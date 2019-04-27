«Аварии – это хорошо, но больше люки тут летать не будут!» Что происходит на Гран-при Азербайджана?

– Разумеется, первым вопросом может быть только вопрос о вчерашнем инциденте с люком. Каким будет ваш комментарий?

– Понимаете, у нас 300 люков на трассе. Это же не специально сооруженный трек, а обычная городская трасса. И как бы ты ни хотел проконтролировать все, обязательно что-то вылезает. Люки мы закрепляли. Но там проблема была, скажем так, не визуальная. Сейчас стало понятно, что проржавели крючки снизу люка. И потому случился этот инцидент. Во втором заезде команда «Уильямс» уже не смогла участвовать. С водителем все нормально.

Мы не первая трасса, где случались проблемы с дорожными люками. Это бывает где угодно, в том числе и в Монако. И в Китае, и в Малайзии это тоже случалось.

– Хорошо, что это случилось в свободных заездах, а не в выходные, не во время квалификации или самой гонки. Но все люки теперь проверят снова?

– Да, и вчера, и сегодня с утра заново прошлись по всем люкам, закрепили все, что можно закрепить. Все люки проверены по четыре раза. Про стопроцентную уверенность никто говорить никогда не может, а вот на 99,99 процентов гарантирую, что этого больше не случится. Сегодня утром – после наших проверок – еще с новым директором гонки от Международной автомобильной федерации все опять проверили.

– Какие-то контакты с командой были?

– Да, мы уже извинялись несколько раз перед командой «Вильямс» за причиненный ущерб.

– И этого достаточно? От них нет претензий?

– это все покрывается страховкой. Насколько я знаю, там повредилось шасси, а с мотором нет серьезных повреждений

– Более глобальные последствия могут быть? Не станет ли со временем из-за этого в международном календаре меньше именно городских гонок?

– Нет, повторюсь это часто. Интерес к городским гонкам есть. Они зрелищны. И никто из-за этого их убирать не будет.

– Люк – не единственный вчерашний инцидент. Что случилось с эвакуатором, который въехал в мост, когда увозил машину Джорджа Расселла?

Recovery truck hits track bridge while moving Russell's car back to the pits at Azerbaijan GP



WELL DONE BAKU!



#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/R5QahZXVbY — Eau rouge (@Insidef1) 26 апреля 2019 г.

– У нас всегда была стандартная процедура. Низкий грузовик, без манипулятора, на него ставится болид. С этого года решили поменять алгоритм. Приезжает грузовик с манипулятором. Проверить высоту просто не успели.

Может, я сразу сам про все инциденты расскажу, чтобы уже не осталось никаких вопросов?

Два маршала пострадали во время заездов «Формулы-2». Сразу доставили их в наш госпиталь – у нас есть специальный госпиталь у первого поворота. И живы, и здоровы – у них только легкие ушибы и царапины.

– Как это произошло?

– Есть свои правила. Если заглох мотор, то водитель останавливается. Выбегают маршалы и отталкивают болид туда, куда положено. Здесь же водитель решил завести мотор по какой-то причине. Почему – непонятно. Наказание последовало сразу: водитель отстранен федерацией до конца выходных. Подчеркну: это ошибка не маршалов, это грубейшая ошибка водителя.

– Азербайджан подписывал контракт с «Формулой-1» сначала на пять лет. Теперь это пролонгировано еще на три года. Учитывая, что гонка проводится в 4-й раз, еще минимум четыре раза гонка состоится. Многое изменилось в отношениях с организаторами за это время?

– Да, мы получили определенные преференции. Для нас главное – теперь можем сами выбирать титульного спонсора. Получили и другие преимущества, которых раньше не было. Операторами киосков стали местные кафе и рестораны, около 25 различных компаний – они продвигают свой бренд, показывают, что умеют делать.

– В первые годы зрителей приходило чуть не по 20 тысяч. Сейчас какая ситуация? Ведь это одна из самых зрелищных гонок. Нет желания увеличить вместительность трибун?

– Места найти сложно. Это город. Просто так поставить места у трассы, которая и так узкая? Тогда люди будут видеть только стремительно проносящиеся болиды. У нас был рекорд на трассе 378 км/час. Что они увидят? Поэтому надо ставить места для зрителей у поворотов. Желательно у двух поворотов – это стратегические места. Поэтому сидячих мест 18 тысяч, плюс продаем стоячие места в количестве до 10 тысяч. Но больше – уже просто негде. У нас и так часть центра перекрыта столько времени!

– Местные жители жалуются?

– Да вроде бы есть мосты, есть где всем подъехать к своим домам. У местных – стикеры на машинах. Вчера женщина прямо во время гонок стала рожать в Старом городе. Но все прошло хорошо. Скорая помощь спокойно к ней приехала. Доехали нормально до больницы, там родила двойняшек.

– Вы сами фанат «Формулы-1»?

– Я болельщик в других гонках. В своей поболеть не успеваю. Разве что смотришь иногда на экране: вот Грожан в стенку ушел, вот два «Рэд Булла» столкнулись (Речь идет об инцидентах во время гонок 2017 и 2018 годов в Баку. – Прим.ред.), и дальше бежишь.

– Пожелать вам отсутствия аварий?

– Зачем? Аварии надо рассматривать как пиар трассы. Так и напишите в «Советском спорте»: аварии – это хорошо, но больше люки летать у нас не будут!