Будильник для Австралии, кофе для Аргентины

В апреле всегда очень насыщенный календарь событий в мире авто и мотоспорта. Начинаются или уже продолжаются сезоны в самых различных гоночных сериях, только и успевай отмечать в календаре. Не стал исключением и этот. Первое воскресенье апреля подарит любителям авто и мотогонок сразу два интересных события мирового масштаба. Только для одного надо будет готовить будильник, потому что состоится оно рано утром по московскому времени, а для другого чашку кофе, потому что пройдет достаточно поздно. В Австралии примут этап чемпионата мира «Формулы-1», плюс впервые гонки «Формулы-2» и «Формулы-3», а в Аргентине – этап чемпионата MotoGP.

Расширенная разметка и четыре зоны DRS

Австралийский этап станет последним перед вынужденным весенним перерывом, связанным с отменой гонкой в Китае. Несмотря на то, что жесткие пандемийные ограничения в Поднебесной смягчены, организаторы чемпионата решили не рисковать и пошли самым простым путем – отменили гонку в Шанхае. Таким образом, у команд появился почти месяц до следующего этапа в Баку. И возможность провести работу над ошибками. В «Макларен», «Мерседес» и «Феррари», да и ряде других команд, будут этому особенно рады.

Впрочем, проводить работу над ошибками пришлось не только командам. После судейского цирка на Гран-при Саудовской Аравии со штрафами и их последующей отменой, в Австралии решили на 20 см увеличить ширину разметки на стартовой решетке. Это сделано для того, чтобы пилотам легче было ориентироваться во время позиционирования на старте. В Бахрейне за неправильное положение на стартовой решетке был оштрафован пилот «Альпин» Эстебан Окон, который потом собрал еще штрафы за неправильное отбытие наказания на пит-лейне и за превышение скорости там же. В Саудовской Аравии то же наказание получил Фернандо Алонсо. Правда, здесь уже начали разбираться всерьез, и штраф отменили, а испанцу вернули его сотый подиум в карьере. А заодно решили подкорректировать понимание можно ли считать касание домкрата работой над машиной во время отбытия штрафа.

Последние пару лет складывается стойкое ощущение, что в FIA начинают читать свой регламент только, когда происходит очередной скандал.

Гонка в Австралии будет еще необычна и тем, что в Мельбурне у пилотов будет сразу четыре зоны DRS. В прошлом году четвертую зону, где можно ехать с открытым задним крылом, уже заявляли, однако после пятничных тренировок от ее использования решили отказаться. В этом году гонка она будет использоваться.

«Ред Булл» получит третий дубль?

После первых двух гонок сезона кажется, что «Ред Булл» находится в совершенно другой лиге нежели остальные команды. Два дубля – очень серьезная заявка на доминирование в сезоне. 87 очков у «Ред Булл» против 38 у «Астон Мартин» и «Мерседес» выглядят, конечно, многообещающе для болельщиков австрийской команды и совсем не радостно для фанатов других команд. Впрочем, до памятного достижения «Мерседеса» в 2019 году (пять дублей в пяти первых гонках сезона) пока тоже далеко.

И если трассы в Сахире и Джидде похожи друг на друга, то Австралия в этом плане совсем другая. Да, она городская, как и Джидда, но уж точно не такая скоростная. Однако в Мельбурне очень важна стабильность на торможении, трасса требовательна к эффективности тормозов и их охлаждению. Из-за особенностей трассы команды обычно не привозят в Австралию серьезных обновлений. В «Феррари» уже заявили о том, что раньше Баку ничего нового на машинах не будет, а серьезное обновление SF-23 стоит ждать только к гонке в Имоле. В «Мерседес» также больше нацелены на этап в Азербайджане, уповая, что может в Мельбурне пойдет дождь и поможет серебряным стрелам в борьбе с лидерами.

Ближневосточной жары действительно не будет. В Австралии началась осень, а прогноз погоды обещает облачную погоду, есть вероятность осадков.

Что может помешать «Ред Булл» доминировать? На техническую надежность уповать сложно, а вот внутрикомандная борьба может дать определенную надежду. В «Формуле-1» не раз видели как Ферстаппен игнорировал приказы с мостика. Взять хотя бы гонку в Джидде, когда действующий чемпион мира «не услышал» указание поберечь машину и на последнем круге установил самый быстрый круг гонки и отобрал зачетное очко у своего напарника. Очко, которое позволило Ферстаппену сохранить лидерство в чемпионате. Вроде мелочь, ну что решит одно очко в условиях доминации «Ред Булл»? Но в этом поступке был четкий сигнал мексиканскому напарнику, кто есть номер один в команде. Согласится ли Перес с этим – вопрос открытый? В прошлом году мы видели, как Серхио пытался навязать борьбу, правда часто безуспешно. Но инцидент в Бразилии тоже был красноречив. Ферстаппен тогда уже ни за что не боролся, но своим маневром, по сути, лишил напарника вице-чемпионства. Захочет ли и сможет ли Перес взять реванш – покажет время. Это в Австралии сейчас начало осени, а в России весна. И значит, что сезон только начинается.

Расписание гоночного уик-энда. Заводите будильники

Пятница, 31 марта

04:30 – Первая сессия свободных заездов

08:00 – Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 1 апреля

04:30 – Третья сессия свободных заездов

08:00 – Квалификация

Воскресенье, 2 апреля

08:00 – Гонка