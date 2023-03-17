Самый быстрый пятничный Ферстаппен

Гонка в аравийской Джидде ночная. Стартует она примерно также как и та, что проводилась две недели назад в Бахрейне – в 20:00 по московскому времени. Поэтому результаты первой и третьей сессии свободных заездов, которые проходят еще в светлое и жаркое время, менее показательны. Тем не менее, они полезны для изучения трассы, проверки тех или иных обновлений.

После Бахрейна сменили компоненты

В Джидде сразу несколько пилотов разных команд получили новые элементы силовых установок. Конечно же, все обходится без штрафа, поскольку только самое начало сезона и никто еще не выбрал положенный лимит. Кроме «Феррари». Мы уже рассказывали, что команда исчерпала положенные на сезон два блока управляющей электроники на машине Шарля Леклера. Монегаск потеряет десять позиций на старте. В «Феррари» решили подстраховаться и на обеих машинах заменили двигатели внутреннего сгорания.

В «Макларен» тоже решили не рисковать и обновили все компоненты на машине Ландо Норриса. У Переса сменили накопитель энергии и блок управляющей электроники.

Впереди сезон долгий и замен еще будет немало. Как и штрафов.

«Астон Мартин» продолжает удивлять, «Ред Булл» впереди всех

Те, кто подумал о том, что расстройство желудка может выбить из строя Макса Ферстаппена, явно ошиблись. Накануне действующий чемпион жаловался на желудок, даже перенес свой прилет в Джидду на пятницу. Но в первой, и во второй сессии свободных заездов Макс собирал лучшие сектора, а затем и показывал лучшее время сессий. В первой тренировке Макс вообще стал единственным, кто проехал круг быстрее, чем за полторы минуты. Да и во второй из полутора минут выехали только пара гонщиков «Ред Булл», да Фернандо Алонсо на «Астон Мартин». В первой сессии тройка лучших составилась: Ферстаппен-Перес-Алонсо; во второй – Ферстаппен-Алонсо-Перес.

Безусловно, по результатам практик сложно делать выводы о том, что будет в гонке, но все яснее становится картина, что «Астон Мартин», в общем, и Фернандо Алонсо, в частности, в первых гонках сезона будет головной болью для «Феррари» и «Мерседес». Да и «Ред Булл» придется чаще смотреть в зеркала, нет ли позади зеленой машины. Так или иначе, но контур борьбы между «Ред Булл» и «Астон Мартин» начинает обещать интересные перспективы.

Кто еще в десятке?

«Феррари», несмотря на все заверения о том, что в Саудовской Аравии, команда сделает шаг вперед, в пятницу была практически не видна (1-я практика: Сайнс – 7-й, Леклер-11-й; 2-я практика: Леклер-9-й, Сайнс-10-й). Правда, это можно объяснить тем, что в Скудерии тестировали новинки, и больше были сосредоточены на длинных сериях кругов. Проблема повышенного износа шин заставляет инженеров искать выход.

В «Мерседесе» тоже активно ведут работу над ошибками. По пятничным результатам кажется, что Расселл вновь лучше привык к W14. В обеих сессиях он оказался выше своего напарника, семикратного чемпиона Хэмилтона. На фоне этого вновь заговорили о том, что Льюис может покинуть «Формулу-1». Сам британец слухи опроверг (впрочем, было бы куда удивительнее, если бы он их подтвердил).

В первой десятке стали чаще появляться пилоты «Альпин». Французская команда рассчитывает уехать из Джидды с большим количеством очков, нежели чем из Бахрейна. Проблема в том, что с превращением «Большой тройки» в «Большую четверку» при надежности машин этих четырех команд, очков в розыгрыше остается всего ничего – по сути лишь три. А претендентов немало.

Поэтому в середине пелотона борьба обостряется. И проблемы, которые испытывает ныне «Макларен», дают соперникам большой гандикап в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов.