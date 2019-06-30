«Ред Булл» окрыляет… «Ред Булл»! Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии - Советский спорт
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30 июня 2019 19:22Формула-1Мысин Николай

«Ред Булл» окрыляет… «Ред Булл»! Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен принес «Ред Буллу» победу на домашней трассе «Ред Булл Ринг», принадлежащей владельцу команды. Вышел на третье место в чемпионате мира. И, вероятно, теперь ждет нового напарника, которым может стать… Даниил Квят.

ШАРЛЬ ПРОТИВ МАКСА

- С моей стороны, из кокпита, все выглядело предельно ясно – Макс не оставил мне достаточно места, мы столкнулись колесами, и я вылетел с трассы, потеряв все шансы сохранить позицию. Но, возможно, со стороны смотрелось иначе. В общем, пусть разбираются судьи,- развел руками Шарль Леклер.

- Это обычные гонки. Ты либо борешься жестко, либо сидишь дома. Если подобные маневры запрещать, то есть ли смысл в «Формуле-1»? – парировал Макс Ферстаппен.

Оказывается, даже в этом сезоне мы можем увидеть интересный Гран-при! Надо лишь совпадение нескольких факторов. Чтобы была интересная трасса, с обилием прямых, быстрых поворотов и тремя зонами DRS. Чтобы «Мерседесы» в кои-то веки не выглядели на порядок сильнее соперников и не владели преимуществом в максимальной скорости. Наконец, чтобы два молодых, но очень талантливых гонщика, знакомых друг с другом еще по выступлению в картинге, сошлись в схватке за победу за несколько кругов до финиша и проявили характер. Макс, правда, оказался пожестче, но он и поопытнее – пять сезонов в «Формуле-1», несмотря на то, что голландцу до сих пор всего 21 год! Шарль, к сожалению фанатов «Феррари», шансов отстоять победу не имел – слишком велика была разница в темпе. То, что парни сцепились колесами, только добавило красок в эту борьбу, но вряд ли повлияло на результат – не в этом, так в следующем повороте болид «Ред Булл» все равно бы оказался впереди…

Причина, правда, не только в талантах Ферстаппена и мощности моторов «Хонды», которая, наконец, доказала, что не зря вернулась в «Формулу-1» (эта победа стала первой для японской компании с 2006 года, когда Дженсон Баттон выиграл «Гран-при Венгрии»). Но и… в серии ошибок самой «Скудерии».

- То, что Леклер будет стартовать на «софте», не выглядит разумным вариантом, - рассуждал босс «Мерседеса» Тото Вольфф. – Да, комплект более мягкой резины в теории может дать преимущество на первых кругах, но износится быстро, и удержать темп будет сложно.

Как в воду глядел! Обозначив весомое преимущество в чистой скорости на трассе в Шпильберге, болиды «Скудерии» могли занять весь первый ряд на старте. Но у Феттеля в начале третьего сегмента… сломалась машина. Леклер же выиграл поул, только… в этот самый финальный сегмент он вышел, выдав лучший круг на «софте». А значит, должен был на нем и стартовать. В отличие от Ферстаппена, Хэмилтона, Боттаса – своих самых главных соперников, начавших гонку на «медиуме».

И пусть на старте Макс провалился, с трудом начав движение и откатившись в конец топ-10, а оба «Мерседеса» на длинной дистанции конкретно в этот день были не готовы конкурировать с Шарлем, к финишу все изменилось. Ферстаппен выдал очередной прорыв, последовательно обогнал и Феттеля, и Боттаса. Позже, чем Шарль, сменил покрышки на «хард». И за счет более свежей резины на финальных кругах ехал на секунду-полторы быстрее монегаска.

Итог тут был предсказуем. Но менее яркой от этого гонка не стала!

