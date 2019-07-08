Квят – не конкурент Ферстаппену. Но он нужен «Ред Буллу»

«Советский спорт» - о ситуации в целом. И о том, каковы шансы уфимца стать напарником Макса Ферстаппена.

В ЧЕМ СЫР-БОР?

Макс Ферстаппен ни разу в этом сезоне не финишировал ниже топ-5. При этом дважды был третьим на подиуме и в фантастическом стиле (с прорывом из конца «десятки» и серией обгонов) выиграл «Гран-при Австрии». В общем зачете он идет третьим, опережая обоих пилотов «Феррари» и уступая только явным фаворитам – Хэмилтону с Боттасом.

Его напарник Пьер Гасли… лишь раз попал в топ-5, однажды вовсе не заехал в очки, а в том же Шпильберге проиграл голландцу целый круг. Да, он – шестой в чемпионате мира. Но пока Ферстаппен на равных бьется с лидерами, Гасли может счесть за успех обгон соперников из «Макларена» или «Рено».

Вы поняли разницу, верно?

Конечно, Гасли не довольны. И, конечно, руководство «Ред Булла» не может сквозь пальцы смотреть, как их второй пилот настолько явно уступает первому.

Еще три недели назад Хельмут Марко (он отвечает за тех, кто ездит на болидах «Быков») говорил что-то вроде: «Пьеру не нужно волноваться о месте в команде - пусть лучше беспокоится о своей скорости». Сейчас риторика изменилась. Радикально. Перед уик-эндом в Австрии – на домашнем автодроме «Ред Булла» - шефы «Быков» сказали:

- Мы тщательно изучим машину Гасли. Он выступит на настройках Ферстаппена. Мы сравним результаты. Потом до винтика разберем болид Пьера. И постараемся понять причину его неудач. Если окажется, что проблема не в технике, сделаем выводы и примем решение.

Два дня назад все тот же Марко заявил:

Гасли не там, где должен быть. Да, к Шпильбергу мы подготовили обновление, но новое переднее антикрыло досталось лишь Максу. Это частично объясняет их разницу в скорости. Повторюсь – лишь частично. Пьер в любом случае не оправдывает ожиданий. Он постоянно кивает на проблемы с машиной, с шасси. Мы проверили – никаких проблем нет. У Ферстаппена точно такой же болид. Гасли необходимо что-то делать. Мы готовы его поддержать. И все равно это не может длиться не вечно.



Потом добавил:

- Пьеру придется прибавлять. В том числе – в качестве обгонов. Он должен проявить себя до летней паузы.

Если отсеять шелуху, поймем главное – дни Пьера в «Ред Булл» сочтены. До перерыва осталось три гонки – в Англии, Германии, Венгрии. Если Гасли не совершит прорыв, не попадет на подиум или не выдаст пару чудо-прорывов, его отправят в младшую «конюшню». Или вовсе уволят. Бесконечно терпеть, как он проигрывает Максу по секунде с круга, не будут ни Марко, ни шеф «Быков» Кристиан Хорнер. А в перспективы резкого прогресса Гасли не верит никто.

Отсюда вопрос – кто же тогда его заменит?

И КАКОВЫ ШАНСЫ КВЯТА?

Опять же, несколько недель назад Хельмут Марко твердил - замены в «Ред Булл» не планируются. Кристиан Хорнер утверждал: «Мы не хотим менять Гасли. Нам надо лишь помочь сделать ему перезагрузку. Нажать Ctrl-Alt-Delete в его голове. И все будет в норме». Но это – политика. Никто в здравом уме не готов морально уничтожить пилота публичными объявлениями в прессе о его скорой замене. Так было и с Квятом – в сезоне-2016. Когда перед «Гран-при России» все те же Марко с Хорнером даже в теории не допускали вероятность рокировки уфимца с Ферстаппеном. Но сделали ее всего через день после окончания уик-энда в Сочи.

