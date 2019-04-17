Как «убивают» Квята. Неужели россиянина специально выживают из «Формулы-1»?

При этом – два штрафных балла, две испорченные гонки, две проваленные квалификации, и все это – не по вине россиянина. Неужели пилоту «Торо Россо» умышленно портят карьеру и судьи, и его команда? «Советский спорт» изучил ситуацию.

ЧТО НЕ ТАК С ДАНИИЛОМ?

Пока – просто факты.

По ходу предсезонных тестов и серий свободных заездов (в Австралии, Бахрейне, Китае) Квят демонстрировал высокий темп, заслуживал похвалу со стороны руководства, регулярно отмечался в топ-10 и показывал, что прибавил в своем мастерстве. Прибавил в скорости и в стабильности. Год перерыва, проведенный в «Феррари» в должности пилота по развитию, пошел Даниилу на пользу. Он стал взрослее, заматерел, набрался нового опыта. А главное – прибавил в хладнокровии, рассудительности. Ему больше не мешают эмоции, и на него больше не давит груз переживаний за неудачи 2016-2017 годов.

Но практики – практиками, тесты – тестами, а результаты самих гонок удручают. Идем по пунктам.

- В Австралии в квалификации Даниил был обязан пробиваться в топ-10. Но команда просчиталась с тактикой, выпустив его на трассу в самый жесткий трафик, и показать хороший результат в таких условиях во втором сегменте Квят просто не мог. Итог – 15-е место (его напарник, Александр Албон, стал 13-м).

- В квалификации в Бахрейне вовсе случилось нечто странное. Квяту поставили не тот комплект резины на финальную попытку во втором сегменте! Как можно было перепутать старые шины с новыми, различие в которых видно даже на телекартинке – вопрос то ли к слепым, то ли к глупым механикам «Торо Россо». Времени исправить подобную ошибку уже не осталось. Итог – опять 15-е место.

- В Китае именно в субботу все, слава богу, сложилось нормально. И Даниил стал 11-м. Отличная позиция для отличной гонки – учитывая темп «Торо Россо» и их максимальную скорость на трассе в Шанхае с ее обилием длинных прямых! Но на первом же круге Квята зажало между двумя болидами «Макларена». Сначала его «боднул» Карлос Сайнс, потом, потеряв управление и контроль над машиной, уфимец сам въехал в Ландо Норриса. Смотрелось страшно, но такое бывает. Тем более – на первых метрах после старта. Обычный гоночный инцидент? Судьи решили иначе! И выписали Квяту штрафной проезд по пит-лейну, а заодно – два штрафных балла в суперлицензию. На этом борьба за очки и закончилась. Даже уверенный гоночный темп не помог россиянину прорваться десятку. Причем сказались и последствия аварии – в какой-то момент Квяту решили поменять антикрыло, а после – вовсе сняли с гонки, чтобы не мучить ни пилота, ни машину.

На фоне того, что Александр Албон, стартуя с пит-лейна (из-за аварии в третьей практике таец не смог принять участие в квалификации), стал в итоге 10-м, это смотрелось особенно обидно. Не будь этого штрафа – Квят мог бы замахнуться на топ-8!

Что имеем в итоге? Минимум две серьезные (одна – вовсе чудовищная!) ошибки команды. И одно несправедливое решение судей. Многовато для трех первых гонок! Вдруг Даниилу мешают умышленно?

КВЯТА НЕ ЛЮБИТ КОМАНДА?

- В Квята врезались сзади. На какой-то момент он потерял контроль над машиной, и в это же самое время слева приблизился Ландо Норрис. Даниил просто не мог избежать столкновения! И наказания не заслужил. Позже, во время пит-стопа, мы заметили повреждение переднего крыла. И решили его заменить. А после – оформили сход, чтобы сберечь ресурс двигателя.

Спасибо, Франц Тост, за поддержку российского гонщика. Но к вам, как к шефу «Торо Россо», есть парочка вопросов:

1) Почему вы не подали протест? Чтобы с вашего пилота хотя бы сняли штрафные баллы?

2) Почему на протяжении 30 кругов не замечали повреждения крыла? Телеметрия ничего не показывала? Это не влияло на скорость? Если так – зачем его поменяли? Ведь лишний пит-стоп стоил Квяту последней надежды приблизиться к группе пилотов, ведущих борьбу за очки.

3) В любом случае, почему для решения о замене крыла потребовалось еще 10 кругов? О чем вы думали все это время? И почему не заменили его сразу, без лишнего заезда на пит-лейн?

Такие вопросы и заставляют сомневаться, во-первых, в профессионализме руководства и механиков команды. А во-вторых – в ее лояльности собственному гонщику.

И все же… У «Торо Россо» (как и у «Ред Булла») нет никаких причин сейчас «сливать» Квята. Они, возможно, были – в 2016-2017 годах. Сначала Даниила было выгодно «подставлять», чтобы позвать на его место Ферстаппена. Затем – чтобы оправдать их рокировку с Максом (хотя голландец сразу поехал уверенно быстро, и именно к нему вопросов нет). Крест на Квяте в системе «Быков» поставили задолго до его увольнения. И россиянина не было смысла беречь. В «Ред Булле» все было в порядке с гонщиками – как действующими, так и растущими в их «молодежке». Так что Даниила действительно можно было «уйти» - дав ему плохого инженера, намеренно выбирая неудачную тактику и прибегая к прочим таким «хитростям». Тем более, что Квят и сам проваливал сезон-2017 (без всяких скидок на «подлянки» команды).

