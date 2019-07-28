Папа Квят. Получив известие о рождении дочери, наш гонщик взял подиум

ПРОГНОЗ ОТ КВЯТА

- Не думаю, что я мог сделать что-то большее. Борьба в середине пелотона была очень плотной, я сам не идеально проехал свой лучший круг… И в целом на этой трассе, да при таких условиях, мы недостаточно конкурентоспособны. Но в гонке погода может сыграть свою роль. И если пойдет дождь, то он смешает карты всем командам. Я в любом случае постараюсь показывать максимум и попробую заработать очки, - признался Квят.

В субботу. После квалификации, в которой показал лишь 14-й результат. Скромно, да – в этом году бывали выступления и лучше. Но Даниил не просто так отмечал конкурентоспособность «конюшни» - его напарник Алекс Албон не смог пройти и первый сегмент, оставшись только 17-м.

И кто же думал, что россиянин так напророчит все лучшее, что только могло с ним случиться! И дождь, и прорыв, и очки. Да, к тому же, такие!

…Ровно четыре года назад, 28 июля 2015-го, он впервые поднялся на подиум – стал вторым в Венгрии. Потом еще был Китай-2016, и третья позиция Квята на финише. А потом… Двойное столкновение с Себастьяном Феттелем на «Гран-при России» всего неделю спустя, понижение из «Ред Булл» в «Торо Россо» в рамках рокировки с Ферстаппеном. Прозябание в младшей «конюшне» на протяжении двух с лишним лет. В конечном счете – увольнение. Пропуск сезона-2018, который Даниил провел в качестве пилота по развитию «Феррари». А затем – возвращение, несколько успешных «Гран-при». И вот – третий подиум. В сумасшедшей гонке в Германии!

Тем более, в ночь перед стартом Квят стал отцом – его подруга Келли Пике родила ему дочку.

Согласитесь – красивый сюжет! Возможно, ради этого и стоило потерпеть все те неудачи, которые так преследовали россиянина в предыдущие годы…

ИГРА В УГАДАЙКУ

Перед стартом действительно пошел дождь. И он действительно спутал карты командам. Зато таил в себе интригу – кто лучше справится с погодными условиями? Кто грамотнее выстроит тактику? Кто будет рисковать и ошибаться, а кому риск позволит победить?

Субботняя квалификация обернулась кошмаром для пилотов «Феррари» - на болиде Феттеля отказал интеркулер (в итоге не сработала турбинная установка, и Себастьян не смог проехать даже один зачетный круг). В машине Леклера в начале третьего сегмента сломался топливный насос. Вместо первого ряда на старте (а «Скудерия» была очень быстра, насколько можно было здесь судить по практикам), оба гонщика итальянской команды оказались на 10-й и 20-й позициях. Но именно дождь добавлял им возможностей устроить настоящий прорыв. И даже – чем черт не шутить! – добиться победы. Тем более, «Мерседесы» не владели здесь большим преимуществом. Несмотря на домашний «Гран-при».

Калейдоскоп увлекательных событий начался сразу после старта. Ферстаппен, Гасли и почти все, кто были за ними на четных местах стартового поля (то есть, на правой половине трассы) забуксовали на влажном асфальте, в тройку лучших успел проскочить Кими Райкконен, Феттель с Леклером мгновенно отыграли по паре позиций. Тогда как обе «Торо Россо» провалились, при этом Квят пропустил вперед Албона. Потом, конечно, кто-то успел восстановить статус-кво. В частности, Макс прошел Кими, выйдя на третье место (но оба «Мерседеса» уехали вперед). Кому-то это не удалось – Серхио Перес, стартовав девятым на обновленном болиде «Рейсинг Пойнт», провалился в конец пелотона, а после – раскрошил машину, не удержав ее на влажной трассе. Но все это была лишь прелюдия. Все понимали – основные итоги зависят от того, как грамотно команды спланируют тактику. Когда решат сменить дождевую резину на промежуточную. Кто первым попробует слики. Кто лучше сработает с прогнозом синоптиков. Кто, наконец, просто сыграет в угадайку – и вытащит счастливый билет.

Ах да, еще значимый фактор - было особенно важно, как гонщики справятся со своими болидами на мокром асфальте. В условиях, когда разница в скорости не так высока, и основную роль в борьбе за позиции играет как раз мастерство. А не техника.

СЕРИЯ ВЫЛЕТОВ И ПРОРЫВ КВЯТА

От четырех до шести раз заезжали пилоты на смену резины! Кто раньше, кто позже. Кто рисковал и получал дивиденды, кто откровенно просчитывался со стратегией. Состав очковой зоны, как и порядок гонщиков в ней, менялся почти каждую минуту. Дождь то усиливался, то прекращался. То начинался снова – причем, лишь над отдельными участками трассы. В основном – возле старт-финишной прямой. И заключительный поворот стал камнем преткновения для многих, многих лидеров…

Ведь ошибались почти все!

Шарль Леклер имел возможность выйти на первое место – но вылетел с трассы, врезался в щит безопасности и забуксовал в мокром гравии. Сход.

Нико Хюлькенберг получил шанс впервые в карьере пробиться на подиум! Но вылетел в том же месте, разбил машину. И вслед за монегаском отправился в боксы в расстроенных чувствах.

Льюис Хэмилтон, будучи лидером на протяжении большей части дистанции, успел вылететь дважды! Разок – особенно красиво. С разворотов на 360 градусов. И не попал даже в очковую зону.

Валттери Боттас преследовал Лэнса Стролла в борьбе за третью позицию, но незадолго до финиша утратил контроль над машиной, и… В общем, вы поняли.

Квят почти всю дистанцию держался в тени. В отличие от Алекса Албона, которому удачная стратегия пит-стопов на протяжении первой половины заезда позволила прорваться аж на четвертое место! Но в заключительный, решающий момент, когда дождь прекратился совсем, именно Квят в режиме сейфти-кара (выехавшего после аварии Хюлькенберга) первым сменил покрышки на «софт». Все остальные сделали это одним-двумя кругами позже. Но этого было достаточно, чтобы российский пилот дважды подряд установил лучшее время, прорвался на третье место, а вскоре обошел Лэнса Стролла в борьбе за вторую позицию! До финиша оставалось еще 10 кругов. И было просто страшно думать, что новоиспеченный папа вот-вот поднимется на подиум! А он взял – и поднялся…

Поскольку Боттас, как мы помним, напряжения гонки не выдержал. И пусть незадолго до клетчатого флага Даниил пропустил вперед Феттеля (еще один герой этапа – с 20-го места прорвался на второе!), это особо никого не расстроило. Крик радости в исполнении Квята был искренним. Никто не думал, что он заедет здесь в очки. А он в итоге стал третьим!

И глядя на то, как Пьер Гасли в борьбе с Албоном за шестую позицию разбил свой болид и сошел на последних кругах, а позже наблюдая, как Даниила тепло поздравляют самые главные боссы «Ред Булла», невольно задаешься вопросом – может, уже на следующий «Гран-при» россиянин приедет партнером Ферстаппена? Который, кстати, в Германии победил.