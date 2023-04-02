Ферстаппен выиграл в Австралии впервые в карьере

«Мерседес» не так уж и плох, «Феррари» нужно чудо

Аппетит приходит во время еды – истинность этой поговорки подтвердили накануне гонщики «Мерседес». Если в Бахрейне и Саудовской Аравии речь в комментариях в основном шла, что W14 не хватает скорости и вообще машина вышла неудачной, то после 2-го и 3-го места в квалификации в Мельбурне, и Расселл, и Хэмилтон начали говорить, что главная цель в гонке – победа, и что они сожалеют, что не поборолись за поул. Если вспомнить прошлые сезоны и то, как часто за стенаниями из стана «серебряных стрел» скрывались настоящие возможности, то невольно закрадывается вопрос – а так ли плох «Мерседес» как хочет казаться?

В субботу Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул в Австралии. Казалось, что ничто не может помешать ему добиться и первой победы на зеленом континенте. Но старт действующий чемпион мира проиграл.

Расселл вышел в лидеры, а вскоре и Хэмилтон прошел нидерландского гонщика. Правда Макс пожаловался, что Льюис его выдавил с трассы. А когда в этой паре было иначе? Но увидеть как пара «Мерседесов» лидирует в гонке на фоне тотального доминирования «Ред Булл» - о чем все же умолчал Тото Вольф?

Но гонка особо не развернулась. Леклер с помощью Лэнса Стролла отправился в гравийную ловушку. Еще накануне монегаск из «Феррари» жаловался на собственную ошибку в квалификации и «недопонимание» с партнером. В Скудерии не разобрались с инструкциями пилотам, разделили стратегии, в результате ехавший впереди Сайнс отправился на второй прогревочный круг, в то время как Леклер начал атаковать. К концу круга монегаск уперся в своего напарника. Пусть и не вплотную, но этого хватило, чтобы квалифицироваться хуже. Учитывая последующие результаты гонки, то Скудерии действительно нужно чудо, чтобы вернуться в борьбу.

Машины безопасности и красные флаги

Сход монегаска вызвал появление машины безопасности. Пилоты отправились в боксы, чтобы сменить шины. Рестарт не изменил расклад в первой тройке, которая активно боролась между собой. Расселл отбивался от Хэмилтона, попутно отбиваясь от приказов из боксов поберечь машину, Хэмилтон отбивался от Ферстаппена, попутно жалуясь, что с машиной что-то не так, Ферстаппен прессинговал обоих, попутно призывая судей посмотреть, а не нарушил ли чего Хэмилтон.

Борьба продолжалась недолго. Расселл отправился в боксы и выехал седьмым, Сайнс – 11-м. Но судьба улыбнулась Ферстаппену. И в роли судьбы выступил Алекс Албон из «Уильямса» (вспоминая Абу-Даби 2021 года, когда судьба гонки и чемпионства решилась после схода пилота «Уильямса» прям начинаешь верить, что у двух команд особая связь). Албон ошибся и разбил свою машину в шестом повороте. Судьи сначала выпустили машину безопасности, а затем и вовсе остановили гонку красными флагами. А это означало, что все пилоты могли сменить шины. Таким образом главными проигравшими в ситуации стали Расселл и Сайнс, которые уже побывали в боксах. Тото Вольфу пришлось лично извиняться перед Расселлом за ранний пит-стопе.

Рестарт с места сохранил расклад в первой четверке. Расселл смог отыграть пару позиций и вырваться на пятое место.

«Мерседес» сошел с огоньком и финальный спринт

Вскоре Ферстаппен прошел Хэмилтона и возглавил гонку, и гонка пошла по привычному сценарию – «Ред Булл» лидирует и отрывается, все остальные безуспешно пытаются догнать. О себе напомнили и гонщики «Астон Мартин». Алонсо все активнее стал подбираться к Хэмилтону. Этому поспособствовал и сход Расселла. Впервые в его карьере он сошел из-за технической неполадки. Славящийся своей надежностью двигатель «Мерседес» на его W14 приказал долго жить, вспыхнув пламенем. Поскольку все это произошло недалеко от боксов и машину удалось припарковать в безопасном месте, то все обошлось виртуальной машиной безопасности. Майландеру не пришлось третий раз выезжать на трассу.

Пока тройка лидеров занималась обменом лучшими кругами (Ферстапен, Хэмилтон, Алонсо), позади них разворачивалась своя борьба. Там свой прорыв с последнего места осуществлял Перес, Норрис прессинговал Хюлькенберга, борясь за восьмое место, и в конце концов все же прошел его. Окон защищал свою десятую позицию, надеясь принести очки для «Альпин».

И все же Майландеру пришлось выехать в третий раз.

На 53-м круге в аварию попал Кевин Магнуссен, задевший задней частью стенку, и обломки усеяли большую часть трассы. После машины безопасности судьи вновь вывесили красные флаги. Все пилоты смогли сменить шины на Soft и ждать мини-спринт на два круга.

Феерический финал гонки под машиной безопасности

Ферстаппен и Хэмилтон сохранили на рестарте свои позиции. А Сайнс вынес Алонсо. Гасли попытался увернуться и выехал за пределы трассы. От Гасли уворачивался Перес и потерял места. Гасли вернулся на трассу, но не заметил Эстебана и оба пилота «Альпин сошли за два круга до финиша. Также в гравий отправились де Вриз и Сарджент. Организаторы тут же вывесили третьи красные флаги в гонке. Правда машина Алонсо не пострадала, и испанец вернулся на пит-лейн.

После быстрого разбора судьи наказали Сайнса пятисекундным штрафом, что в условиях собранного пелотона выбросило испанца за пределы очковой десятки. Судьи также решили, что на четвертом рестарте гонщики вернутся в том порядке, что был на третьем, а значит Хюлькенберг откатился вновь назад. Мечта немца о подиуме была близка к исполнению, учитывая штраф Сайнса. Но судьи вернулись к прежнему расположению.

Финальный круг гонщики проехали под машиной безопасности и финишировали в том же порядке.

Ферстаппен победил впервые в Австралии, одержав 37-ю победу в карьере, Хэмилтон второй, Алонсо третий. У испанца 101-й подиум. Еще накануне Алексей Попов заметил, что все пилоты, которые завоевывали 100 подиумов, на 101-м обязательно побеждали в гонке. Испанец традицию нарушил. Следом финишировали Стролл, Перес, Норрис, Хюлькенберг, Пиастри, Чжоу и Цунода. Для австралийца завоевать первые очки в карьере, да еще и на домашней трассе особенно символично.

Чемпионат уходит на весеннюю паузу, четвертый этап состоится в Азербайджане 30 апреля. В нем будет спринтерская гонка.

Положение в чемпионате (десятка лучших)

Личный зачет: Ферстаппен – 69 очков, Перес – 54, Алонсо – 45, Хэмилтон – 38, Сайнс – 20, Стролл – 20, Расселл – 18, Норрис – 8, Хюлькенберг – 6, Леклер - 6

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 123, «Астон Мартин» - 65, «Мерседес» - 56, «Феррари» - 26, «Макларен» - 12, «Альпин» - 8, «Хаас» - 7, «Альфа Ромео» - 6, «АльфаТаури» и «Уильямс» - по 1 очку.