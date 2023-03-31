Алонсо и Ферстаппен задали тон в Мельбурне

После двух этапов, прошедших в условиях ближневосточной жары, пилоты «Формулы-1» в Мельбурне под аккомпанемент осеннего дождя смогли опробовать промежуточные шины.

Ни рукой, ни домкратом

После долгих обсуждений Международная автомобильная федерация (FIA) разъяснила командам правило отбытия штрафа на пит-стопе. Чтобы избежать казусов, подобных тем, что случились у Эстебана Окона в Бахрейне и Фернандо Алонсо в Саудовской Аравии, спортивный директор FIA Стив Нильсен выпустил специальную директиву, рассказывающую что можно, а что нельзя делать с машиной.

Если кратко, что отныне механикам запрещено касаться машины или гонщика чем бы то ни было вообще: руками, инструментами или оборудованием. В том числе передним или задним домкратом. Все это теперь будет считаться работой с машиной и подпадет под штраф. Однако механики могут охладить машину вентиляторами, но при условии, что вентиляторы также не будут касаться машины или пилота.

В FIA пообещали более внимательно смотреть за отбытием штрафа. Наказание Алонсо в Джидде было отменено после того, как судьям предоставили доказательства по меньшей мере семи случаев, когда задний домкрат касался оштрафованной машины, и нового штрафа не выписывалось.

В FIA также разъяснили правило отбытия нескольких штрафов – их можно будет отбыть оптом. Если пилот собрал за отрезок времени два временных штрафа, то их можно отбыть на одном пит-стопе. Заезжать второй раз на пит-лейн не надо.

В Австралии засбоили GPS , лидеры не избежали ошибок

Первая сессия свободных заездов в Австралии получилась насыщенной – ее дважды прерывали красными флагами. И если один из красных флагов был вывешен по причине аварии на трассе, то вот первый раз сессию прервали из-за отказа системы GPS.

В какой-то момент инженеры потеряли возможность предупреждать гонщиков о находящихся рядом быстрых машинах, и на трассе сразу произошло несколько опасных блокировок. Судьи решили не рисковать и остановили сессию. Пауза продлилась больше 10 минут.

Прогноз погоды обещал осадки, но первая сессия прошла посуху. Что не помешало пилотам периодически ошибаться. В гравийных ловушках побывали Кевин Магнуссен, Серхио Перес, Юки Цунода. Но все обошлось без разбитых машин.

«Ред Булл» показал в очередной раз показал свою скорость. Свой лучший круг Макс Ферстаппен проехал на шинах Soft за 1 минуту 18,790 секунды. Это чуть больше чем на секунду хуже прошлогоднего поула. Да, скорости машин возросли, о чем мы уже писали по ходу двух первых этапов. Однако для сравнения: второй результат сессии, который показал Льюис Хэмилтон был на 0,433 секунды хуже, чем у Ферстаппена. Отрыв между «Ред Булл» и всеми остальными большой, если учесть, что пилоты, занявшие места с 2 по 16 уместились в одну секунду.

Ферстаппен мог проехать и еще быстрее, но под занавес сессии его развернуло на поребрике, и Макс решил завершить работу на трассе. А парой минут спустя на машине новичка «Уильямса» Логана Сарджента сломался двигатель и он остановился на траве на выходе из 12-го поворота. Появились красные флаги, а потом судьи решили сессию не возобновлять.

Алонсо опередил дождь

Обещанные осадки начались во второй сессии. Причем практически сразу после ее старта. Практически все гонщики поспешили на трассу: кто-то для работы с шинами Medium, кто-то, чтобы опробовать квалификационные настройки. Не удивительно, что на трассе возник трафик, и во взаимной толчее, пилоты несколько помешали друг другу. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо проехал короткую серию кругов на Medium и показал лучшее время сессии – 1.18,887.

После первых 15 минут сессии легкая морось перешла в легкий дождик, сделав невозможным работу на сликах. На трассе стало слишком скользко, в чем убедился Ландо Норрис («Макларен»), который потерял управление и вылетел. Правда, смог вернуться на трассу и доехать в боксы. Механики отправились за промежуточными шинами. В 2023 году эта сессия стала первой, когда гонщики смогли проверить их работу.

Количество ошибок на трассе возросло, но все также обошлось без разбитых машин. Время Алонсо осталось лучшим, вторую строчку в протоколе занял Шарль Леклер на «Феррари», третьим стал Макс Ферстаппен. Сарджент участия в сессии не принял, на машине американца меняли силовую установку.

Субботний прогноз погоды не обещает дождя, а значит, что и третья сессия свободных заездов, и квалификация пройдет на сухой трассе.