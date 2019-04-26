«Уильямс» станет российским? Дмитрий Мазепин может купить команду для сына - Советский спорт
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26 апреля 2019 12:20Формула-1Мысин Николай

«Уильямс» станет российским? Дмитрий Мазепин может купить команду для сына

«Советский спорт» разбирается в ситуации.

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За неделю до Гран-при Азербайджана (он состоится в ближайший уик-энд) в зарубежной прессе появились слухи, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин может купить команду «Уильямс».

ЭТО ВООБЩЕ ПРАВДА?

Новость о том, что представители Мазепина ведут переговоры с владельцами команды, опубликовал итальянский Motorsport. По данным источников авторитетного издания, первые встречи состоялись в Шанхае – во время недавнего Гран-при Китая. Правда «Уралкалий» – главный актив бизнесмена (ему принадлежит главный пакет акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений) – поспешил выступить с опровержением. «Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Мы не ведем никаких переговоров относительно покупки «Уильямса», – говорится в официальном заявлении компании.

Выходит, новость – фейк?

На самом деле, все не так однозначно. Отрицание переговоров не говорит о том, что они не могут начаться в ближайшее время. Такие сделки в мире «Формулы-1» обычно обсуждаются за закрытыми дверями – большие деньги любят тишину, и это касается всех видов бизнеса. Сама возможность продажи «Уильямса» не стала каким-то сюрпризом. Как и интерес к «конюшне» со стороны Дмитрия Мазепина. Да и, в конце концов, «Уралкалий» – отнюдь не единственный актив в портфеле бизнесмена. При желании, он может оформить сделку через другую принадлежащую себе компанию, либо в виде консорциума с бизнес-партнерами – как это сделал канадец Лоуренс Стролл, купивший в прошлом году «Форс Индию». Кроме того, личное состояние Мазепина-старшего – более 1 миллиарда долларов (по оценкам «Форбс»). Покупка терпящей бедствие команды «Формулы-1», в общем, легко впишется в его семейный бюджет.

ЗАЧЕМ ЭТО МАЗЕПИНУ?

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Затем же, зачем и Строллу – чтобы помочь карьере сына. Мазепин-младший – Никита – давно на виду в младших сериях. Еще в 2016 году он стал пилотом по развитию «Форс Индии», не раз участвовал в тестах и постепенно прогрессировал. Сейчас ему 20 лет и парень дебютировал в «Формуле-2». Если по итогам сезона молодой россиянин пробьется в топ-5 общего зачета, то наберет достаточно очков для получения суперлицензии ФИА. А значит – сможет выступать в Гран-при. Самое время озаботиться поиском места для перехода в высшую лигу!

Но с этим, как обычно, проблемы. Никита – талантливый гонщик, но не суперзвезда, да и вряд ли ей станет (хотя все возможно). У него нет поддержки заводских команд, нет статуса топ-юниора, как у Джорджа Рассела или Ландо Норриса. В последние сезоне результаты Мазепина пошли вверх – в прошлом году он стал вторым в чемпионате GP3. И все равно, локомотивом карьеры Никиты является не его скорость, а деньги отца. От них же зависит и его будущее в «Формуле-1».

Конечно, Мазепин-старший может просто купить ему место – например, в том же «Уильямсе», откуда наверняка уйдет Роберт Кубица. Но цена вопроса – 15-20 миллионов долларов в год. И если играть «в долгую», то выступление Никиты в чемпионате мира на протяжении многих лет влетит в «копеечку». Конечно, не исключено, что парень начнет демонстрировать феноменальный темп, выигрывать гонки и перейдет на зарплату. Но… шансов на это немного. Уж не в «Уильямсе» – точно. И чем вкладывать в его карьеру 100-150 миллионов, проще за сопоставимые деньги приобрести «конюшню» целиком. Тогда и место для пилота будет обеспечено. И какую-никакую прибыль удастся в будущем получить. Нормальный бизнес-проект. Именно так поступил Стролл-старший, выкупив под своего сына Лэнса «Форс Индию», попавшую под процедуру банкротства. Именно это хотел сделать и Мазепин – ведь «Уралкалий» тоже подавал заявку на приобретение индийской команды! Однако «конюшня» досталась канадцу. Представители российской компании усомнились в прозрачности сделки, заявив, что их предложение было более выгодным. Последовали жалобы в британский суд, но разбирательство по этому поводу идет до сих пор.