По факту же Хельмут общался с менеджером россиянина Николя Тодтом еще на «Гран-при Франции». А после Австрии вдруг начал рассыпаться в адрес Даниила комплиментами :

- Сейчас Квят – совсем другой, новый Квят. Он намного увереннее. Он классно проявляет себя в гонках. Мы всегда знали, что Даниил – очень быстр. И он опять подтвердил свой талант.

О чем еще сказал Марко? Запасайтесь поп-корном.

Австрийца спросили:

Если Квят вдруг вернется в «Ред Булл», не станет ли это подтверждением вашей ошибки, когда вы приняли решение его уволить?



Хельмут ответил:

- Если бы мы боялись признать такую ошибку, то не вернули бы его и в «Торо Россо». Но вы же не считаете, что после этого мы потеряли лицо?

И Марко еще много рассуждал о том, что в курсе причин, почему Квят провалил сезоны 2016 и 2017. О том, что он не справился с давлением. Что угодил в психологический кризис. Но успел разобраться в себе. Набрался опыта за год в «Феррари». О том, что он сейчас – совсем другой, куда более зрелый гонщик. И что прекрасно проводит текущий сезон.

Опять же – никаких прямых ответов о возможной рокировке в «Ред Булле». Но чувствуется главное – Квята готовы вернуть! Да, есть другие варианты. По слухам, «Быки» пытаются заманить Хюлькерберга. Рассматривают Алекса Албона – он тоже здорово проводит сезон, немногим уступая Даниилу, при том, что таец – дебютант. Есть даже вариант по приглашению Фернандо Алонсо! Но это, видимо, из области фантастики… Тем не менее, большинство журналистов, экспертов (не российских, а западных) почти едины во мнении: если «Ред Булл» и правда уволит Гасли (либо понизит его в «Торо Россо»), то заменит француза именно Квят.

А ДАНИИЛУ ЭТО НУЖНО?

Предположим, что это случилось… Что это даст российскому пилоту?

Давайте будем реалистами – он не составит конкуренцию Ферстаппену. Во-первых – и это правда! – Макс действительно очень быстр. Он здорово повзрослел, стал гораздо стабильнее. У него – запредельный талант, уже сдобренный полученным опытом. И объективно Макс сейчас – в топ-3 лучших пилотов «Формулы-1» безотносительно возможностей свой машины. При том, что ему – всего 21!

Во-вторых, для «Ред Булла» Макс – прима. Такая же, какой был Феттель. На него – главная ставка. Ему – все главные обновления. Для него – лучшие инженеры, механики. На него же работает командная тактика. Кто бы ни был партнером Ферстаппена, этому парню уготована роль второй скрипки. И нужно сделать что-то нереальное, дабы задвинуть Макса на дальний план.

Квят по ряду причин к этому готов. Ну, не в данный момент…

Но это не значит, что переход в «Ред Булл» ему не нужен. Во-первых, Даниил – спортсмен. А для спортсмена главное – бороться за высокие позиции. Одно дело – «бодаться» с «Альфа Ромео» и «Хаасом», другое – давать бой «Феррари». Пусть даже Макс и будет впереди, у Квята есть шансы ехать быстрее Гасли и бороться за подиумы. В отдельных «Гран-при» - за победы. Как можно эти шансы упускать?

Во-вторых – одним «Ред Буллом» «Формула-1» не ограничена. И если Хельмут Марко, когда-то выгнавший уфимца взашей, уже публично признает, что Квят стал лучше и быстрее, то это видят и другие боссы. Успешные уик-энды в составе «Быков» повысят его стоимость на рынке. И не исключено, что в межсезонье российский гонщик получит пару предложений от других команд. Благо, само межсезонье может выйти активным… Засветиться в составе «Ред Булла» куда проще, чем в «Торо Россо». Даниил держит этот факт в уме. И он способен этот шанс использовать. А бояться Ферстаппена – не садиться в болид. Амбициозные ребята так не мыслят.

Короче – Даниилу это нужно!