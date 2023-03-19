Перес победил в Саудовской Аравии со второй попытки, Алонсо лишили подиума

Леклер, ты был прав

Перед стартом второй гонки сезона руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру задали вопрос, что будут делать в команде, если гонке сложится ситуация, когда Перес будет лидировать, а Ферстаппен ехать вторым, последует ли приказ из боксов. Хорнер от ответа уклонился, сославшись на то, что до этого надо еще дожить.

Тем не менее, многим вспоминалась Бельгия 2022 года, когда Ферстаппен стартовал 14-м и победил. Перед гонкой Хорнер уточнил, что причиной поломки в квалификации стала не коробка передач, а привод. Так или иначе, в Саудовской Аравии Ферстаппен стартовал 15-м. И в том, что он доедет до подиума, не сомневался никто. А вот как быть с победой, учитывая, что впереди вполне мог ехать его напарник – Серхио Перес.

События гонки показали, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер был прав в своих словах, сказанных на этом этапе – «Ред Булл» сейчас едет в своей лиге, они с другой планеты.

Судьи пошли на принцип

Старт гонки выиграл Фернандо Алонсо. И даже начал отрываться (насколько это было возможно от «Ред Булл» в нынешних условиях). Но красивую сказку прервали судьи, выписав лидеру гонки пятисекундный штраф за неправильное положение на стартовой решетке. Выгоды Алонсо из этого неправильного положения не извлек, но судьи пошли на принцип, погубив, как выяснится позже, гонку двукратного чемпиона мира.

Впрочем, статус-кво вскоре восстановился и без штрафа. Хоть давно и не видели Алонсо во главе гонки, через три круга Перес догнал испанца и, отобрав лидерство, начал отрываться. Алонсо в свою очередь сделал все возможное, чтобы оторваться от Джорджа Расселла. Позади же свой прорыв начал Ферстаппен, который обгонял одну машину за другой. Причем разница в скорости и эффективности машин была налицо, когда «Ред Булл» обгонял как стоячих то «Хаас», то «Альпин». В борьбу в десятке лучших вел и Лэнс Стролл, успешно сопротивляясь атакам гонщиков «Феррари» и «Мерседес».

Машина безопасности смешала карты

Гонка шла своим чередом до 18-го круга, когда техника подвела Стролла. К этому времени Ферстаппен ехал уже четвертым.

На трассе появилась машина безопасности, которая обнулила все отрывы, к радости Ферстаппена. А заодно и штраф Алонсо, который успел на пит-стопе отбыть его и выехать впереди Джорджа Расселла, который в свою очередь также не пустил вперед Карлоса Сайнса.

В споре «Мерседес»-«Феррари» пока преимущество на стороне «Мерседес». Леклер тоже попытался совершить прорыв после штрафа в 10 позиций, но у него получилось хуже, чем у Ферстаппена. Более того, ошибка в стратегии вновь стоила монегаску позиции. Его гоночный инженер припозднился с сообщением, что Леклеру надо прибавить, чтобы обогнать Хэмилтона. В итоге из пит-стопа «Феррари» с номером 16 выехала позади семикратного чемпиона, а Леклер попросил гоночного инженера сообщать ему информацию не постфактум. «Мерседес» же показал, что W14 не так уж плоха и может бороться. А если ее обновят, то «Серебряные стрелы» вернуться в борьбу за звание лучших среди прочих. «Ред Булл» вне конкуренции.

Как судьи испортили гонку

После пит-стопа гонка вновь пошла своим чередом, без особых всплесков. Ферстаппен без труда разделался сначала с Расселлом, а затем и с Алонсо. И возникла та самая ситуация, о которой спрашивали Хорнера до гонки. Перес уверенно контролировал ход гонки, Ферстаппен особо не напрягался, чтобы сократить отрыв. В какой-то момент пилоты «Ред Булл» начали жаловаться на технические проблемы, но скорость от этих жалоб не падала, а просьба из боксов пожалеть машины осталась без внимания.

Концовка гонки подарила две интриги. Первая из них – кто уехал бы лидером чемпионата из Джидды. До 50-го круга лидером чемпионата был Перес, за счет лучшего круга в гонке. Но Макс Ферстаппен не был бы собой, если бы не оставил последнее слово. Он резко взвинтил темп, проехал лучший круг гонки (на изношенных шинах-то), доказав, что если надо, то легко вступит в борьбу и победит. И очко за лучший круг – оставило лидером первенства его. А Перес может порадоваться тому, что со второй попытки он все же выиграл Гран-при Саудовской Аравии. В прошлом году случайность лишила его победы, в этом – гоночные боги вернули долг.

А вторую интригу затеяли судьи. В какой-то момент Алонсо сообщили, что ему надо ускориться, чтобы создать пятисекундный задел от Расселла. Оказывается, возникли сомнения, что штраф на пит-стопе был отбыт правильно или что-то отбытие штрафа под пейс-каром может быть не засчитано.

Алонсо услышал и взвинтил темп. Из последних сил, но «Астон Мартин» все же вылез на третье место, опередив на пять секунд «Мерседес». И на подиум Алонсо поднялся в 100-й раз. Радость испанца была недолгой. Судьи пересмотрели итоги гонки, увидели, что домкрат на пит-стопе коснулся машины раньше пяти секунд, и оштрафовали испанца на… 10 секунд.

Алонсо лишен 100-го подиума в карьере, а «Мерседес» записал на свой счет первый подиум в этом сезоне и второе место в Кубке конструкторов.

Из результатов остальных команд можно выделить очки «Альпин», которые все дальше от «Макларен», определенно терпящего бедствие. Да первый балл в сезоне у «Хаас», который буквально выгрыз на последнем круге Кевин Магнуссен.

Положение в чемпионате (десятка лучших)

Личный зачет: Ферстаппен – 44, Перес – 43, Алонсо – 27, Сайнс – 21, Сайнс – 20, Хэмилтон – 20, Стролл – 8, Леклер – 6, Боттас – 4, Окон – 4.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 87, «Мерседес» - 41, «Астон Мартин» - 35, «Феррари» - 26, «Альпин» - 8, «Альфа Ромео» - 4, Хаас» - 1, «Уильямс» - 1, «Альфа Таури» и «Макларен» - без очков.