ЗАЧЕМ ЭТО «УИЛЬЯМСУ»?

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Команда терпит бедствие. За несколько лет из крепкого середняка и претендента на подиумы «Уильямс» скатился в самый подвал таблицы. Болиды некогда великой «конюшни» проигрывают всем соперникам по секунде на круге, а Рассел и Кубица не борются даже друг с другом – поляк откровенно не тянет на фоне британца. Технический директор Падди Лоу был фактически отправлен в отставку, разработка болида признана проваленной («Уильямсу» не в состоянии помочь даже моторы «Мерседес»!), внутри коллектива – депрессивная атмосфера, разброд и шатания… Все это бьет по репутации. По перспективам. И, конечно, по бюджету. Если прошлый год «Уильямс» закончил в плюсе (с прибылью в 16 миллионов фунтов стерлингов), то сейчас акции команды резко теряют в цене (рухнули на 20 процентов за месяц!), зимой ушел крупный титульный спонсор, а выплаты за 10-е место в Кубке конструкторов, которое команда заняла в сезоне-2018, окажутся куда меньше, чем за 5-е – в сезоне-2017. Банкротство пока не грозит, по перспектива эта не столь уж далекая. И любой крупный инвестор для «Уильямса» сейчас – на вес золота!

Не факт, что сэр Фрэнк Уильямс согласится продать свое детище целиком. Но ему уже 77 лет, здоровья не прибавляется, а сам «железный Фрэнк» давно устранился от управления командой, передав его своей дочери (и Клэр Уильямс, судя по результатам, со своей задачей справляется просто кошмарно!). В такой ситуации все может измениться в одночасье. И представители Мазепина наверняка прощупывают почву – как и на каких условиях он может стать владельцем, либо совладельцем легендарной «конюшни».

В конце концов, слухи на пустом месте не рождаются.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

БУДЕТ ЛИ РУССКАЯ ТРОЙКА?

В «Формуле-1» раньше выступали российские команды. Целых две! Правда, результаты были удручающими.

MIDLAND

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В 2006 году в чемпионате появился Midland. Канадский бизнесмен российского происхождения Алекс Шнайдер выкупил у Эдди Джордана его «конюшню» (в составе которой в 1991 году дебютировал сам Михаэль Шумахер), получил лицензию РАФ (Российской автомобильной федерации) и заявил коллектив для участия в чемпионате под флагом России. Правда, протянула команда один год. Португалец Тьягу Монтейру и голландец Кристиан Альберс ни разу не попали в очки, в Кубке конструкторов удалось опередить только «Супер Агури», а в сентябре Шнайдер продал коллектив голландскому «Спайкеру». Сейчас мы знаем эту «конюшню» под названием «Рейсинг Пойнт».

MARUSSIA

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В 2012-м настало время «Маруси». Амбициозный проект шоумена Николая Фоменко по раскрутке российской компании-производителя суперкаров включил в себя и покупку «конюшни» в «Формуле-1». Началось все с партнерства с «Верджин», принадлежащей Ричарду Брэнсону. Собственно, в 2011-м команда так и называлась: «Маруся-Верджин», что породило шутки на тему «Девы Марии». Но затем Брэнсон полностью передал «конюшню» российским партнерам. Как и в случае с «Мидландом», успехов не было – за три полных сезона под именем «Маруся» ее пилоты не набрали ни одного очка. При этом Гран-при Японии-2014 закончился трагедией – молодой француз Жюль Бьянки вылетел с трассы и врезался в трактор-эвакуатор, получив травму головы, из-за которой он скончается, не приходя в сознание, летом 2015 года. Та гонка стала предпоследней для «Маруси». На Гран-при России-2014 (первом в истории нашей страны) она выставила всего одну машину. А после начала процедуру банкротства и, в итоге, прекратила существование.

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