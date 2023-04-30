Вторая победа Переса в Баку, третий дубль «Ред Булл» в сезоне

Гонки в Баку проводятся с 2016 года, и никому из пилотов не удавалось побеждать здесь дважды. Ранее здесь побеждали Нико Росберг, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Когда количество не переходит в качество

В пятницу днем букмекеры чаще называли фаворитом пилота «Феррари» Шарля Леклера, который в третий раз в карьере выиграл здесь поул и очень надеялся победить. Поул субботней спринтерской гонки также остался за монегаском. Но уже в субботу днем стало понятно – сдержать «Ред Булл» на трассе может только чудо. Или технические неполадки. А при прочих равных творение Адриана Ньюи RB 19 находится в совершенно другой лиге.

Серхио Перес достаточно легко разобрался с Леклером в спринтерской гонке, воспользовавшись крылом, но в основной гонке у мексиканца было два соперника – помимо Леклера впереди него на стартовой решетке стоял Макс Ферстаппен.

В «Феррари» очень хотели реализовать преимущество поула, но это был тот случай, когда количество поулов, так и не перешло в качество.

На старте первая шестерка сохранила свои позиции. Статус-кво сохранялся первые четыре круга, а затем сначала Ферстаппен, а через пару кругов и Перес оставили позади алую машину «Феррари» и надежды болельщиков Скудерии на триумф.

Удача и де Вриз сработали на Переса

Начиная с седьмого круга, пилоты потянулись в боксы для смены шин. Постепенно число сменивших колеса, становилось больше. На 11-м круге «Ред Булл» зазвала на пит-стоп лидера гонки – Макс Ферстаппен. И это сыграло с ним злую шутку.

Дебютант «Формулы-1» Ник де Вриз проходя пятый поворот, зацепил стену. Передняя подвеска приказала долго жить, а нидерландский пилот припарковал свою «Альфа Таури» в кармане безопасности шестого поворота. И на трассе появилась машина безопасности.

Под ним в боксы отправились почти все, кто не заезжал до этого. А среди них были Перес и Леклер, которые выехали теперь впереди Ферстаппена.

Еще до старта гонки Ферстаппен говорил, что для победы ему надо обогнать лишь одну машину, имея в виду «Феррари» Леклера. Но тут нашла коса на камень. На рестарте одну «Феррари» он обогнал, но для победы этого оказалось недостаточно.

Впереди ехал Перес на такой же RB19 и бороться с ним при прочих равных было сложнее.

«Шины немного перегревались, когда я приближался. Были проблемы и с балансом, что не позволяло ехать стабильно. Мне удалось разобраться с этим только к последним 10 кругам, они были хорошее, но было уже поздно», - прокомментировал Ферстаппен итоги гонки.

А Перес уверенно контролировал ее ход, не давая напарнику приблизиться для атаки. Пара «Ред Булл» вскоре уехала достаточно далеко, оставив Леклера в одиночестве. Монегаск так и назвал гонку в Баку одной из самых одиноких.

Позади первой тройки Алонсо защищал свое четвертое место от атак Сайнса, который вскоре перестал доставать своего именитого соотечественника. Гонщики «Мерседес» старались пробиться как можно выше, что и получилось. В целом гонка шла в спокойном темпе, совсем не похожая на предыдущие бакинские баталии.

В FIA вновь допустили прокол

Порой складывается впечатление, что если гонка скучная, то ее надо чем-то оживить. Ну или хотя бы дать повод говорить о ней больше. В Баку именно это и произошло. Хюлькенберг и Окон проехали всю гонку на комплекте Hard, возможно надеясь на красные флаги. Регламент обязывает пилотов использовать два типа шин. На 50-м круге Хюлькенберг сменил шины, а на 51-м круге в боксы отправился Окон. Француз к этому времени отставал от лидера почти на полторы минуты. Учитывая, что среднее время прохождение круга было за 1 минуту 43-45 секунд, то вскоре должен был быть финиш. И FIA разрешила выйти на пит-лейн фотографам и другим представителям СМИ, которые оказались прямо перед машиной Окона, для которого 51-й круг только начинался.

Французу пришлось срочно тормозить и отруливать. По счастливой случайности никто не пострадал, но после гонки FIA рекомендовало изменить процедуру допуска журналистов на пит-лейн. Так или иначе разговоров о Гран-при прибавилось.

А итоги воскресной гонки были как дежавю субботнего спринта, когда пилоты «Большой четверки» забрали очки за первые восемь мест, оставив всем остальным те самые, пресловутые три очка за девятое и десятое место. «Ред Булл» завоевал третий дубль в сезоне, Перес стал первым гонщиком, кто выиграл в Баку, Леклер и Сайнс финишировали 3-м и 5-м соответственно, принеся «Феррари» первый подиум в сезоне, Алонсо и Стролл заняли 4-е и 7-е место, Хэмилтон и Расселл приехали к финишу 6-м и 8-м. На счету Расселла еще и очко за самый быстрый круг в гонке. Девятое место у Ландо Норриса из «Макларен», а 10-е у Юки Цуноды из «АльфаТаури».

«Формула-1» отправляется за океан и уже 7 мая состоится гонка в Майами.

Положение в чемпионате (десятка лучших)

Личный зачет: Ферстаппен – 93 очка, Перес – 87, Алонсо – 60, Хэмилтон – 48, Сайнс – 34, Леклер – 28, Расселл – 28, Стролл – 27, Норрис – 10, Хюлькенберг – 6.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 180, «Астон Мартин» - 87, «Мерседес» - 76, «Феррари» - 62, «Макларен» - 14, «Альпин» - 8, «Хаас» - 7, «Альфа Ромео» - 6, «АльфаТаури» - 2, «Уильямс» - 1.