Коробка передач Ферстаппена принесла поул Пересу

Ферстаппен израсходовал везение в тренировках

Три сессии свободных заездов прошли под эгидой доминации действующего чемпиона мира. Если в пятницу днем он стал единственным пилотом, кто проехал круг в Джидде быстрее полутора минут, то в субботу в третьей сессии свободных заездов, Ферстаппен стал единственным, кто проехал круг меньше чем за 1 минуту 29 секунд. Лучшее время сессии составило 1 минуту 28,485 секунды. И это на 0,613 секунды быстрее времени своего напарника, который показал второй результат. По меркам «Формулы-1» пропасть. А уж до третьего времени Фернандо Алонсо вообще секунда.

Впрочем все можно списать на относительность результатов в жарких условиях. Но тревожный звоночек для Макса Ферстаппена все же прозвучал. В пятницу он жаловался на проблемы с переключением передач и на машинах «Ред Булл» решили заменить коробки передач. Кто же знал, что именно новая коробка передач сыграет злую шутку с Ферстаппеном.

В третьей практике внезапно столкнулся с проблемами Ник де Вриз. На его «Альфа Таури» поменяли весь мотор. У команды то и дело возникают проблемы со скоростью, и дело дошло до того, что руководитель коллектива Франц Тост в шутку сказал, что не может больше доверять инженерам. Но ведь в каждой шутке есть доля шутки.

Сарджент ошибся, Норрис сломал машину

Двумя главными неудачниками первого сегмента квалификации можно назвать пилота «Уильямса» и «Макларена». Американец на своем первом быстром круге допустил срезку поворота и лишился зачетного времени, на втором ошибся и эффектно развернулся, едва избежав аварии, а начав третий, после наезда на поребрик, и вовсе сломал машину. Сарджент остался без зачетного времени и по правилам решение о допуске его к гонке примут судьи.

Ошибка в повороте также дорого обошлась Норрису. Пилот «Макларена» задел барьер внутри последнего поворота, повредил рулевую тягу и остался 19-м на стартовой решетке. Норрис составил компанию выбывшим в первом сегменте в полном составе пилотам «Альфа Таури» и «Уильямс».

Коробка передач лишила Ферстаппена поула

«У меня проблемы с мотором», - прозвучало в эфире, когда камеры показали «Ред Булл» с чемпионской единичкой, медленно едущий по трассе. Стало ясно – тотального доминирования Ферстаппена не будет и поул он точно не возьмет. Впрочем, Перес быстро расставил все точки над i – Ферстаппен может и не на поуле, но «Ред Булл» там точно будет. Его время оказалось на 0,122 секунды быстрее времени Алонсо. А причиной поломки у Ферстаппена, как сказали источники в паддоке, стала та самая, новая коробка передач, поставленная в субботу утром. Так что техникам будет над чем подумать.

А в финал не прошли еще две команды в полном составе – «Хаас», где Нико Хюлькенберг второй раз переквалифицировал Кевина Магнуссена, и «Альфа Ромео», где Чжоу оказался быстрее Боттаса. Впрочем, их компанию на стартовой решетке разбавит красная машина «Феррари».

Второй поул и второй шанс Переса

В отсутствии чемпиона борьба за поул лишь обострилась. Но и тут «Ред Булл» оказался куда сильнее – Перес на 0,155 секунды в финальной попытке оказался быстрее Леклера, для которого была задача квалифицироваться как можно выше. Чуда не произошло, и штраф за новый блок управления электроникой монегаск все же получил – потеря десяти мест на стартовой решетке.

Так второй результат Леклера превратился в 12-е стартовое место. А с первого ряда в гонку уйдет Фернандо Алонсо, последний раз стартовавший с него в Канаде в прошлом году. Только в отличие от «Альпин» минувшего сезона в этот раз двукратный чемпион может навязать борьбу «Ред Булл». А учитывая, что неудержимый Макс далеко позади, то и рассчитывать на победу. Но для этого ему нужно будет обогнать Переса, который завоевал второй поул в карьере. Первый был здесь же – год назад. Правда, год назад мексиканец финишировал четвертым, так что у него есть второй шанс добыть победу здесь.

Позади него будут стартовать Джордж Расселл из «Мерседес» и Карлос Сайнс («Феррари»). Следом Окон («Альпин») и Хэмилтон («Мерседес»), а затем Пиастри («Макларен») и Гасли («Альпин»). Прошлогоднее соперничество команд, несмотря на проблемы в первой гонке у обоих, продолжается. И конечно же, нельзя не заметить, что новичок «Макларен» уже во второй гонке сезона, попал в финал квалификации.

Вторая гонка сезона стартует в воскресенье в 20:00 по московскому времени.