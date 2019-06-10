«У нас украли гонку»! «Гран-при Канады» закончился скандалом

Знаете, что самое обидное? Интриги нет и так! Из шести первых гонок сезона пилоты «Мерседеса» выиграли… шесть. И в пяти сделали дубль. В «Феррари» словно сами работают на соперников – у них хуже машина, они хуже справляются с ее обновлениями, они регулярно допускают ошибки по тактике, да и сами гонщики «Скудерии» выглядят не так стабильно, как Хэмилтон с Боттасом. Сейчас, задолго до экватора чемпионата, уже понятно, кому достанется титул. И вот едва забрезжил свет в конце тоннеля – ну, легкая надежда на обострение интриги – как в ход борьбы вмешались судьи.

И что сделали судьи? Да-да, все верно – опять отдали победу «Мерседесу».

ДЕМАРШИ ФЕТТЕЛЯ

- Нет-нет-нет! Парни, это неправильно! Так быть не должно! – бесился Себастьян Феттель после финиша. Который пересек первым. Но уже зная, что он по факту – второй.

Все основные интересные события уик-энда развернулись уже после гонки. Болельщики и журналисты будут со вкусом смаковать то, что было. Как немец остановил свой болид задолго до намеченной зоны, отведенной для тройки лучших. И побежал не в комнату призеров. А прямиком к судьям. Пока Хэмилтон и Шарль Леклер давали интервью после финиша, Себастьян выяснял отношения со стюардами. Затем, видимо, слегка успокоился. Решил сходить на награждение. Попутно остановился у машины британца – и переставил знак с табличкой «1» перед ней на другую – с номером «2». Намекая, что Хэмилтон – он все-таки не лучший в этой гонке!

Потом было гробовое молчание конкретно в комнате призеров. Где каждый из трех гонщиков, попавших на подиум, не знал, что друг другу сказать. Леклер, Феттель и Хэмилтон просто пожали друг другу руки. Бросили что-то вроде: «Было жестко!». И дальше молча пили воду.

Потом – уже на подиуме – Льюис позвал Себастьяна на высшую ступень. Поставил рядом с собой. И обнял за плечи. Красивый момент! При том – не доведенный до абсурда. Как только заиграл британский гимн – в честь победителя – Феттель спустился обратно, на свое место.

Этим запомнится прошедший «Гран-при Канады». Не яростной борьбой на трассе (которой, к слову, не было). Не вероятным переломом в битве за титул. Не успехом «Феррари» в воскресном заезде, который был так близок после субботней поул-позиции Феттеля. А серией сюжетов после финиша. К которым привело одно-единственное – и не бесспорное – решение судей.

КОГДА КРАДУТ ИНТРИГУ

Если очень коротко – Феттель был должен победить. Он выиграл квалификацию. И уверенно лидировал в гонке. На фоне вероятных проблем в «Мерседесе» (команда подозревала, что в Монреале у них возникли проблемы с моторами) успех немца казался незыблемым! Пока не выяснилось, что «серебристые» могут работать в своем темпе (без боязни сжечь двигатель), и Хэмилтон не стал прессинговать.

Себ оборонялся, как мог. Но не справился с подобным давлением. В конце концов, на 48 круге он допустил ошибку. Не смог вписаться в поворот. Устроил легкую «пробежку» по газону. После чего очень опасно вернулся на трек – и едва не врезался в Льюиса. Британец дал по тормозам – и отступил. Остался вторым. А судьи… Посовещались и решили, что Феттель должен быть отдать позицию. И наказали его штрафом в 5 секунд. В виде прибавки к итоговому времени.

- За что? Как так? – кричал по радио немец. – Они не понимают, что после вылета в траву мне было сложно контролировать машину? Я Льюиса не видел! Я не пытался создать ему помеху!

- Да-да, Себ, все верно. Ты просто сфокусируйся на гонке, - пытались успокоить Феттеля.

- Я сфокусирован. Но у нас крадут гонку! – бесился Себастьян.

Но единственное, что мог теперь сделать лидер «Скудерии» - оторваться от Льюиса больше, чем на те самые 5 секунд. Получилось обратное – сам Хэмилтон прибавил и стал атаковать, пытаясь пройти Себа на трассе. Тем самым закрыв все вопросы, что он, мол, победил «из-за судей».

Не сумел. Но это было неважно.

- Конечно, мы хотели по-другому. Но все равно – это первое место! – сказал Хэмилтон боксам. Но, кстати, без особой радости. Клетчатый флаг он все равно увидел вторым.

Есть, правда, два вопроса.

Тем, кто болеет за «Феррари» и за Феттеля… Себ, разумеется, может возмущаться решением судей. И спрашивать, что ему было делать… Ответ, на самом деле, прост – не ошибаться! Не вылетать в траву. И не терять контроль над машиной. Тогда и не было бы этой ситуации.

Вопрос всем остальным: а стоило ли судьям решать вопрос таким вот образом? Окончательно убивая интригу в сезоне? Отдавая победу и так безусловному лидеру? В той ситуации, когда другое решение не вызвало бы никаких скандалов?

Ответы придумайте сами. Официальных нам уже не дадут.

КВЯТ – СНОВА В ТОП-10

Чем, кроме этого, запомнился уик-энд в Монреале? Ну… аварией Кевина Магнусена в квалификации, внесшей сумбур в третий сегмент. Очередным прорывом Макса Ферстаппена – с девятого на пятое место. Успешным выступлением «Рено». И – главное для нас – финишем Квята в топ-10!

- Да, мы с Келли ждем ребенка. И да – он от меня! – смеялся Даниил, все-таки публично признавшись – он скоро будет отцом. Его девушка – дочь Нельсона Пике (трехкратного чемпиона планеты) – уже давно интриговала своими фото «с животиком» в соцсетях. Уфимец не стал отрицать очевидное. В Канаде даже добавил подробностей:

- У нас будет девочка!

И на этой волне позитива сумел выжать из своей «Торо Россо» тот максимум, на который он сам был способен. Пока напарник россиянин Алекс Албон прозябал в самом хвосте (из-за аварии на первом круге), Квят бился за очковую зону. В связке с кумиром местной публики Лансом Строллом сумел догнать Карлоса Сайнса. И за два круга до финиша прошел испанца, заработав очко. Очередная сильная гонка! И новый повод к разговорам о том – а не пора ли заменить Квяту менять Пьера Гасли в «Ред Булле»?

Француз-то ведь опять выглядел бледно…