложны, показывает - есть порох в пороховницах у испанца. А позади них боролись Расселл и Стролл. Заминки на пит-стопе, стратегические решения в пользу едущего впереди Хэмилтона привели к тому, что Стролл после второго пит-стопа выехал и практически сразу же обогнал Расселла.

В итоге Алонсо обогнал Льюиса. Как за 11 кругов до финиша гонки обогнал и Сайнса, завоевав подиум в яркой борьбе. «Астон Мартин» преподносит сюрприз!

В «Мерседес» признали ошибки в разработки и W14, а значит, что нас ожидает новая погоня за лидерами. Сколько она займет времени в этом сезоне – сказать пока сложно.

Говоря же о раскладке в стане лидеров, то «Ред Булл» выиграл, что называется, в одни ворота. К 10 кругу Ферстаппен, выигравший старт, уже оторвался от Леклера на 8,4 секунды. А к моменту схода Леклера, монегаск отставал от лидера более чем на 20 секунд при прочих равных. Творение Эдриана Ньюи едет как по рельсам, стабильно ведет себя и бережет резину. «Феррари» явно не дотягивает до такой формы. Но это всего лишь первая гонка, а сезон очень длинный.

Окон собрал коллекцию штрафов, Леклер с Пиастри сошли

Гонки – это не только удача, но и порой откровенное невезение. Эту истину в Бахрейне смогли подтвердить Оскар Пиастри, который сошел в первой же своей гонке, Шарль Леклер, которого подвел двигатель. Но больше всего Эстебан Окон. Еще до старта гонки он ошибся и неправильно встал на стартовой решетке. И был оштрафован на пять секунд. Отправился отбывать штраф, механики ошиблись и начали менять колеса раньше, чем истекли пять секунд, за что Окона оштрафовали еще на 10 секунд. Француз отправился отбывать второй штраф и превысил скорость на пит-лейн, получив третий штраф. В «Альпин» решили не мучить больше пилота, и в связи с техническими неполадками зазвали боксы, оформив сход.

Превращение «Большой тройки» в четверку серьезно осложнит жизнь середнякам. Если раньше места с 7 по 10 были свободны для борьбы, даже если до первых шести гонщиков не дотянуться (если нет технических проблем), то вот сейчас пилоты четырех команд без технических проблем могут занять первые восемь мест, оставляя для всех остальных лишь три зачетных очка (два за девятое, одно за десятое место). Так что, пилотам команд-середняков останется больше уповать на технические сходы. В Бахрейне очки смогли забрать Боттас, Гасли и Элбон («Уильямс» удивил также, учитывая, что его записывали в аутсайдеры). Гасли мог завоевать три очка, но самый быстрый круг в гонке забрал на последнем Гуаньюй Чжоу, а поскольку он финишировал за пределами десятки, то очко за круг не присуждается.

Второй этап чемпионата мира пройдет 17-19 марта в Саудовской Аравии.

Положение в чемпионате (десятка лучших).

Личный зачет: Ферстаппен – 25, Перес – 18, Алонсо – 15, Сайнс – 12, Хэмилтон – 10, Стролл – 8, Расселл – 6, Боттас – 4, Гасли – 2, Элбон – 1

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 43, «Астон Мартин» - 23, «Мерседес» - 16, «Феррари» - 12, «Альфа Ромео» - 4, «Альпин» - 2, «Уильямс» - 1.