Гран-при Майами: Монако на североамериканский лад

Предстоящий этап пройдет в бирюзо-розовых тонах и гламурной атмосфере, чем-то напоминающей гонку в Монте-Карло. Однако при всех попытках сделать из Майами американский Монако в этапах есть принципиальное отличие.

Парад моды и шлемов

Гран-при Майами является первой из трех в этом году гонкой в США. Да и в календаре она вынесена отдельно, вклиниваясь в европейский тур, начавшийся на минувшей неделе в Баку. После визита в Флориду «Формулу-1» ждет первый «тройник» в Европе - три гонки за три недели. Но это дело будущего, а пока пилоты и команды, рекламируя себя, стремятся превзойти друг друга в оригинальности и гламурности.

Американский рынок давно желанная цель для европейских команд. «АльфаТаури» и «Ред Булл» и вовсе представляли свои машины в этом году в США, а перед гонкой «Ред Булл» и вовсе сменил ливрею на бирюзо-розовые тона. «Мерседес» вместе с американскими партнерами представил новую коллекцию одежды, использовав в качестве моделей, в том числе и своих пилотов. «Хаас» вообще проводит домашнюю гонку, в команде постарались провести как можно больше спонсорских мероприятий.

Гонщики тоже постарались не затеряться на бирюзово-розовом празднике. Алекс Албон представил свой шлем как мяч для гольфа, Ландо Норрис как надувной мячик, Нико Хюлькенберг покрасил его в золотой и изобразил на нем пальмы (туда бы еще спасателей Малибу), Макс Ферстаппен наоборот затемнил его. Парад фантазии как и в Монако, где шлемы разве что драгоценными камнями не украшали. Хотя почему нет? Украшали в 2009 году.

Бред Питт станет гонщиком «Формулы-1». Только в кино

Гламурный уик-энд не мог обойтись без соответствующих новостей. ESPN со ссылкой на съемочную группу режиссеров Джерри Брукхаймера и Джозефа Косински, которые снимают фильм о мире гонок, объявила, что в Сильверстоуне за руль машины «Формулы-1» сядет Брэд Питт. Появилась даже информация (конечно, неофициальная), что он выедет на трассу во время квалификации.

Сообщество болельщиков тут же разразилось всевозможными шутками на эту тему. Не остались в стороне и пилоты. Гонщик Колтон Херта, один из претендентов на место в «АльфаТаури» в прошлом году, написал едкий пост. Американскому пилоту не хватило очков для суперлицензии, а FIA не пошло навстречу «Ред Булл», и место в команде занял Ник де Вриз. «Брэд Питт получит суперлицензию раньше меня», - написал он.

Организаторам пришлось оправдываться, что Питт, конечно же не поедет во время официальных сессий чемпионата, и не поедет в машине «Формулы-1». Для съемок будет использована машина «Формулы-2» и то, когда не будет других машин.

И, собственно, о гонках

Гонок поддержки в виде младших «Формул» в Майами не будет, поэтому на держак на трассе, которую можно отнести к городским, рассчитывать не приходиться. В прошлом году здесь ездила еще W Series, но женская серия исчезла в прошлом.

В Майами не будет спринтов, а значит, команды все же смогут опробовать свои новинки перед европейской частью чемпионата.

Интрига борьбы за командное чемпионство уже после четырех гонок кажется исчерпанной. «Ред Булл» выступают в отдельной лиге: 180 очков против 87 у «Астон Мартина». Поэтому в командном вопросе болельщики уже на такой ранней стадии готовы переключиться на вопрос «Кто станет лучшим среди прочих: «Мерседес», «Феррари» или «Астон Мартин»? Там борьба плотнее и все куда интереснее.

В личном зачете реально бороться за чемпионство могут лишь двое: Макс Ферстаппен и Серхио Перес, для которого хоть и призрачно, но замаячила перспектива номера один. Сейчас счет по победам между гонщиками «Ред Булл»: 2-2. В прошлом году Ферстаппен приехал в Майами также имея две победы. Но зато и потом было 13 еще. Пока в перспективу борьбы между Ферстаппеном и Пересом верится с трудом, учитывая отношение в Милтон-Кинсе к двукратному чемпиону мира. Но ведь болельщикам надо на что-то надеяться, даже если это маловероятно.

Несмотря на многочисленные усилия сделать Майами похожим на Монако (в этом году вместо бутафорской воды у причала с яхтами завезут настоящую) отличием является отсутствие у Майами своей гоночной истории. Гонка дебютировала в календаре лишь в прошлом году. Единственным победителем ее является Макс Ферстаппен. Кто станет в этом году? Готовьте кофе для Майами – нас ждет ночной этап. Да и погода обещает быть жаркой, но с возможными осадками.

Время начала заездов

Пятница, 5 мая

21:00 – 22:00: Первая сессия свободных заездов

00:30 – 01:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 6 мая

19:30 – 20:30: Третья сессия свободных заездов

23:00 – Квалификация

Воскресенье, 7 мая

22:30 – Гонка