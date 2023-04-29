Азербайджанский спринт: Леклеру вновь не удалось победить в Баку

Поспешишь – людей насмешишь

То, что Международная автомобильная федерация совместно с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали делают все, чтобы открыть новые и новые горизонты несуразности в погоне за реформами, уже никого не удивляет. Удивляет настойчивость, с которой они продолжают танцевать на граблях своих же ошибок. Поспешность, с которой были введены изменения в регламент спринтерских гонок, лишнее тому подтверждение. И как следствие – серые зоны, оставшиеся в регламенте.

Квалификация к спринтерской гонке проходит также в три этапа. В каждом сегменте участники должны использовать по одному комплекту шин – в двух первых Medium, в третьем – Soft. В правилах не было пункта, обязывающего пилотов сохранять набор шин для финала спринтерской квалификации. Но после завершения квалификации основной гонки, в FIA отметили, что шины для спринтерской квалификации должны быть обязательно новые. А Норрис и Цунода уже израсходовали все новые комплекты Soft.

Таким образом, если бы оба пилота выходили в финал спринтерской квалификации, то они не будут иметь право выехать на трассу из-за отсутствия нового Soft.

Правда, перед началом квалификации в паддоке отметили (то ли в шутку, то ли всерьез, но не официально), что выход есть. В финале оба гонщика смогли бы использовать… дождевые (!) шины. Это при температуре в 25-28 градусов воздуха и около 45 градусов асфальта.

Изменения ради изменений – они такие…

Не случайно Перес после спринтерской квалификации заметил: «Скоро организаторы просто поставят ринг посреди трассы и заставят гонщиков драться на нем».

Пятничное дежавю

Первый сегмент квалификации к спринтерской гонке напомнил пятничную квалификацию к основной. Авария и красные флаги… Только в этот раз «отличился» гонщик «Уильямс» Логан Сарджент, разбивший машину в 15-м повороте. Правда в этот раз инцидент произошел за полминуты до окончания сессии, потому и сегмент решили не возобновлять. Но Сарджент «утянул» с собой Цуноду, который в момент красных флагов находился на быстром круге и шел с улучшением. Остановка квалификации автоматически аннулировала круг японца, и тот остался за пределами топ-15. В FIA вздохнули с облегчением – дождевых шин искать не придется. А Норрис, вышедший в финал квалификации, вынужден был довольствоваться ролью наблюдателя. Потому что ехать круг на дождевых шинах – это абсурд, все равно соревноваться не с кем.

Один комплект шин (а в финале еще и Soft), сокращенное время сегмента, жара и длинный круг – все это давало, по сути, пилотам лишь одну попытку на квалификационный результат. Но гонщики попытались выжать два круга. Один быстрый, затем круг охлаждения, очень медленный и в результате на трассе, обгонной и широкой, возник «паровозик», чтобы к последней прямой воспользоваться слип-стримом и уйти на быстрый круг.

Как и в пятницу (как и три раза до этого) поул выиграл Шарль Леклер. Правда спринтерский поул не пойдет в статистику, но все же возможности заработать очки дает. Ферстаппен в этот раз уступил первый ряд своему напарнику. Расселл оказался быстрее Хэмилтона, а заодно и Сайнса. Сенсацию сотворил Алекс Албон, который на «Уильямсе» оказался быстрее пары гонщиков из «Астон Мартин».

«Большая четверка» забрала все спринтерские очки

Еще до начала спринта, в «Уильямс» объявили, что не успеют починить машину Логана Сарджента и снимают американца. Логика понятна – главная гонка все же в воскресенье, а пробиться с 15-го места в топ-8, которые получат очки на «Уильямсе» сложновато. В «Альпин» нарушили правило закрытого парка, и Окон будет стартовать в воскресенье с пит-лейна. Впрочем, как и в спринте. Правила закрытого парка – едины.

Старт спринта выиграл Леклер, позади которого Ферстаппен позицию проиграл. По радио действующий чемпион пожаловался, что Расселл задел его и выиграл позицию. Но ведь это старт, судьи оставили без внимания жалобы Макса.

Городские трассы – это часто выезжающие машины безопасности. Спринт в Баку не обошелся без нее. После того, как Цунода повредил машину в контакте с рельсом безопасности, на трассе появился Майландер, пилотирующий пейс-кар. Японец, усеявший трассу обломками, сошел, а машина безопасности еще пять кругов водила пелотон.

На рестарте Леклер сохранил лидерство, Перес остался вторым, а Ферстаппен обогнал Расселла, которого до этого раскритиковал по радио за обгон себя.

Статус-кво среди лидеров сохранялся ровно пару кругов, пока право на DRS не получил Перес. И с его помощью более быстрая машина «Ред Булл» оставила «Феррари» позади. В пятницу на пресс-конференции Ферстаппен говорил, что в гонке ему надо будет обогнать только одну машину. Субботний спринт показал, что это вполне возможно. А у Леклера есть еще один шанс добыть победу в Баку. Трижды он стартовал здесь с поула, и трижды не мог победить. Может в воскресенье удастся снять это наваждение?

Если отбросить все сражения топ-команд, то главной интригой было сможет ли Албон добыть очки в гонке. 12 из 17 кругов гонщик «Уильямса» с этой задачей справлялся, защищая 8-ю позицию, но Лэнс Стролл из «Астон Мартина» был другого мнения, обогнав его.

Таким образом, в спринте все очки забрали пилоты «Большой четверки» - «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин».