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Судьи против Алонсо: испанцу вернули сотый подиум в карьере

Гран-при Саудовской Аравии 2023 года запомнился не только доминированием «Ред Булл», но и судейскими метаниями, влияющими на результат всего этапа.
Судьи против Алонсо: испанцу вернули сотый подиум в карьере
20 марта 2023 10:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: astonmartin.com

Никогда такого не было и вот опять…

В Международной автомобильной федерации (FIA) можно скоро будет открывать курсы повышения квалификации по тому, как превратить то или иное знаковое событие в откровенный фарс. Судьи с лихвой поделятся таким опытом, несмотря на заявления чиновников, что система судейства улучшилась и в следующий раз такого точно не повторится.

Вспомнить хотя бы дождевой Гран-при Бельгии 2021 года, затем интрига с титулом чемпиона в том же году, более семидесяти отмененных кругов на Гран-при Австрии в 2022 году, спор о втором титуле Макса Ферстаппена в Японии. В сезоне 2023 года судьи решили не откладывать дело на вторую половину чемпионата, а начать прям с ходу.

В первой гонке сезона под горячую руку попал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Сначала француз неправильно занял место на стартовой решетке, затем при отбытии первого штрафа механики начали обслуживать машину раньше положенного срока, а при отбытии второго штрафа он превысил скорость на пит-лейне и получил третий штраф. Большинство зрителей посмеялись, но в целом сошлись на том, что француз штрафы заслужил

Через две недели ситуация зеркально повторилась. Только теперь виновником стал Фернандо Алонсо. Испанец по ходу гонки получил пятисекундный штраф за неправильное расположение машины на стартовой решетке. Но в гонке он отбыл штраф на пит-стопе и во время гонки остался на третьей позиции. Однако после финиша выяснилось, что механики коснулись машины испанца раньше положенного времени. Судьи добавили к результату Алонсо 10 секунд, и он опустился на четвертую позицию в итоговом протоколе гонки, пропустив британца Джорджа Расселла («Мерседес»).

В чем же разница ситуаций и почему то, что наказание, которое понес Окон было отменено у Алонсо?

С точки зрения закона

И Окон, и Алонсо правила, безусловно, нарушили. И тот, и другой неправильно встали на стартовой решетке. И с точки зрения действующего закона они были достойны наказания. Как и то, что в обоих случаях, за рядом деталей механики немного раньше начинали обслуживание машины. Про превышение скорости на пит-лейне говорить не стоит – здесь объективно нарушение правил на лицо. Есть лишь разница в деталях. О штрафе Окон узнал практически сразу, а вот в случае с Алонсо потребовалось более 30 кругов, чтобы разобраться с ситуацией.

Машину Окона действительно начали обслуживать раньше отбытия наказания, там нарушение было более явным. В случае с Алонсо, машину коснулся задний домкрат. Выиграл ли вообще что-нибудь от этого испанец сказать сложно, но нарушение было. Касание домкрата можно приравнять к работе с машиной. От того командный мостик «Мерседес» и начал обсуждать возможный штраф Алонсо ближе под конец гонки.

Перед началом сезона в FIA заявляли о том, что теперь у судей будет своеобразный VAR, который поможет разобраться в ситуации. По слухам в паддоке, после пит-стопа Алонсо судьи VAR дали информацию, что штраф отбыт правильно, и только когда до финиша оставалось пара-тройка кругов, у стюардов возникли сомнения. В среднем круг в Джидде проходится чуть больше чем за полторы минуты. То есть в распоряжении судей было больше 45 минут, чтобы понять, что не так, а не устраивать пересмотры после церемонии награждения.

Понятно было и возмущение Алонсо, который сказал: «А где вы были 35 кругов?». Ведь узнай Алонсо о штрафе раньше, то можно было бы попытаться взвинтить темп, а когда Но регламент разрешает открывать расследование даже после 30-40 кругов.

Алонсо вернули сотый подиум в карьере

Так можно ли касаться домкратом машины? В «Астон Мартин» показали несколько эпизодов, где четко видно, что механики других команд также касались домкратами машин и штрафов не получали. Да и на стартовой решетке были те, кто тоже не попал в створ. В FIA же признали очередную серую зону. Складывается ощущение, что в Федерации всерьез начинают читать регламент собственных соревнований только после очередного скандала, возникшего на пустом месте. В итоге штраф отменили, а Алонсо вернули его сотый подиум в карьере.

Только осадок остался. И вопросы – какое преимущество выиграл Алонсо, ошибившись на несколько сантиметров на стартовой решетке: причем даже проехав не вперед, а встав чуть вбок? Почему надо было ждать столько времени, если видео с домкратом появилось практически сразу в телетрансляции и картинку видели множество людей? Почему надо было дождаться окончания церемонии награждения: дать кубок Алонсо, забрать кубок и отдать Расселлу, забрать кубок у Расселла и вернуть Алонсо.

Похоже, что судьям будет над чем поработать, устраняя очередные серые зоны регламента. Ну и снова пообещать, что вот этот раз точно был последним и больше такого судейского карнавала не повторится.

А испанцу есть чему порадоваться. Он стал шестым пилотом в истории «Формулы-1», кто сто раз поднимался на подиум. Впереди него Хэмилтон (191), Михаэль Шумахер (155), Феттель (122), Прост (106), Райкконен (103).

Обновленное положение в чемпионате (десятка лучших)

Личный зачет: Ферстаппен – 44, Перес – 43, Алонсо – 30, Сайнс – 20, Хэмилтон – 20, Расселл – 18, Стролл – 8, Леклер – 6, Боттас – 4, Окон – 4, Гасли - 4.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 87, «Астон Мартин» - 38, «Мерседес» - 38, «Феррари» - 26, «Альпин» - 8, «Альфа Ромео» - 4, Хаас» - 1, «Уильямс» - 1, «Альфа Таури» и «Макларен» - без очков.

источник: «Советский спорт»
Судьи против Алонсо: испанцу вернули сотый подиум в карьере
Судьи против Алонсо: испанцу вернули сотый подиум в карьере
Гран-при Саудовской Аравии 2023 года запомнился не только доминированием «Ред Булл», но и судейскими метаниями, влияющими на результат всего этапа.
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