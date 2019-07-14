Невероятный прорыв Квята и рекорд Хэмилтона. Жаль Шумахер этого не видит - Советский спорт
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14 июля 2019 21:00Формула-1Чикирис Олег

Невероятный прорыв Квята и рекорд Хэмилтона. Жаль Шумахер этого не видит

На трассе в Сильверстоуне прошел Гран-при Великобритании. Победу на домашнем этапе праздновал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон.

Спорт хорош своей непредсказуемостью. Редкие исключения наподобие баскетбольного ЦСКА в чемпионате Единой лиги ВТБ лишь подтверждают правило. «Формула-1» в последние 10 лет, казалось бы, движется по неверной дорожке, ведущей к потере популярности. Эпоха доминирования «Ред Булла» и Себастьяна Феттеля сменилась эрой господства «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона. Уже сейчас после 10-го этапа и за 11 этапов до конца ставки на победу британца в чемпионате мира принимаются с коэффициентом 1,025. То есть на поставленную тысячу рублей вы выиграете 25. Ставьте лучше две и в конце года сможете бесплатно проехать на метро. Сто процентов.

Несмотря на предопределенность сюжета турнира, посмотреть на заезды болидов «Королевских гонок» на легендарном «Сильверстоуне» в воскресенье пришло около 350 тысяч человек. И одной притягательностью фигуры пятикратного чемпиона мира это не объяснишь. Видно есть что-то иррациональное в любви людей к гонкам по замкнутой петле, где и борьбу-то без телеповтора толком не увидишь.

Кстати, Льюис сегодня мог и не победить. В квалификации он проиграл несколько тысячных Валттери Боттасу, и у того был шанс в третий раз в сезоне обогнать напарника по команде. Однако британцу помог вылет с трассы Антонио Джовинацци: судьи были вынуждены вызвать на помощь сэйфти-кар, а как только его проблесковые маячки погасли, оказалось, что гонку возглавляет уже Хэмилтон. Британец сохранил первое место до самого конца, не поддавшись за восемь кругов на «провокацию» из боксов, зазывавших его сменить резину.

Победа в Сильверстоуне стала шестой для Льюиса. Это рекорд для британского Гран-при, по пять первых мест – в активе Джима Кларка и Алена Проста. Всего же эта победа стала 80-й для Хэмилтона за карьеру в «Формуле-1». Больше только у Михаэля Шумахера – 91. Уже в следующем сезоне британец может превзойти достижение Красного барона. И сравняться по другому, более важному, показателю: количество побед в чемпионатах мира. У Льюиса их пока пять, у Шумахера – семь. Эх, жаль Михаэль всего этого не видит…

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Что касается нашего парня в «Королевских гонках», Даниила Квята, то он в течение этого уик-энда продолжал с переменным успехом бороться с машиной. Поединок в квалификации остался за «железным конем» – россиянин не прошел даже во второй сегмент, заняв 17-е место. Зато гонщик взял у болида реванш во время гонки, сумев подняться с того самого 17-го места аж на девятое и заработав два очка в зачет чемпионата мира. По счастливому для нашего пилота стечению обстоятельств его напарник по команде Александре Албон, отлично пройдя квалификацию, потерял темп едва ли не на финишной прямой и выпал из топ-10. Неудача постигла и Серхио Переса с Кевином Магнуссеном, к которым россиянин вплотную приблизился в личном зачете. Уже на следующем этапе в Германии через две недели Даниил может обойти одного, а то и обоих конкурентов.

Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:21.08.452
2. Валттери Боттас («Мерседес») – отставание 24,928
3. Шарль Леклер («Феррари») +30,117
4. Пьер Гасли («Ред Булл») +34,692
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +39,458
6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,639
7. Даниэль Риккардо («Рено») +54,401
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.05,54
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1.06,270
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.12,733
11. Ландо Норрис («Макларен») +1.14,281
12. Александр Албон («Торо Россо») +1.15,167
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.21,086
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – сход
19. Ромен Грожан («Хаас») – сход
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – сход

Чемпионат мира

1. Хэмилтон – 223
2. Боттас – 184
3. Ферстаппен – 136
4. Феттель – 123
5. Леклер – 120
6. Гасли – 55
7. Сайнс – 38
8. Райкконен – 25
9. Норрис – 22
10. Риккиардо – 22
11. Хюлькенбарг – 17
12. Магнуссен – 14
13. Перес – 13
14. Квят – 12

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» – 407
2. «Феррари» – 243
3. «Ред Булл» – 191

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