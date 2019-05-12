Команде вопреки. Квят финишировал девятым в Испании - Советский спорт
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12 мая 2019 20:15Формула-1Мысин Николай

Команде вопреки. Квят финишировал девятым в Испании

В «Торо Россо» опять «постарались» испортить гонку Даниилу Квяту, но россиянин все-таки попал в очки. Гран-при Испании уфимец завершил девятым. Победный дубль – пятый подряд с начала сезона! – отпраздновал «Мерседес».

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ «ФЕРРАРИ»

Уик-энд в Испании – особый рубеж. Легендарная, всеми любимая трасса (именно здесь проводится большинство зимних тестов). Первая европейская гонка сезона. Гран-при, к которому команды готовят важные обновления, способные (в теории, конечно), изменить расклад сил. Несмотря на малые возможности для обгонов, ярких событий на «Каталунья-Монтмело» хватает. Здесь у лидера может «скончаться» мотор за 300 метров до финиша (так не повезло Мике Хаккинену в 2001-м, и, соответственно, повезло Михаэлю Шумахеру). Здесь главные фавориты могут выбить друг друга на старте, открыв дорогу к победе юному Максу Ферстаппену в его первой же гонке за «Ред Булл» (в 2016-м такой «подарок» для голландца преподнесли Нико Росберг и Льюис Хэмилтон). Именно здесь, как все надеялись, в чемпионат могла вернуться интрига. И «Феррари» навяжет борьбу «Мерседесу», оформившему четыре дубля подряд на старте сезона. Но…

Нет, не изменилось ничего.

«Серебристые» опять были лучшими. И в практиках, и в квалификации, где показали два быстрейших кругах. Сюрприз, впрочем, был – и даже не в виде поула Валттери Боттаса. А в том, что финн привез напарнику 0,6 секунды (и заодно обновил рекорд трассы – 1.15,406)! Что, конечно, позволяло надеяться, что Боттас сохранит свое лидерство в общем зачете. Увы, даже подобная интрига умерла после старта – Хэмилтон лучше начал гонку, опередил партнера, тут же умчался вперед, и спокойно доехал до финиша на первой позиции, отпраздновав 76-ю победу. Валттери даже не пытался приблизиться к британцу. То ли команда не позволила. То ли – скорее всего – просто не мог.

Квалификация – квалификацией, а выдать 300 км в запредельном режиме способны не все!

В «Феррари» же… Опять провалились. Атака Феттеля на два «Мерседеса» в попытке выйти в лидеры на старте (почти-почти удачной попытке) – единственный намек на то, что ни сам Себастьян, ни «Скудерия» в целом пока не опустили руки. И даже здесь все закончилось плохо – ни обойти Валттери с Льюисом, ни удержать свою третью позицию немец не смог. Пустил вперед Ферстаппена, а дальше весь заезд боролся лишь с Шарлем Леклером. При этом монегаску то помогли пройти Себастьяна (приказом из боксов). То конкретно «задвинули», выбрав ему провальную тактику с поздним пит-стопом. Слушать переговоры по радио было тоже забавно – ведь с мостика «Феррари» одному пилоту сказали, что у них с напарником «одна стратегия», другому – что разная. Кого, в итоге обманули, мы узнать не смогли – из-за аварии Ландо Норриса и Ланса Стролла на трассе появился сейфти-кар, так что почти все пилоты отправились в боксы, и изначальная тактика изменилась у всех (за исключением единиц, вроде того же Феттеля). Но… Все равно – что это было? В «Скудерии» сами не в курсе, какие у них планы на гонку? Или намеренно вводят кого-то из пилотов в заблуждение?

Какая тут борьба за титул…

Тут не за «Мерседесами» тянуться – «Ред Булл» бы вперед не пустить! Ведь Ферстаппен в Испании в итоге стал третьим…

НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ КВЯТА

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И глядя на то, как бледно на фоне голландца смотрится его партнер Пьер Гасли, все чаще возникают вопросы – а не пора ли «понижать» француза в «Торо Россо»? И брать вместо него, допустим, Квята?

Во-первых, уступать напарнику по полсекунды с круга – недопустимо в принципе! А Пьер реально не тянет на уровень Макса… И, во-вторых, сам россиянин доказывает, что серьезно прибавил. И что может быть очень быстр! Уж быстрее Гасли – однозначно.

Собственно, он это доказывал уже не раз в этом сезоне. Но то ему неправильный комплект резины поставят. То судьи сурово накажут. То бывший партнер по команде въедет задом в стоящий болид… С везением у Даниила – проблемы. И, радуясь его 9-му месту в квалификации, можно было гадать – что случится непосредственно в гонке?

Забудут прикрепить колеса?

Провалится под машиной асфальт?

В болид попадет астероид?

Вариантов – полно!

Но все получилось банально – в команде перемудрили с попыткой двойного пит-стопа под сейфти-каром. Как только автомобиль безопасности появился на трассе, в боксы зазвали и Квята (он был восьмым, до этого в красивой борьбе пройдя Кевина Магнуссена), и Алекса Албона. Только когда россиянин подъехал к механикам, внезапно оказалось, что принесли не тот комплект шин (предназначенный тайцу, а не ему). В итоге время потеряли оба гонщика. И это стоило Даниилу позиции.

Но – наконец! – не стоило места в топ-10.

Ведь в гонке Квят был быстр! Использовал возможности болида по максимуму. Атаковал, боролся за позиции. После рестарта пропустил вперед Сайнса… Но «Макларен» испанца был обут в более быстрые покрышки. При этом сам Даниил успел затем обогнать и Романа Грожана. Да и Карлоса едва не прошел – продлись заезд на два круга подольше, Квят бы опять стал восьмым. Но даже 2 очка после всех неудач – уже неплохая награда.

Правда, добытая не благодаря команде. А, скорее, ей вопреки.

ЦИФРА

5 победных дублей подряд отпраздновал «Мерседес». Это – повторение рекорда «Формулы-1». Ранее подобное случалось всего трижды, и еще две такие серии… также на счету этой немецкой команды.

Гран-при Испании
Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,074
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,679
4. Себастьян Феттель («Феррари») +9,167
5. Шарль Леклер («Феррари») +13,361
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +19,576
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +28,159
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +32,342
9. Даниил Квят («Торо Россо») +33,056
10. Ромен Грожан («Хаас») +34,641
11. Александр Албон («Торо Россо») +35,445
12. Даниэль Риккардо («Рено») +36,758
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +39,241
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,803
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +46,877
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +47,691
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

Сошли:

Ландо Норрис («Макларен»)
Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

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