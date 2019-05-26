«Я хотел, чтобы Ники нами гордился». Хэмилтон выиграл «Гран-при Монако»

- Эта победа – для Ники! Я чувствовал его дух во мне. И делал все, чтобы он нами гордился! – признался Льюис Хэмилтон после победы. Было заметно, что ему действительно сложно далась эта гонка. И он потратил в ней много сил.

Сам «Гран-при Монако» был посвящен памяти Лауде – трехкратный чемпион мира скончался в понедельник, в возрасте 70 лет. Поэтому почти все в паддоке на протяжении уик-энда носили красные кепки (неизменный атрибут гардероба Ники). Поэтому у каждого на рукаве виднелись черные повязки. А шлемы пилотов украсили фразы «Спасибо, Ники» или «Ники, мы помним тебя!». Правда, команда, в которой великий австриец завоевал два своих первых титула, вряд ли могла порадовать легендарного гонщика… В отличие от Льюиса и «Мерседеса»

«ПОДАРОК» ДЛЯ ЛЕКЛЕРА

Суббота. Квалификация. Представим диалог на мостике «Феррари»:

- Так, наш гонщик только что стал лучшим в третьей практике. Он выступает дома. Не так, как большинство других пилотов, имеющих в Монте-Карло дома и квартиры. По-настоящему дома! Он здесь родился и вырос, у него – гражданство Монако. Он вот по этим самым улочкам, по которым проложена трасса, в детстве ездил на автобусе в школу. Конечно, он предельно мотивирован! И очень быстр! Так что мы можем сделать, чтобы помочь ему выступить лучше?

- А давайте выпустим Шарля всего лишь на одну попытку в первом сегменте? Сэкономим покрышки на гонку. И так ведь он дальше пройдет!

Уже догадались, чем кончилось дело?

Нет, Леклер никуда не прошел. Он продолжал сидеть в кокпите, наблюдая, как его результат падает в общей таблице в зону невыхода во второй сегмент. Конкретно – на 16-ю строчку. Когда в «Феррари» поняли, что «пахнет жареным», времени на еще одну попытку уже не осталось. Шарль хлопнул себя по голове от досады и покинул болид. Этот уик-энд он представлял себе явно иначе…

Руководство «Скудерии» поражает все больше. Хотите узнать, чем оно объяснило просчет?

- Мы не ожидали, что другие пилоты прибавят и будут чувствовать себе все увереннее, - пожмет плечами шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

Серьезно, да? Где ж это видано в спорте, чтобы соперники упорно работали и прогрессировали! Да даже Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас – при том, что «Мерседес» сильнее всех на голову – не рискнули экономить покрышки и проехали два быстрых кругах. А в «Феррари», почему-то, решили, что могут обойтись и одной. Есть ощущение, что в штабе «Скудерии» давно назрели перестановки…

На этом, собственно, интрига в борьбе за победу закончилась. Льюис и Валттери уверенно завоевали первый ряд (62-й для «Мерседеса» - столько же у «Феррари», «Макларена», «Уильямса»). А Себастьян Феттель при этом остался четвертым – уступил еще и Максу Ферстаппену. На узких улочках Монте-Карло это означало одно – если никто из лидеров не сойдет из-за технических проблем, не попадет в аварию и не допустит грубейшей ошибки с пит-стопами, то парни финишируют как раз в таком порядке, в котором будут стартовать.

Примерно так и вышло.

ШТРАФ ДЛЯ МАКСА И ЖАЛОБЫ ЛЬЮИСА

Леклер, конечно, не сдавался – с первых кругов пошел в атаку, стал проходить более медленных соперников, приблизился к месту в топ-10… Но при очередном обгоне не удержал машину на вираже, допустив разворот. Если «Гран-при» не задался с начался, проблемы нарастают снежным комом. Вместо прорыва в очки Шарль получил прокол. Покрышка, разрушаясь, повредила шасси. До кучи монегаск попал в «пробку», когда Антонио Джовинацци развернул болид Роберта Кубицы, и сразу пять пилотов остановились в узком повороте, пока поляк не смог продолжить движение (в их числе – и Леклер). В итоге для Шарля все закончил сходом.

Феттель, в отличие от партнера, на риск не шел. Ехал спокойно – быстро, но максимально надежно. И остался бы третьим. Если бы не один момент.

Из-за ошметков от покрышки Леклера, разбросанных по всей трассе, на трек выехал сейфти-кар. И большинство пилотов отправились на замену резины. В этот момент механики «Ред Булла», стремясь помочь Ферстаппену, поторопились с выпуском голландца – и тот, начиная движение, боком боднул проезжавшего мимо Боттаса. Валттери получил прокол и вернулся на пит-лейн еще раз, откатившись на четвертое место. А Максу присудили штраф в 5 секунд к итоговому времени.

Вся дальнейшая гонка запомнилась лишь «нытьем» Льюиса, которому поставили более мягкие покрышки, чем на машины Ферстаппена, Феттеля и Боттаса. И шины стали рано разрушаться.

- Ребята, мы ошиблись! Я их не удержу! – чуть не рыдал по радио Хэмилтон, буквально «моля» о новом пит-стопе. Возможно – все это была игра на публику. Возможно, англичанин действительно боялся, что пропустит вперед всех ближайших преследователей.

- Льюис, у тебя все получится. Просто защищай свою позицию! – отвечали британцу из боксов.

- Нет, правда не смогу!

- Нет, у тебя получится!

И дальше, в разных вариациях, примерно тот же самый диалог мы слышали еще раз десять. В итоге – ни пит-стопа Льюиса, ни обгонов болельщики не увидели. Ферстаппен понимал, что все равно не попадет на подиум из-за штрафа, так что предпринял лишь одну атаку (незадолго до финиша), но и она закончилась ничем. А Феттель с Боттасом просто ехали сзади, предпочитая синицу в руке (читай – второе и третье место), чем журавля в небе.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КВЯТ ОБНОВИЛ РЕКОРД ЗА «ТОРО РОССО»

Россиянин Даниил Квят показал лучший результат в карьере за время выступлений в «Торо Россо». Воскресную гонку он завершил на седьмом месте.

Отметим, что уфимец, как и многие другие пилоты, сам проживает в Монте-Карло. И этот «Гран-при Монако» стал для него уже пятым. Никогда ранее Квят не опускался на старте ниже девятого места. Квалификация и в этот раз сложилась для Даниила удачно – он показал восьмое время, а стартовал седьмым (из-за штрафа в три позиции для Пьера Гасли за блокировку соперника). По ходу главного заезда Квят сначала пропустил вперед Гасли и Карлоса Сайнса, однако за счет грамотной стратегии и уверенного пилотажа впоследствии сумел опередить Даниэля Риккардо и Кевина Магнуссена. В итоге Даниил финишировал также седьмым, и это – лучший для него результат в составе «Торо Россо». В предыдущих 43 гонках за младшую «Скудерию» россиянин был максимум 9-м.