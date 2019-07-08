Квят – не конкурент Ферстаппену. Но он нужен «Ред Буллу» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 июля 2019 20:37Формула-1Мысин Николай

Квят – не конкурент Ферстаппену. Но он нужен «Ред Буллу»

В ожидании «Гран-при Великобритании» (пройдет в ближайший уик-энд), в «Формуле-1» участили слухи о возможной замене в «Ред Булле». Место Пьера Гасли могут отдать российскому пилоту – Даниилу Квяту.

«Советский спорт» - о ситуации в целом. И о том, каковы шансы уфимца стать напарником Макса Ферстаппена.

В ЧЕМ СЫР-БОР?

Макс Ферстаппен ни разу в этом сезоне не финишировал ниже топ-5. При этом дважды был третьим на подиуме и в фантастическом стиле (с прорывом из конца «десятки» и серией обгонов) выиграл «Гран-при Австрии». В общем зачете он идет третьим, опережая обоих пилотов «Феррари» и уступая только явным фаворитам – Хэмилтону с Боттасом.

Его напарник Пьер Гасли… лишь раз попал в топ-5, однажды вовсе не заехал в очки, а в том же Шпильберге проиграл голландцу целый круг. Да, он – шестой в чемпионате мира. Но пока Ферстаппен на равных бьется с лидерами, Гасли может счесть за успех обгон соперников из «Макларена» или «Рено».

5

Вы поняли разницу, верно?

Конечно, Гасли не довольны. И, конечно, руководство «Ред Булла» не может сквозь пальцы смотреть, как их второй пилот настолько явно уступает первому.

Еще три недели назад Хельмут Марко (он отвечает за тех, кто ездит на болидах «Быков») говорил что-то вроде: «Пьеру не нужно волноваться о месте в команде - пусть лучше беспокоится о своей скорости». Сейчас риторика изменилась. Радикально. Перед уик-эндом в Австрии – на домашнем автодроме «Ред Булла» - шефы «Быков» сказали:

- Мы тщательно изучим машину Гасли. Он выступит на настройках Ферстаппена. Мы сравним результаты. Потом до винтика разберем болид Пьера. И постараемся понять причину его неудач. Если окажется, что проблема не в технике, сделаем выводы и примем решение.

Два дня назад все тот же Марко заявил:

  • Гасли не там, где должен быть. Да, к Шпильбергу мы подготовили обновление, но новое переднее антикрыло досталось лишь Максу. Это частично объясняет их разницу в скорости. Повторюсь – лишь частично. Пьер в любом случае не оправдывает ожиданий. Он постоянно кивает на проблемы с машиной, с шасси. Мы проверили – никаких проблем нет. У Ферстаппена точно такой же болид. Гасли необходимо что-то делать. Мы готовы его поддержать. И все равно это не может длиться не вечно.
  • 4

Потом добавил:

- Пьеру придется прибавлять. В том числе – в качестве обгонов. Он должен проявить себя до летней паузы.

Если отсеять шелуху, поймем главное – дни Пьера в «Ред Булл» сочтены. До перерыва осталось три гонки – в Англии, Германии, Венгрии. Если Гасли не совершит прорыв, не попадет на подиум или не выдаст пару чудо-прорывов, его отправят в младшую «конюшню». Или вовсе уволят. Бесконечно терпеть, как он проигрывает Максу по секунде с круга, не будут ни Марко, ни шеф «Быков» Кристиан Хорнер. А в перспективы резкого прогресса Гасли не верит никто.

Отсюда вопрос – кто же тогда его заменит?

И КАКОВЫ ШАНСЫ КВЯТА?

67

Опять же, несколько недель назад Хельмут Марко твердил - замены в «Ред Булл» не планируются. Кристиан Хорнер утверждал: «Мы не хотим менять Гасли. Нам надо лишь помочь сделать ему перезагрузку. Нажать Ctrl-Alt-Delete в его голове. И все будет в норме». Но это – политика. Никто в здравом уме не готов морально уничтожить пилота публичными объявлениями в прессе о его скорой замене. Так было и с Квятом – в сезоне-2016. Когда перед «Гран-при России» все те же Марко с Хорнером даже в теории не допускали вероятность рокировки уфимца с Ферстаппеном. Но сделали ее всего через день после окончания уик-энда в Сочи.

По факту же Хельмут общался с менеджером россиянина Николя Тодтом еще на «Гран-при Франции». А после Австрии вдруг начал рассыпаться в адрес Даниила комплиментами :

- Сейчас Квят – совсем другой, новый Квят. Он намного увереннее. Он классно проявляет себя в гонках. Мы всегда знали, что Даниил – очень быстр. И он опять подтвердил свой талант.

О чем еще сказал Марко? Запасайтесь поп-корном.

Австрийца спросили:

  • Если Квят вдруг вернется в «Ред Булл», не станет ли это подтверждением вашей ошибки, когда вы приняли решение его уволить?

Хельмут ответил:

- Если бы мы боялись признать такую ошибку, то не вернули бы его и в «Торо Россо». Но вы же не считаете, что после этого мы потеряли лицо?

