«Ред Булл» окаймил пелотон, «Мерседес» оказался быстрее соперников

В условиях, когда машины «Ред Булл» существенно быстрее конкурентов, актуальным становится вопрос, а кто лучший среди прочих. В квалификации третьего этапа чемпионата таковыми оказались гонщики «Мерседес».

После дождичка в… пятницу

Пятничный дождь, который заставил команды менять программу для второй сессии свободных заездов, смыл с трассы слой отработанной резины. Из-за этого одной из проблем гонщиков в субботу утром стало плохое сцепление с трассой. Многие жаловались на скольжение.

А второй проблемой стал трафик, поскольку команды старались наверстать упущенное накануне и вместе с этим подготовиться к квалификации. Но и в третьей сессии не обошлось без красных флагов. В ее второй половине с трассы пришлось убирать большой обломок карбона от «Альфа Таури». Правда, перерыв получился коротким, и вскоре гонщики вернулись на трассу.

По ходу сессии на работу тормозов жаловался Серхио Перес. Гонщик «Ред Булл» несколько раз промахивался на торможении, никак не мог толком настроить машину. Возникли проблемы и на «Макларен» Ландо Норриса. Британец проехал только 12 кругов, замкнув протокол. Под занавес свободных заездов вновь немного заморосило, но сессия завершилась на сликах.

Лучшее время, предсказуемо, у Макса Ферстаппена. Второе – у Фернандо Алонсо. На третьей строчке расположился Эстебан Окон из «Альпин».

Тормоза Переса лишили «Ред Булл» третьего дубля?

Прогноз погоды на квалификацию обещал небольшой дождь. В перерыве между третьей тренировкой и квалификацией дождь накрапывал, но быстро заканчивался, и к началу основной субботней сессии состояние трассы позволяло выехать на сликах. Все гонщики решили выбрали самый мягкий состав.

Первым выбывшим из борьбы стал Серхио Перес. Механикам не удалось решить проблему с тормозами, и на своей первой попытке мексиканец в одном из поворотов отправился в гравийную ловушку, а сессию остановили красными флагами. Третий дубль для «Ред Булл» практически не реален, поскольку в Австралии обгонять достаточно сложно, а значит прорыва ждать не приходится. Но, традиционно, это гонки и все может быть.

Плотность результатов повышала цену даже самой незначительной ошибки. Третий подряд видно, что явных аутсайдеров нет, и борьба в середине пелотона ведется плотная.

После первого сегмента из дальнейшей борьбы помимо Переса выбыли Оскар Пиастри («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Логан Сарджент («Уильямс») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

«Уильямс» удивил болельщиков

Еще год назад сложно было представить, что пилоты «Уильямс» будут бороться за попадание в финал квалификации. Тем не менее, в нынешнем году – это реальность. Впрочем, австралийская трасса благоволит к команде. Год назад в Мельбурне «Уильямс» открыл свой очковый счет. В этом году у команды уже есть одно очко, и Алекс Албон, прошедший в финал квалификации, вполне может завоевать еще. Тем более, что в итоге он будет стартовать с 8-го места.

Во втором сегменте свое слово попытались сказать пилоты «Феррари». Еще накануне Шарль Леклер призвал болельщиков не ждать чудес от Скудерии на этом этапе. Все обновления готовятся к гонкам после весенней паузы. Но порадовать фанатов гонщики смогли – Сайнс и Леклер расположились на третьем и четвертом местах после пары Ферстаппен-Алонсо.

А из борьбы выбыли Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («АльфаТаури»), Ландо Норрис («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Ник де Врис («АльфаТаури»).

Дуэт «Мерседес» позади чемпиона

В финале квалификации с ответным словом выступил «Мерседес». На некоторое время Хэмилтон даже возглавил сессию, но затем Ферстаппен ясно дал показать, что «Ред Булл» впереди всех, пусть и не так далеко как на Ближнем Востоке. В первой попытке нидерландский пилот опередил Хэмилтона на 0,009 секунды. В это время третьим был Алонсо – 11 чемпионских титулов на первых трех местах. Из боксов сообщили, что в последние минуты квалификации может пойти дождь, а потому на вторую попытку пилоты отправились раньше. И Ферстаппен существенно прибавил, проехав круг за 1 минуту 16,732 секунды. Еще одним пилотом, выехавшим за 1.17,000, стал Джордж Расселл. После квалификации он отметит, что машина как будто ожила и полетела вперед. На второй попытке Хэмилтон попал в трафик и уступил своему напарнику. «Мерседес» действительно не так уж плох, как о том говорит Тото Вольф. В чем он прав, так в том, что «Ред Буллу» W14 пока действительно не конкурент.

Четвертый результат у Фернандо Алонсо. Следом расположились Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Шарль Леклер, Алекс Албон, Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг.

Гонка стартует в воскресенье в 8 утра по московскому времени.