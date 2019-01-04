Шумахеру – 50 лет! Что с ним сейчас? И как его здоровье?

Формула-1 04 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

3 января Михаэль Шумахер отпраздновал свой юбилей – семикратному чемпиону планеты исполнилось 50 лет. «Советский спорт» о том, почему немец остается величайшим пилотом в истории. И главное – в каком состоянии он пребывает сейчас? После тяжелой травмы головы, полученной еще в 2013 году.

ПОЧЕМУ ОН ВЕЛИК?

Необязательно быть спортивным болельщиком, чтобы знать имя Шумахера – оно давным-давно стало в России нарицательным. Михаэль провел свой последний «Гран-при» еще в 2012 году, но до сих пор владеет большинством рекордов «Формулы-1» как самый успешный гонщик в истории. На его счету – 7 титулов, 91 победа, 155 подиумов, 77 быстрейших кругов, 22 хет-трика… Лишь по поул-позициями Михаэля (68) успел обойти Льюис Хэмилтон (78). Но даже британцу, доминирующему в последние годы, придется непросто в попытке обогнать Шумахера в списках остальных достижений.

Хотя дело даже не в этом. Точнее – не только лишь в этом.

Шумахер изменил всю «Формулу-1» подобно тому, как Майкл Джордан когда-то изменил баскетбол. Он вывел свой спорт на принципиально новый уровень. Он первым начал получать баснословные гонорары (по 30 миллионов долларов в год), А главное – изменил подход пилотов к работе. Если до Михаэля любой гонщик считал, что вся его работа – крутить руль и давить на педали, то Шумахер первым как никто другой стал уделять внимание диалогам с инженерами, организации команды в целом, проработке тончайших мелочей, способных повысить скорость болида. Он не просто говорил: «машина плохо едет». Он находил причину и помогал ее устранить. Так было в «Бенеттоне», так было в «Феррари» и даже в «Мерседесе» – ведь боссы серебристых признают, что база нынешних успехов команды была заложена как раз при Михаэле. И при непосредственном его участии.

Понадобились годы, чтобы другие пилоты, которым суждено стать великими, стали работать так же и в таком же ключе, как Шумахер. Но именно Шуми был первым. И именно поэтому в списке великих он навсегда останется величайшим.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

За долгу карьеру в автогонках Шумахер побывал в десятках разных аварий. Минимум две из них он спровоцировал умышленно (с Деймоном Хиллом – в Аделаиде-1994 и с Жаком Вильневом – в Хересе-1997). Но самый страшный инцидент случился в Сильверстоуне, в 1999-м, когда Михаэль из-за проблем с тормозами улетел в отбойник и «заработал» перелом ноги. Не обошлось без операции и титановых штифтов, но уже спустя всего полгода Шумахер вернулся – и даже помогал Эдди Ирвайну в борьбе за титул в конце того сезона (правда, ирландец все же проиграл Мике Хаккинену).

В период, когда Шумахер начинал карьеру, «Формула-1» еще не было безопасной, как ныне. Немец застал гибель Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера, видел воочию жуткие аварии Хаккинена, Рубенса Барикелло и Оливье Паниса. Видел, как горел в машине его партнер по «Бенеттону» Йос Ферстаппен. Но сам – за исключением того перелома – сумел избежать каких-то страшных травм. И уж тем более ни разу не был при смерти (как тот же Мика в Аделаиде-1995).

Жестокая ирония судьбы – страшнейший инцидент, едва не стоивший Шумахеру жизни, случился с ним не на «формульной» трассе. А после завершения карьеры – на горнолыжной. Когда Михаэль спокойно катился по спуску в прогулочном темпе по скоростью под 20 км/ч. Но случайно споткнулся, упал – и налетел на камень. Считается, причиной травмы головы стал даже не сам камень – а камера, установленная на шлеме пилота. Впрочем, какая теперь разница?

Первые часы после случившегося Шумахер даже был в сознании. Но по дороге в госпиталь Гренобля его состояние ухудшилось, Михаэля пришлось ввести в кому, что было дальше – все примерно помнят. Две операции, несколько месяцев в больнице, затем – переезд в клинику в Лозанну и уже после – в семейный дом Шумахеров в Швейцарии. Все это было еще в 2014-м (само роковое падение случилось 29 декабря 2013-го). С тех пор никто, кроме родных и близких, толком не знает, что происходит с Михаэлем.

ЧТО С НИМ СЕЙЧАС?

Семья Шумахера и его личный менеджер – Сабине Кем – довольно быстро ввели мораторий на любые слухи о состоянии гонщика. И гайки закрутили жестко – вплоть до судебных исков за информацию, которую периодически пытались публиковать европейские СМИ. В условиях информационного голода слухи плодились и множились, но если отсечь лишнее и подытожить то, что нам известно из редких комментариев друзей Михаэля (от его бывшего напарника Фелипе Массы до экс-главы «Скудерии» и ныне президента ФИА Жана Тодта), картина получается нерадостная.

С одной стороны – ему немного стало лучше. Он пребывает в сознании, реагирует на прикосновения и слова, он не прикован к постели, а передвигается в инвалидном кресле. Тодт даже смотрел с ним гонку в Бразилии в концовке этого сезона! Но это – все. Резких заметных улучшений у состоянии Шумахера за пять лет с момента падения в Альпах так и не случилось. Если бы они были – о них бы рассказала Кем. Но ее скупые сообщения для прессы, которые выходят раз в год, содержат лишь общие фразы, вроде «Михаэль находится в надежных руках» и «Мы благодарны вам за поддержку». И все.

Врачи предупреждали, что после повреждений мозга, подобных тем, что получил Шумахер, на восстановление уходят долгие годы. Но что значит «восстановление»? Сумеет ли великий гонщик когда-нибудь самостоятельно встать на ноги, заговорить, появиться на публике?

Сейчас нам остается только верить в лучшее. Но все равно понятно, что прежнего Шумахера никто никогда не увидит. С другой стороны, в нашей памяти он навсегда останется тем, кем был. Самым успешным, великим и популярным пилотом «Формулы-1» в истории.