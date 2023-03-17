Ночь королевских гонок на Аравийском полуострове

74-й сезон «Формулы-1» набирает ход. Но королевские гонки не были бы собой, если бы вокруг них постоянно не витала аура скандалов, громких (а подчас и глупых) заявлений. История Гран-при Саудовской Аравии не такая длинная, как в Монце или Спа, но уже успела вместить себя и яркую борьбу на трассе (привет Максу и Льюису), и эпичные аварии (привет Мику Шумахеру), и ракетные обстрелы (привет от хуситов из соседнего Йемена), продемонстрировавшие немощь американских Patriot. В этом году гонка в Джидде (а она, как и предыдущая в Бахрейне, тоже ночная) – вторая в календаре.

Леклер потеряет десять мест на старте

Сезон не успел начаться, в «Феррари» не успел привыкнуть к своей должности новый руководитель, как проблемы заявили о себе. Еще перед гонкой в Бахрейне на машине Шарля Леклера поменяли накопитель энергии и блок управляющей электроники. Ему поставили вторые по счёту элементы силовой установки из двух разрешённых на сезон. Собственно те и вышли из строя во время гонки, как и первые. Таким образом, за один этап на машине монегаска израсходовали весь сезонный запас. И Гран-при Саудовской Аравии он начнет с штрафа в виде потери десяти мест на стартовой решетке. Правда трасса в Джидде скоростная и обгонять здесь есть где. А значит, «Феррари» сможет вполне побороться за хорошие места на финише. Другое дело, что штраф этот для Леклера явно не последний. И настроение монегаска, которое и без того не радужное от осознания, что еще один сезон пройдет вне борьбы за титул, от этого не улучшится.

В «Мерседес» хотят новую машину, в «Астон Мартин» — титул

О раскладе в чемпионате никогда нельзя судить по первой гонке. В прошлом году «Ред Булл» уезжал из Бахрейна с баранкой, а «Феррари» с дублем. Чем закончился год – помнят все. В этом году «Ред Булл» уехал с дублем, а «Феррари» потеряла машину в гонке. Но что стабильно в оба года – это форма «Мерседес», который «не едет как нужно». Хэмилтон в сердцах даже сказал, что его не послушали при проекте W14 и вот результат на лицо. Семикратный чемпион был раздосадован, а руководитель команды Тото Вольф и вовсе сказал, что вскоре появится глубоко модернизированная W14 с новым концептом. Менять его по ходу сезона – шаг рискованный, но все лучше, чем наблюдать как по имиджу компании наносятся удары.

Паддок всегда был полон слухов. И вот по одному из них следует, что в Бриксуорте, где базируется моторное подразделение «Мерседес», вообще сказали, что отдадут моторы получше «Астон Мартин», а не заводской команде, если та не подтянет результаты.

В «Астон Мартин» же подтвердили поговорку, что аппетит приходит во время еды. Алонсо, сполна насладившись обгонами Хэмилтона и Сайнса, заявил, что готов и хотел бы побороться за титул чемпиона мира. Насколько испанец объективно оценил свои возможности – вопрос открытый. Ясно одно, что «Астон Мартин» если не с «Ред Булл», то с «Феррари» и «Мерседесом» точно поборется.

Гонки «Формулы-1» в США под угрозой отмены? Нет, это другое

И к глупым заявлениям. Проведение этапа в Саудовской Аравии нещадно критиковалось различными западными правозащитниками, которые очень избирательно видят нарушение прав человека и еще более избирательно фиксируют их. В случае с Саудовской Аравией увидели. И чем больше было разногласий между США и Саудовской Аравией по разным вопросам, тем яснее правозащитники видели нарушения прав человека, и громче была критика. В ФИА же, сказав «это другое», гонку отменять не стали. Но тут на фоне эмоциональной борьбы с Федерацией в полемику влез гендиректор «Формулы-1» Стефано Доменикали, напрочь забывший о консолидирующей роли спорта и занявшийся прямо противоположным – раздуванием конфликта. Впрочем, на Западе об этой роли забыли многие спортивные функционеры, так что Доменикали не единственный в своем роде. И всякий раз , когда очередной чиновник от какой-либо международной федерации делает заявление, которое удивляет своим лицемерием, можно смело предположить, что вскоре найдется еще кто-то, что называется, пробьет дно дальше.

Летом минувшего года Доменикали уже отметился категоричным заявлением, что «Формула-1» никогда не вернется в Россию, напрочь забывая, что он сам всего лишь временная фигура.

Еще накануне старта сезона, давая интервью британским СМИ, Доменикали пригрозил, что «Формула-1» может отменять этапы в странах, где есть проблемы с правами человека. О том, как коллективный Запад использует страшилку про нарушение прав человека по отношению к неугодным странам, не знает только ленивый. В нарушении различных прав в разное время обвинялись Китай, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Бразилия, Канада, Азербайджан, доставалось даже Венгрии, особенно в последнее время за отстаивание своего мнения в европейской политике. Россия – в этом списке вне конкуренции. И если пойти таким путей, то от календаря останутся ошметки. А сам календарь превращается в удобное средство давления на неугодных.

«Нас очень заботит этот вопрос. В контрактах четко прописано: если что-то пойдет не в том направлении, мы можем немедленно прекратить отношения. За этим следят независимые аудиторы. Имеется ли в виду отмена Гран-при в случае недовольства ситуацией с правами человека? Ответ очень простой – да», – заявил Доменикали.

Стоит отметить, что предыдущий президент ФИА Жан Тодт прямо и не раз утверждал, что «Формула-1» должна ездить туда, где есть проблемы с правами человека, отмечая важную роль спорта, про которую забыл Доменикали.

Кто же те независимые аудиторы Доменикали не рассказал. Как и никто не задал вопрос – как быть с нарушением прав человека в США, Канаде и Великобритании? Между тем, в США в этом году пройдет сразу три этапа. Будут ли отменены они, учитывая многочисленные нарушения этих самых прав в США?

«Мы пришли надолго. «Формула-1» будет постоянно присутствовать в Вегасе», - заявил тот же Доменикали во время презентации Гран-при в Лас-Вегасе.

Так что вы понимаете – это другое. И другого руководства «Формулы-1» пока нет. Но это лишь пока.