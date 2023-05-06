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Гран-при Майами: Хюлькенберг и Леклер прибавили работы механикам

Пилоты разбили свои машины в сессиях свободных заездов
Гран-при Майами: Хюлькенберг и Леклер прибавили работы механикам
06 мая 2023 08:13
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty

Трасса в Майами не проложена по улицам города, а потому назвать ее городской сложно. Тем не менее, по своим характеристикам она скорее похоже на городскую, нежели на автодром. Та же близость стен, те же проблемы со скольжением. Для испытания новинок ее тоже сложно назвать подходящей, но для команд этап во Флориде – это возможность проверить инженерные решения перед началом европейской части сезона. Тем более, что после недельного перерыва, команды ждет «тройник» - три этапа за три недели.

Пять команд привезли обновления

Согласно заявлениям команд, в Майами обновления привезли пять команд: «Феррари» и «Хаас» испытывают во Флориде новые днища, «Альфа Таури» обновила переднее крыло, «Альфа Ромео» - нижнюю часть заднего антикрыла, «Астон Мартин» привезла новые «жабры» для дополнительного охлаждения машины. Насколько они будут работать – покажет итог гонки в воскресенье и тенденция, которая проявится в последующих этапах.

Сценарии сессий свободных заездов примерно одинаков во время всего чемпионата. Гонщики начинают работать на более жестких составах, что называется, пробуют трассу, ищут пределы, а ближе к второй половине, когда асфальт уже покрылся слоем отработанной резины, начинают проезжать короткие отрезки на более мягком составе. Майами не стало исключением.

«Мерседес» без обновлений был быстрее всех в первой сессии

Команда Тото Вольфа об обновлениях накануне первого американского Гран-при этого сезона не заявляла. В «Мерседес» больше сосредоточены на европейской части чемпионата. Обновления были анонсированы к Гран-при Эмилии-Романьи, а то и вовсе к Барселоне. Тем не менее, это не помешало Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону показать два лучших времени в первой сессии свободных заездов. Вроде бы, показатель, что серебряные стрелы в хорошей форме, но этот результат стал скорее демонстрацией особенностей трасс типа Майами. Чем ближе к концу сессии, тем больше асфальт покрыт слоем отработанной резины, больше сцепления и быстрее машины. Оба результата гонщики «Мерседес» показали, что называется под клетчатый флаг. А результаты второй сессии только подчеркнули, что ориентироваться на итоги практик в целом можно, но делать из них далеко идущие выводы сложно.

Не случайно после второй сессии Хэмилтон в комментариях отметил, что команде срочно нужны обновления. А пока придется разбираться с тем, что есть.

То, что для механиков и инженеров является бесценным рабочим временем в боевых условиях (сессии свободных заездов), для зрителей порой выглядит достаточно скучно и буднично. В этих случаях ярким пятном в рутине работы являются вылеты или аварии.

Вот и в Майами не обошлось без красных флагов. На 35-й минуте сессии управление потерял «Хаас» Нико Хюлькенберга. Его развернуло и ударило в барьер. На машине сломана подвеска, а значит работы механикам американской команды добавилось. А когда во второй сессии развернуло Кевина Магнуссена, то руководитель команды Гюнтер Штайнер серьезно занервничал, прикидывая, во сколько обойдется срочный ремонт. К счастью, Магнуссен машину не разбил, а ограничился только испорченным комплектом шин.

Ферстаппен заявил о себе во второй сессии

Чтобы как-то скрасить наблюдение за простыми сериями кругов, зрители сравнивали результаты с прошлогодними. Благо, что сравнивать особо не с чем – гонка в Майами проводится лишь второй год.

В прошлом году лучшее время первой сессии было у Леклера – 1,31.098. В этом Расселл проехал за 1,30.125 при похожих погодных условиях.

Во второй сессии год назад у Расселла был результат 1,29.938 и он был единственным, кому удалось проехать быстрее полутора минут. В этом году Ферстаппен на «Ред Булл» не оставил шансов никому – 1.27,930. Прогресс языком цифр.

То, что борьба за второе место в Кубке конструкторов будет серьезной, говорит прогресс и «Феррари». Во второй сессии свободных заездов Леклер и Сайнс показали второе и третье время, при том, что пилоты «Мерседес» Хэмилтон и Расселл лишь 7-е и 15-е соответственно .

Не обошлась сессия без красных флагов. В скоростном восьмом повороте Леклер выехал за пределы накатанной траектории и потерял управление, ударившись в отбойник передней частью. После контакта подвеска оказалась сломанной, а монегаск досматривал сессию уже из боксов.

В прошлом году в Майами Ферстаппен добился важной для себя победы, по сути переломив уже ход чемпионата в свою пользу. В этом году основным соперником нидерландского пилота является его напарник Серхио Перес. Многие с надеждой ждут повторения сценария 2016 года, когда Нико Росберг победил признанного фаворита – Льюиса Хэмилтона.

«Сегодня я пилотировал не слишком хорошо, так что если удастся улучшить пилотаж, добиться, чтобы мне было комфортнее, все должно быть в порядке», - сказал Перес после сессии. Будет ли – покажет время.

А пока прогноз погоды обещает возможные осадки во время квалификации и гонки, что сделает решающие сессии еще более непредсказуемыми.

источник: «Советский спорт»
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