КВЯТ ПРОТИВ ГАСЛИ

Пока Макс боролся за первую победу в сезоне, его напарник Пьер Гасли… «героически» ехал в конце топ-10. Проиграв голландцу в квалификации почти 0,8 секунды (!), француз и в гонке никак не проявил себя. Чем, вероятно, подписал себе приговор на скорое увольнение из «Ред Булла»…

- Гасли сейчас надо думать не о том, в какой команде он закончит сезон. А о собственной скорости. Так вечно продолжаться не может! – гневался Хельмут Марко. И с каждым днем недовольство одного из главных боссов «Ред Булла» партнером Ферстаппена росло на глазах.

Впрочем, вероятную замену Пьера на Квята Марко сразу отверг:

- На прошлой неделе к нам «сватали» Хюльнберга, теперь – Даниила. Это все бред. Перестановок в составе пилотов не будет, - отметил австриец.

Накануне Гран-при России-2016 он говорил точно так же. После той гонки, как мы помним, Квят был отправлен в «Торо Россо», а Макс переехал в «Ред Булл».

На самом деле, разные источники утверждают, что с менеджером россиянина Николя Тодтом Марко на «Гран-при Франции» встречался не зря. И что вопрос о рокировке пилотов уже обсуждался с руководством конюшни и «Хонды». Фактически, Пьеру в Австрии предоставили последний шанс. После гонки машину француза разберут буквально до винтика. И если поймут, что причина его слабой скорости не связана с проблемами в технике, Гасли ждет понижение в «Торо Россо». Для чистоты эксперимента на «Ред Булл Ринге» его даже заставили ехать на настройках Ферстаппена!

Итог мы видим – только седьмое место в гонке…

Правда, и сам Квят в Австрии ничем не порадовал. Но – не по своей вине. В квалификации ему испортил быстрый круг Джордж Расселл, в которого уфимец едва не врезался на бешеной скорости в слепом повороте. «Что за… Я чуть его не убил!» - ругался в радиоэфире россиянин. Британца потом наказали, но Даниилу это не помогло. В субботу он остался 18-м. Стартовал 16-м (из-за штрафов других гонщиков). Но, в отличие от «Ред Буллов», «Торо Россо» в Шпильберге «не ехали». Так что и побороться за очки Квят не смог.

Насколько это повлияет на возможное решение о его переводе в главную команду – узнаем, вероятно, в течение пары недель.

СТАТИСТИКА

Гран-при Австрии. Шпильберг

Гонка. 1. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1:22.01,822. 2. Леклер (Монако, «Феррари») – отставание 2,724. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 18,960. 4. Феттель (Германия, «Феррари») – 19,610. 5. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 22,805. 6. Норрис (Великобритания, «Макларен») – 1 круг. 7. Гасли (Франция, «Ред Булл») – 1 круг. 8. Сайнс (Испания, «Макларен») – 1 круг. 9. Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») – 1 круг. 10. Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – 1 круг… 15. Албон (Таиланд, «Торо Россо») – 1 круг… 17. Квят (Россия, «Торо Россо») – 1 круг.

Лучший круг: Ферстаппен – 1.07,745.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 197. 2. Боттас – 166. 3. Ферстаппен – 126. 4. Феттель – 123. 5. Леклер – 105. 6. Гасли – 43. 7. Сайнс – 30. 8. Норрис – 22. 9. Райкконен – 21. 10. Риккардо (Австралия, «Рено») – 16. 11. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 16. 12. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 14. 13. Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – 13. 14. Квят – 10. 15. Албон – 7. 16. Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – 6. 17. Грожан (Франция, «Хаас») – 2. 18. Джовинацци – 1.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 363. 2. «Феррари» - 228. 3. «Ред Булл» - 169. 4. «Макларен» - 52. 5. «Рено» - 32. 6. «Альфа Ромео» - 22. 7. «Рейсинг Пойнт» - 19. 8. «Торо Россо» - 17. 9. «Хаас» - 16.

Примечание. При равенстве очков учитываются лучшие места пилотов в гонках.

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