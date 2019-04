«Аварии – это хорошо, но больше люки тут летать не будут!» Что происходит на Гран-при Азербайджана?

– Разумеется, первым вопросом может быть только вопрос о вчерашнем инциденте с люком. Каким будет ваш комментарий?

– Понимаете, у нас 300 люков на трассе. Это же не специально сооруженный трек, а обычная городская трасса. И как бы ты ни хотел проконтролировать все, обязательно что-то вылезает. Люки мы закрепляли. Но там проблема была, скажем так, не визуальная. Сейчас стало понятно, что проржавели крючки снизу люка. И потому случился этот инцидент. Во втором заезде команда «Уильямс» уже не смогла участвовать. С водителем все нормально.

Мы не первая трасса, где случались проблемы с дорожными люками. Это бывает где угодно, в том числе и в Монако. И в Китае, и в Малайзии это тоже случалось.

– Хорошо, что это случилось в свободных заездах, а не в выходные, не во время квалификации или самой гонки. Но все люки теперь проверят снова?

– Да, и вчера, и сегодня с утра заново прошлись по всем люкам, закрепили все, что можно закрепить. Все люки проверены по четыре раза. Про стопроцентную уверенность никто говорить никогда не может, а вот на 99,99 процентов гарантирую, что этого больше не случится. Сегодня утром – после наших проверок – еще с новым директором гонки от Международной автомобильной федерации все опять проверили.

– Какие-то контакты с командой были?

– Да, мы уже извинялись несколько раз перед командой «Вильямс» за причиненный ущерб.

– И этого достаточно? От них нет претензий?

– это все покрывается страховкой. Насколько я знаю, там повредилось шасси, а с мотором нет серьезных повреждений

– Более глобальные последствия могут быть? Не станет ли со временем из-за этого в международном календаре меньше именно городских гонок?

– Нет, повторюсь это часто. Интерес к городским гонкам есть. Они зрелищны. И никто из-за этого их убирать не будет.

– Люк – не единственный вчерашний инцидент. Что случилось с эвакуатором, который въехал в мост, когда увозил машину Джорджа Расселла?

