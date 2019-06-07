По проторенной трассе. Отцы и дети в «Формуле-1» - Советский спорт
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07 июня 2019 14:00Формула-1Мысин Николай

По проторенной трассе. Отцы и дети в «Формуле-1»

В ожидании возможного дебюта Мика Шумахера, «Советский спорт» вспомнил 10 ярких примеров того, как сыновья вслед за отцами приходили в королевские гонки.

Джонатан ПАЛМЕР и Джолион ПАЛМЕР (Великобритания)

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Если честно, оба Палмера больше блистали в «Формуле-2» (там и отец, и сын успели стать чемпионами). Вот в королевских гонках у них не заладилось. Джонатан провел один Гран-при – в 1983-м. Джолион – два сезона (2016-2017). При этом британец настолько бледно смотрелся на фоне напарников (сначала Кевина Магнуссена, потом – Нико Хюлькенберга), что был изгнан по ходу чемпионата-2017 и заменен на Карлоса Сайнса.

Джек БРЭБЕМ, Дэвид БРЭБЕМ и Гэри БРЭБЕМ (Австралия)

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Один из лучших гонщиков в истории, Джек Брэбем запомнился тремя чемпионскими титулами (1959, 1960, 1966) и основанием собственной команды – Brabham. Правда, долго управлять коллективом австралиец не смог и вскоре продал «конюшню» некому Берни Экклстоуну. Три сына Джека (по паспорту он Джон, но об этом мало кто знает) тоже выросли автогонщиками. Джефф Брэбем до «Формулы-1» не добрался, а Дэвид и Гэри – смогли. Правда, успехов не добились. Дэвид провел в чемпионате два сезона – 1990 и 1994, но ни разу не заехал в очки. Гэри в 1990-м и вовсе попробовал силы лишь в двух Гран-при, однако в обоих случаях не сумел пройти квалификацию.

Нельсон ПИКЕ и Нельсиньо ПИКЕ (Бразилия)

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Трехкратный чемпион мира (1981, 1983, 1987) и будущий тесть Даниила Квята вошел в историю, как один из сильнейших пилотов. Его сын Нельсиньо запомнится лишь как участник скандала в «Рено», когда Пике-младший умышленно разбил свою машину, чтобы помочь Фернандо Алонсо выиграть Гран-при Сингапура (в 2008 году). Впоследствии, лишившись места в команде, он сам рассказал об этом судьям, что привело к серьезным санкциям в отношении Флавио Бриаторе (тогдашнего руководителя «конюшни» – его пожизненно отстранили от любой работы в «Формуле-1»). Разумеется, это поставило крест и на карьере самого Пике-младшего. Не то, чтобы он был полным бездарем. Но кто захочет посотрудничать со «стукачом»?

Грэм ХИЛЛ и Деймон ХИЛЛ (Великобритания)

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Сын двукратного чемпиона мира (1962, 1968) увлекся автоспортом уже после смерти отца – Грэм разбился на самолете в 1975-м, когда Дэймону было 15 лет. В «Формулу-1» Хилл-младший попал только в 31. Зато – сразу в «Уильямс». Став лидером команды после гибели Айртона Сенны, британец боролся за титул сначала с Шумахером, затем – с партнером по команде Жаком Вильневом. И стал чемпионом в 1996-м.

Марио АНДРЕТТИ и Майкл АНДРЕТТИ (США)

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Марио Андретти выиграл титул в 1978 году. Его сына Майкла ждала чуть менее успешная карьера. Единственный сезон в «Макларене» – в 1993-м – он провел в тени Сенны. И хотя поднялся на подиум в Италии, был уволен Роном Деннисом сразу после той гонки в Монце. После чего вернулся в «Индикар». Сын Майкла и внук Марио – Марко Андретти – в «Формулу-1» уже не стремился. У него успешная карьера на родине.

Кеке РОСБЕРГ (Финляндия) и Нико РОСБЕРГ (Германия)

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Кеке Росберг стал чемпионом в 1982 году, выиграв лишь один Гран-при за сезон! Всего же за карьеру финн одержал пять побед. Его сын Нико – выступавший уже за Германию – 23 раза поднимался на высшую ступень подиума! И тоже взял титул – в 2016 году. После чего внезапно для всех закончил карьеру.

Жиль ВИЛЬНЕВ и Жак ВИЛЬНЕВ (Канада)

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Любимый гонщик Энцо Феррари – канадец Жиль Вильнев – в сознании болельщиков «Формулы-1» считается самым лучшим пилотом из всех, кто так и не стал чемпионом. Жиль разбился в квалификации Гран-при Бельгии-1982, когда его сыну было всего 11 лет. Жак сумел сделать то, что не успел его отец – взяв заветный титул. Всего на свой второй сезон в чемпионате мира – в 1997-м.

Йос ФЕРСТАППЕН и Макс ФЕРСТАППЕН (Голландия)

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Ферстаппен-старший был партнером Шумахера по «Бенеттону», дважды поднимался на подиум и провел в «Формуле-1» 8 сезонов. Его сын Макс уже превзошел результат отца по всем статьям. Голландец стал самым юным дебютантом в истории (провел первую гонку всего в 17 лет – вечный рекорд!), уже выиграл 5 Гран-при и потенциально может стать самым молодым чемпионом в истории.

Ян МАГНУССЕН и Кевин МАГНУССЕН (Дания)

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Магнуссен-старший четыре раза выиграл «Ле-Ман», но три сезона в «Формуле-1» не принесли датчанину особого успеха. Тут, как и в случае с Ферстаппеном, сын стал успешнее отца. Кевин попал на подиум уже в первой же гонке – в составе «Макларена», в Австралии-2014. Правда, впоследствии Магнуссен-младший лишился места в команде из Уокинга. Зато он продолжает выступать – сейчас в составе «Хааса».

Сатору НАКАДЖИМА и Казуки НАКАДЖИМА (Япония)

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Сатору Накаджима провел в чемпионате мира пять сезонов и даже разок едва не поднялся на подиум (стал четвертым в Сильверстоуне-1987). Тем не менее, в памяти многих он остался как лучший японский пилот «Формулы-1». Сын Сатору Казуки тоже попал в королевские гонки, но два полноценных сезона в составе «Уильямса» (2008-2009) не принесли ему особых успехов. Зато и старший, и младший Накаджима успели выиграть «24 часа Ле-Мана»!

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