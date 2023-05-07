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Авария Леклера подарила поул в Майами Пересу, Ферстаппен стартует только девятым

Третий сегмент квалификации Гран-при Майами был досрочно остановлен из-за аварии пилота «Феррари».
Авария Леклера подарила поул в Майами Пересу, Ферстаппен стартует только девятым
07 мая 2023 00:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty

«Ред Булл» доминирует в свободных заездах

Третья сессия свободных заездов обошлась без красных флагов. Никто машины не разбил, никто в аварии не попал. Были незначительные вылеты, но все обошлось без серьезных последствий. Интереснее было следить за цифрами сессий. Еще накануне Макс Ферстаппен улучшил прошлогодний рекорд трассы. В субботу действующий чемпион мира решил не откладывать дело в долгий ящик и в первой попытке побил свой же рекорд. А под занавес сессии сделал это еще раз – 1.27,535. Быстрее нидерландского пилота никто проехать не смог. Более того, он опередил монегаска Шарля Леклера из «Феррари» на 0,406 секунды. По меркам «Формулы-1» очень даже много. «Ред Булл» выступает в отдельной лиге, и этот факт снова был подтвержден.

Стролла и «Макларен» вне игры

Но свободные заезды – это свободные заезды, а основная работа в субботу начинается в квалификации. Еще накануне прогноз погоды обещал дождь в квалификации, однако, чем ближе было время начала сессии, тем яснее становилось – дождя не будет.

В первом сегменте все сразу выехали на шинах Soft и пытались быстрее вывести шины в рабочий диапазон. Но несмотря на то, что трассы длинная, многим пилотам мешал трафик. В сессии возникали эпизоды, когда пилоты блокировали друг друга. Так, например, Магнуссен внезапно замедлился на трассе и в него едва не влетел Хэмилтон. Пилоту «Мерседес» пришлось втискиваться в небольшой промежуток между стеной и пилотом «Хаас». Немногим позже Сайнс помешал Чжоу на быстром круге. Оба эпизода будут рассмотрены судьями после квалификации, так что на стартовой решетке возможны изменения. Лучшее время осталось за Ферстаппеном, это уже давно не сенсация. А сенсацией стало выбывание из борьбы Лэнса Стролла на «Астон Мартин». Машина явно позволяла добиться большего. Борьбу также прекратили оба пилота «Макларен». Трасса в Майами явно не подходит команде из Уокинга. Компанию им составили Юки Цунода из «Альфа Таури» впервые проигравший квалификацию своему напарнику Нику де Вризу, и Логан Сарджент, замкнувший таблицу на своем домашнем Гран-при. Впрочем, американцу можно не расстраиваться. У него будет еще как минимум две попытки блеснуть перед домашней аудиторией. Гонки в США пройдут еще в Техасе и Лас-Вегасе.

Провал Хэмилтона, рекорд Ферстаппена и финал «Альфа Ромео»

Во втором сегменте все также выбрали самый мягкий состав шин. В первой попытке Ферстаппен еще выше поднял планку, а чуть позже Леклер первым из гонщиков проехал круг быстрее чем за 1 минуту 27 секунд. Но Ферстаппен не был бы собой, если бы оставил последнее слово за кем-то еще. Двукратный чемпион вновь на трассе, и вот новый рекорд – 1.26,814.

Пока в «Ред Булл» и «Феррари» спорили между собой, кто лучше во втором сегменте, в «Мерседес» пытались не выбыть из борьбы в этом самом сегменте. После лучших результатов в первой сессии свободных заездов, «Мерседес» столкнулся с проблемами и был практически незаметен в борьбе. Вот и второй сегмент преподнес команде Тото Вольфа неприятный сюрприз. Джордж Расселл едва пробился в финал, а Льюис Хэмилтон остался 13-м, проиграв лучшему времени Ферстаппена больше секунды – целая пропасть для команды, которая заявляла о намерении бороться за чемпионство.

До Гран-при Майами «Альфа Ромео» была единственной командой, пилоты которой не выходили в финал квалификации в этом сезоне. Во втором сегменте пятого этапа чемпионата этот гештальт для команды был закрыт. И если Чжоу выбыл из борьбы, то Боттас смог квалифицироваться седьмым и выйти в финал квалификации.

Ошибка Ферстаппена + авария Леклера = поул Переса

Финал квалификации прошел именно в соответствии с этой формулой. Первыми на трассе выехали пилоты «Ред Булл». Ферстаппен ошибся в одном из поворотов и решил не продолжать быстрый круг, отправившись в боксы, а его напарник остался и показал лучшее время, завоевав промежуточный поул. Никто не мог предположить, что промежуточный поул очень скоро превратится в настоящий. К этому времени Леклер также ошибся на быстром круге, промахнувшись мимо точки торможения.

А вторая попытка гонщика «Феррари» поставила красный флаг не только на попытке Ферстаппена показать хоть какое-то время, но и на всей квалификации в целом. Монегаск ошибся в седьмом повороте, потерял управление и как в пятницу отправился в отбойники через большую зону безопасности, разбив машину.

Поскольку до конца сессии оставалось чуть больше полутора минут, то ее решили не возобновлять. Таким образом, ошибка Ферстаппена и авария Леклера подарили поул Пересу.

Рядом с мексиканцем в воскресенье будет стартовать Фернандо Алонсо. Испанец не стартовал в пятерке лучших на гонках в США с 2007 года, когда этапы проходили еще на «старой кирпичнице» в Индианаполисе.

Второй ряд стартового поля составят Сайнс и Магнуссен (Гюнтер Штайнер очень, очень рад), с третьего стартуют Гасли и Расселл. У Леклера седьмая стартовая позиция, однако для монегаска все может сложиться не так уж хорошо. Если машина сильно повреждена, то возможно в «Феррари» вынуждены будут нарушить правило закрытого парка, а значит Леклер будет стартовать с пит-лейна. Трасса в Майами далеко не обгонная, а значит перспективы завоевать очки будут менее очевидны.

Десятку лучших составили Окон, Ферстаппен и Боттас, который вообще не выезжал в финале квалификации.

Гонка в Майами стартует в воскресенье в 22:30 по московскому времени.

Счет в квалификации

«Ред Булл»: Ферстаппен – Перес – 3-2

«Феррари»: Леклер – Сайнс – 3-2

«Мерседес»: Расселл – Хэмилтон - 4-1

«Альпин»: Окон – Гасли - 3-2

«Макларен»: Норрис – Пиастри – 4-1

«Альфа Ромео»: Боттас – Чжоу – 3-2

«Астон Мартин»: Алонсо – Стролл –5-0

«Хаас»: Магнуссен – Хюлькенберг – 1-4

«АльфаТаури»: Цунода – де Вриз – 4-1

«Уильямс»: Албон – Сарджент – 5-0

источник: «Советский спорт»
Авария Леклера подарила поул в Майами Пересу, Ферстаппен стартует только девятым
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