И Марко еще много рассуждал о том, что в курсе причин, почему Квят провалил сезоны 2016 и 2017. О том, что он не справился с давлением. Что угодил в психологический кризис. Но успел разобраться в себе. Набрался опыта за год в «Феррари». О том, что он сейчас – совсем другой, куда более зрелый гонщик. И что прекрасно проводит текущий сезон.

Опять же – никаких прямых ответов о возможной рокировке в «Ред Булле». Но чувствуется главное – Квята готовы вернуть! Да, есть другие варианты. По слухам, «Быки» пытаются заманить Хюлькерберга. Рассматривают Алекса Албона – он тоже здорово проводит сезон, немногим уступая Даниилу, при том, что таец – дебютант. Есть даже вариант по приглашению Фернандо Алонсо! Но это, видимо, из области фантастики… Тем не менее, большинство журналистов, экспертов (не российских, а западных) почти едины во мнении: если «Ред Булл» и правда уволит Гасли (либо понизит его в «Торо Россо»), то заменит француза именно Квят.

А ДАНИИЛУ ЭТО НУЖНО?

Предположим, что это случилось… Что это даст российскому пилоту?

Давайте будем реалистами – он не составит конкуренцию Ферстаппену. Во-первых – и это правда! – Макс действительно очень быстр. Он здорово повзрослел, стал гораздо стабильнее. У него – запредельный талант, уже сдобренный полученным опытом. И объективно Макс сейчас – в топ-3 лучших пилотов «Формулы-1» безотносительно возможностей свой машины. При том, что ему – всего 21!

Во-вторых, для «Ред Булла» Макс – прима. Такая же, какой был Феттель. На него – главная ставка. Ему – все главные обновления. Для него – лучшие инженеры, механики. На него же работает командная тактика. Кто бы ни был партнером Ферстаппена, этому парню уготована роль второй скрипки. И нужно сделать что-то нереальное, дабы задвинуть Макса на дальний план.

Квят по ряду причин к этому готов. Ну, не в данный момент…

Но это не значит, что переход в «Ред Булл» ему не нужен. Во-первых, Даниил – спортсмен. А для спортсмена главное – бороться за высокие позиции. Одно дело – «бодаться» с «Альфа Ромео» и «Хаасом», другое – давать бой «Феррари». Пусть даже Макс и будет впереди, у Квята есть шансы ехать быстрее Гасли и бороться за подиумы. В отдельных «Гран-при» - за победы. Как можно эти шансы упускать?

Во-вторых – одним «Ред Буллом» «Формула-1» не ограничена. И если Хельмут Марко, когда-то выгнавший уфимца взашей, уже публично признает, что Квят стал лучше и быстрее, то это видят и другие боссы. Успешные уик-энды в составе «Быков» повысят его стоимость на рынке. И не исключено, что в межсезонье российский гонщик получит пару предложений от других команд. Благо, само межсезонье может выйти активным… Засветиться в составе «Ред Булла» куда проще, чем в «Торо Россо». Даниил держит этот факт в уме. И он способен этот шанс использовать. А бояться Ферстаппена – не садиться в болид. Амбициозные ребята так не мыслят.

Короче – Даниилу это нужно!

07/07 21:00Футбол
Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после СуперкубкаШесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
07/07 14:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
07/07 13:00Футбол
Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
07/07 17:45Футбол
Акинфеев взял бы Дзагоева на необитаемый островДва ветерана ЦСКА Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев с юмором отнеслись к ответам на вопросы болельщиков на традиционной предсезонной встрече.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
21:03 Футбол Лука Джорджевич – о Суперкубке: В «Локомотиве» есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку
20:51 Футбол Кот-д’Ивуар обыграл Мали и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций
20:12 Футбол Сутормин подписал контракт с «Зенитом»
19:59 Футбол Лукас Эрнандес: Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в «Баварию»
19:40 Футбол Тадич подписал семилетний контракт с «Аяксом»
19:35 Футбол Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на 7 дней раньше намеченного срока
19:30 Футбол Тилеманс побил трансферный рекорд «Лестера»
19:23 Футбол «Бавария» презентовала Лукаса Эрнандеса (фото)
18:58 Футбол Сухи будет играть в бундеслиге
18:44 Хоккей Андрей Попов покинул «Ак Барс»
18:40 Футбол В Германии сообщили, что «Динамо» предлагает за хавбека «Ганновера» 6 млн евро
18:22 Баскетбол Багатскис возглавил сборную Украины
18:09 Теннис Халеп выбила с Уимблдона 15-летнюю американку Гауфф
17:53 Футбол «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на полузащитника «Сампдории»
17:40 Хоккей Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» дисквалифицирован за применение допинга
17:16 Теннис Надаль разгромил Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона
17:01 Футбол Защитник сборной Бразилии: Месси должен проявить уважение к нашей команде
16:49 Теннис Серена Уильямс, обыграв Суарес-Наварро, вышла в четвертьфинал Уимблдона
16:35 Футбол «Атлетико» готов перебить предложение «Наполи» по трансферу Хамеса Родригеса
16:30 Футбол «Атлетико» наложил максимальный штраф на Гризманна за отказ вернуться в расположение команды
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика