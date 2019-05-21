Ники, прощай! Умер Ники Лауда - Советский спорт
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21 мая 2019 17:30Формула-1Мысин Николай

Ники, прощай! Умер Ники Лауда

В понедельник в Швейцарии ушел из жизни Ники Лауда. Так не стало одного из самых титулованных, успешных и знаменитых пилотов в истории. «Советский спорт» – о том, как жил и выступал на трассах великий австриец.

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ПУТЬ К УСПЕХУ

Маленький Ники появился на свет 22 февраля 1949 года в послевоенной Вене. Он родился в богатой семье, рано увлекся автоспортом, но, в отличие от Айртона Сенны, поддержки у отца не получил. Лауда-старший планировал для наследника карьеру банкира или финансиста, и отказался спонсировать участие сына в гонках. Что, впрочем, целеустремленного Ники остановить не смогло. Поняв, что надо действовать стремительно, он взял крупный кредит (фактически, лишь под гарантии своей фамилии – стабильного источника дохода Лауда не имел) и выкупил себе место в команде March. Так в 1971-м австриец дебютировал… в «Формуле-2».

Расчет и вера в себя оправдались. В младшей серии Лауда добился неплохих результатов, и годом позже владелец «Марча» Робин Херд перевел его в основную «конюшню» (фактически первый Гран-при он провел еще в 71-м, на родине в Австрии, но это был разовый эпизод). Так Ники появился в чемпионате мира. Правда, победы сразу не пришли.

Ни March в 72-м, ни BRM в 73-м (ради выступления за которую Ники взял новый кредит) не могли предоставить австрийцу быстрый болид. Гонки заканчивались сходами или финишем вдалеке от очков. Лишь раз за первые два сезона он смог стать пятым, набрав 2 очка (в Бельгии-1973). Понятно, что амбициозный Лауда совсем не так представлял свои выступления в «Формуле-1». Справиться с неудачами, упреками отца и насмешками более успешных соперников было непросто. В какой-то момент Ники был близок к тому, чтобы плюнуть на все, признать неудачу, вернуться в семью и действительно стать банкиром. Все изменилось резко. И, как водится, немного случайно.

ТИТУЛЫ В «ФЕРРАРИ»

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В 1974 году в «Феррари» перешел напарник Ники по BRM Клей Регаццони. Первое, что сделал Энцо Феррари – расспросил у швейцарца, что тот думает по поводу Лауды. Клей отозвался о последнем с восторгом. И легендарный «Эль Коммендаторе» решил позвать и австрийца. Так Ники получил и быструю машину. И первую нормальную зарплату. А главное – шанс исполнить мечту: выиграть гонку и, конечно же, титул.

С гонкой долго ждать не пришлось – уже Гран-при Испании-1974 позволил Ники услышать гимн Австрии в свою честь. Но «Скудерия» что тогда, что сейчас, хоть и считалась одним из фаворитом, страдала от нестабильности, проблем с техникой и спорных решений руководства команды. Участвуя в битве за титул, Ники закончил сходом последние пять гонок подряд (!) и откатился в общем зачете лишь на четвертое место (чемпионом стал Эмерсон Фиттипальди). А в первых четырех Гран-при 75-го Лауда набрал всего 5 очков.

Но упорство и трудолюбие вознаграждается всегда. Черная полоса сменилась светлой. Три победы подряд (Монако, Бельгия, Швеция), успехи во Франции и США, еще несколько подиумов – и осенью Ники становится чемпионом, опередив ближайшего соперника (того же Фиттипальди) на 20 очков. Целая пропасть по меркам тех лет! Более того, и в 76-м вплоть до экватора сезона австриец шел на верный второй титул, выиграв пять из девяти Гран-при. А потом…

Потом была та самая гонка на «Нюрбургринге».

ПОЖАР НА «НЮРБУРГРИНГЕ»

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«Формула-1» 70-х была не похожа на нынешнюю. То было время романтиков. В чемпионате выступали как крупные заводские, так и мелкие частные конюшни. На Гран-при приезжало по 30-40 гонщиков, квалификация была действительно квалификацией (отсеивая и не допуская на старт самых медленных). Сходы из-за отказов техники случались в разы чаще, чем сейчас, в авариях на тренировках и официальных заездах получали тяжелые травмы и регулярно погибали пилоты… Каждый Гран-при мог стать для них последним, и это повышало интерес со стороны фанатов. На гонщиков смотрели, как на героев. Бесстрашных романтиков, рыцарей руля и педали, готовых бросить вызов смерти ради упоения скоростью и осуществления мечты о победе…

Ники Лауда был не таким.

Конечно, он был талантлив и быстр. Но свою жизнь ценил выше побед. Австриец был расчетливым, прагматичным пилотом. Таким Аленом Простом, только до Алена Проста. Он взвешенно оценивал все риски. И старался их избегать. Поэтому перед той гонкой в Германии Ники в который раз отметил, что трасса «Нюрбургинг» – небезопасна, нуждается в реконструкции… Но этому мало кто придал значение.

Уже на втором круге «Феррари» Лауды – считается, что из-за поломки задней подвески – вылетела с асфальта, врезалась в ограждение, вспыхнула, как серная головка спички, и рикошетом отскочила обратно на трек, после чего в нее на полном ходу «влетел» ехавший сзади Брет Ланджер. Американец сумел быстро покинуть кокпит. Ники же зажало в объятом пламенем алом болиде. Сам Брет, а также остановившиеся рядом Артуро Мерцарио, Харалд Эртль и Гай Эдвард пытались достать Лауду, но сделать это удалось не сразу. Австриец получил обширные ожоги и отравление продуктами горения. Когда его доставили в больницу, он впал в кому. Врачи сомневались, удастся ли им спасти Ники.

Но он выжил.

И спустя шесть недель снова вышел на старт!

В том пламени сгорела часть лица гонщика – он лишился половины правого уха и получил обширные рубцы и шрамы на всю жизнь. Но не сгорела его страсть к победам. Понимая, что все еще может выиграть титул, Ники не стал тянуть с возвращением и пропустил всего два Гран-при. Он приехал в Италию и занял там четвертое место. Потом были еще Канада (8-я позиция) и США (3). В общем зачете Лауда опережал Джеймса Ханта. Судьба титула решалась в Японии.

Но над «Фудзи» пошел сильный дождь. А организаторы отказались переносить время старта. Ники разумно рассудил: он выжил в огне не для того, чтобы случайно погибнуть на залитой водой трассе. И на третьем круге вернулся на пит-лейн, покинув болид. Его отрыв от Ханта составлял 3 очка, но Джеймс сумел финишировать третьим (несмотря на прокол колеса и лишний пит-стоп), набрал 4 очка и взял чемпионство.

Так завершился один из самых драматичных сезонов в истории.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

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Добровольный сход Ники внес разлад в его отношения с руководством «Феррари». Пусть в 77-м Лауда уверенно продолжил побеждать и гарантировал себе титул задолго до заключительной гонки, они лучше не стали. Последние два Гран-при австриец вовсе пропустил решением боссов «Скудерии». После чего покинул команду и перешел в «Бребхэм». Борьба за победы сменилась прозябанием в хвосте пелотона и постоянными сходами, в итоге в 1979 году Ники принял решение закончить карьеру.

Впрочем, решение – не окончательное. Острая потребность в деньгах на развитие личной авиакомпании и общее чувство, что он не полностью реализовал свой талант, подтолкнули Лауду к контракту с «Маклареном». Он вернулся в сезоне-82. В 84-м стал трехкратным чемпионом. А в конце 85-го ушел окончательно. В общей сложности на счету Ники накопилась 171 гонка, 25 побед, 24 поул-позиции и 3 титула. А в «Формуле-1» наступила эра Сенны и Проста.

Впрочем, Ники оставался на виду. Его красная кепка – неизменный атрибут Лауды после пожара в Германии-76 – продолжала мелькать в паддоке. Он работал комментатором на телевидении, экспертом, консультантом команд. Успел даже поруководить «конюшней» – «Ягуаром» в начале нулевых. А в последние годы числился неисполнительным директором «Мерседеса». Возможно, Ники не суждено было стать успешным банкиром и менеджером – как бы об этом не мечтал его отец. Авиакомпания Lauda Air под руководством чемпиона просуществовала полтора десятилетия, запомнилась по трагедии с «Боингом»-767, упавшим в Таиланде из-за внезапного реверса двигателя (погибло 223 человека), позднее была продана конкурентам и в итоге закрыта. В должности шефа «Ягуара» Ники опять не преуспел (в итоге «Форд» продал команду «Ред Буллу», устав от плохих результатов и вечных убытков). Вероятно, из него вышел не лучший управленец.

Зато вышел легендарный пилот!

В последние месяцы Ники сильно болел и уже не появлялся на Гран-при. В августе ему пересадили легкое. Зимой он вновь попал в больницу из-за гриппа. А 20 мая сердце Лауды остановилось – он скончался в Швейцарии, в окружении своей семьи. Смерть, не сумевшая догнать Ники тогда, на «Нюрбургринге» в 76-м, все-таки сделала это сейчас – спустя 43 года.

Ему было 70 лет.

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