Сейчас все изменилось. Квята вернули не от хорошей жизни. «Ред Булл» потерял Карлоса Сайнса и Дэна Риккардо. Не успел подготовить к дебюту в «Формуле-1» Дэна Тиктума (британец проиграл чемпионат «Формулы-3» Мику Шумахеру и не сумел получить суперлицензию). Даниила, как и Албона, позвали от безысходности – выбрав лучшие варианты из всех возможных. И нет ни малейшего смысла сознательно портить пилоту жизнь уже сейчас – в самом начале сезона. Тем более, что Пьер Гасли пока провально выступает в «Ред Булле», и возможность замены француза на более сильного гонщика совсем не исключается. Ведь теряя очки, «Ред Булл» теряет возможность бороться за хорошее место в Кубке конструкторов. А это – не только амбиции. Но и огромные деньги, положенные по Договору Согласия. То же касается и «Торо Россо». «Телятам» тоже невыгодно умышленно портить гонки пилотам – это бьет по бюджету. Так что, похоже, все «косяки», испортившие гонки Даниилу – действительно всего лишь «косяки». Обидно, конечно. Но о теории заговора речь не идет. Главное – избегать ошибок в будущем. Надеемся, в «Торо Россо» учатся быстро.

КВЯТА НЕ ЛЮБЯТ СУДЬИ?

Но как быть с судьями? Откуда такой жесткий вердикт за столкновение в Китае? И болельщики, и эксперты ведущих европейских каналов (в числе которых – бывшие гонщики, вроде Энтони Дэвидсона и Джолиона Палмера), прекрасно видели – вины Квята в том инциденте не было. Это признал и сам Ландо Норрис.

- Я видел повтор столкновения. И не увидел намеренный удар. Все, что случилось – гоночный инцидент. Обычный «сэндвич», которые часто бывают на первых кругах, - отметил британец. Больше всех пострадавший в аварии.

Судьи решили иначе. И назначили Квяту серьезнейший штраф. Страшнее, чем проезд по пит-лейну – лишь «стоп-н-гоу» (проезд с остановкой в 10 секунд) и дисквалификация. Для сравнения, подобный инцидент на старте Гран-при Сингапура-2017 между двумя «Феррари» (Феттеля и Райкконена) и Максом Ферстаппеном оставили без наказаний (там выбыли все трое, плюс по касательной досталось Фернандо Алонсо, и он тоже сошел). Как и толчок Серхио Переса в бок болида Эстебана Окона в том же Сингапуре, но в прошлом году (француз тогда отправился в отбойник). А проезд по пит-лейну на трассе «Марина-Бэй» в 2018-м горячему мексиканцу выписали после попытки умышленно выбить в стену Сергея Сироткина. Сравните ситуации и сделайте выводы!

Есть мнение, что суровость вердикта обусловлена сменой спортивного директора «Формулы». Место легендарного Чарли Уайтинга (скончавшегося в Мельбурне накануне Гран-при Австралии) занял Майкл Маси. И он же, якобы, планирует сделать политику наказаний более жесткой. Мол, не давать пилотам спуску! Но если так, то почему в Бахрейне не наказали Тони Джовинацци? За тычок в машину Даниила Квята в гораздо более спокойной ситуации, приведшей к развороту россиянина? Вина итальянца была очевидна. Но судьи посчитали – «гоночный инцидент». И обошлись без штрафов. Не вяжется это с «политикой ужесточения санкций».

За что же так обошлись с самим Даниилом? Потому что он русский? Потому что не суперзвезда? Или просто не нравится судьям? Может, сказалась репутация «Торпеды»? Увы, Квят ранее частенько получал штрафы – это тоже придется учитывать…

Возможно, часть из этих причин – правда. Возможно – россиянину не повезло с конкретной бригадой арбитров. Судьи, изучающие инциденты и выносящие свой вердикт (их три человека), меняются на каждом «Гран-при». Вполне вероятно, что именно в Шанхае собрались самые «жесткие» парни. В конце концов, пока это – лишь один эпизод. И его можно списать на случайность. Повторится история – тогда и будем говорить о «заговоре».

Хотя есть шанс, что не повторится.

- Мы пообщались за закрытыми дверями. Я объяснил свою позицию. Услышал позицию судей. Конечно, в чем-то разногласия остались. Но у меня возникло ощущение, что они поняли, что поступили слишком жестко, - признался Квят.

Конечно, это не вернет ему гонку. Но, возможно, поможет на будущее. Судьи ведь тоже должны понимать – без внимания их работа не остается, и репутацию подобными решениями можно испортить очень сильно. А Даниил готов постоять за себя!

РЕЗЮМЕ

Все, что происходит с Квятом, подтверждает известную истину – в спорте (как и в жизни) многое определяет везение. Пока ему не везет. Но ведь любая полоса кончается. А скорость, опыт и талант Даниила остаются при нем. Будем надеяться, что «формульные» боги еще компенсируют Квяту его неудачи. Сезон ведь только начался. И впереди – достаточно гонок.