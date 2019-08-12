Квята опять «прокатили». «Ред Булл» повысил Алекса Албона, а не российского гонщика - Советский спорт
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12 августа 2019 15:11Формула-1Мысин Николай

Квята опять «прокатили». «Ред Булл» повысил Алекса Албона, а не российского гонщика

Рокировка в «Ред Булл» все-таки состоялась! Пьера Гасли отправили в «Торо Россо».

Но вместо него позвали не Даниила Квята, как ожидалось в паддоке. А напарника россиянина – тайца Алекса Албона. «Советский спорт» - о том, что случилось. И почему это произошло.

ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛИ ГАСЛИ?

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Эта новость не стала сенсацией. Слухи о том, что дни Пьера в «Ред Булл» сочтены, ходили давно. По сути – с весны. Уже в первых гонках стало заметно, насколько француз уступает Ферстаппену. Понятно, что Макс – топ-пилот. Что он – лидер. Что он гораздо опытнее (хотя при этом на год младше напарника – просто выступает в «Формуле-1» с 17 лет!), талантливее и сильнее. Никто не требовал от Пьера равной борьбы с партнером. Но и проигрывать ему секунду с круга тоже было нельзя! Причем, ситуация не менялась от уик-энда к уик-энду. Единственный сильный «Гран-при» Гасли провел в Англии, став четвертым. Во всех остальных случаях он неизменно уступал – не только Максу, но и часто пилотам из более слабых команд – «Макларена», «Альфа Ромео» и даже «Торо Россо»! К летнему перерыву в активе Гасли набралось почти втрое меньше очков, чем у Ферстаппена (63 против 181). В условиях, когда «Ред Булл» борется за вторую позицию в Кубке конструкторов, столь слабые результаты просто недопустимы! Возможно, руководство «Быков», готовясь к первому сезону с «Хондой», само не ожидало, что будет на равных сражаться с «Феррари» и выигрывать гонки. И в этом случае могло рисковать, приглашая Гасли. Но прогресс машины не оставил им выбора – с Пьером пришлось что-то делать. А оставлять его на последние 9 этапов в надежде, что он резко прибавит – наивно и глупо. «Формула-1» - жестокий мир, и здесь редко дают по два-три лишних шанса. Француза и так держали почти до последнего. Но провал в Германии (проигрыш Албону позиции в гонке, потом – столкновение с Алексом и вылет с трассы) и Венгрии (где Пьер едва удержал сзади Райкконена, при этом пропустил вперед Сайнса) подвел черту – терпение боссов кончилось. Гасли, как и Квят в 2016 году, ушел на понижение – обратно в «Торо Россо».

Никто не гарантировал, что это случится. Но и сюрпризом это точно не стало.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ АЛБОНА?

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То, что вместо него взяли Алекса Албон – вот настоящий сюрприз! Ведь по всем слухам и инсайдам считалось, что Пьера заменит Даниил Квят. И это смотрелось логично. Квят – более опытен, уже ездил в «Ред Булл», отлично проводит текущий сезон и недавно взял подиум для «Торо Россо» в Германии! У него больше очков, чем у тайца (27 против 16), стабильнее результаты. И к нему не было ни одной претензии, в том числе – от руководства «Быков». Наоборот, Хельмут Марко и Кристиан Хорнер дружно хвалили россиянина, отмечая, что он стал сильнее с тех пор, как покинул систему «Ред Булл» осенью 2017 года.

И вдруг – такой расклад…

Но если задуматься, в таком решении тоже есть логика.

Албон, признаем, приятно удивил. Полгода назад он считался «затычкой». Меньшим из зол. Лучшим из доступных вариантов на рынке, поскольку в «Торо Россо» просто некого было сажать! Брендон Хартли откровенно провалился в прошлом сезоне, Даниэль Риккардо ушел в «Рено», Гасли перевели в основную «конюшню», а своих юных гонщиков, готовых к «Формуле-1», у «Быков» просто не было. Они и Квята-то вернули не от хорошей жизни, а тут пришлось еще ему напарника искать… При этом Алекс не входил в систему «Ред Булл» и всегда был в тени более звездных ровесников в младших сериях.

Тем не менее, он быстро освоился в первой «Формуле». И начал выступать заметно лучше ожиданий! В квалификациях он с Даниилом держится на равных (счет у напарников – 6:6). В гонках не сильно ему уступает, а иногда даже бывает быстрее. В той же Германии у Албона тоже был шанс пробиться на подиум – немного подкачала тактика. Но скорость молодого тайца удивляет. И, в принципе, он заслужил возможность попробовать себя в «Ред Булл». Хотя, конечно, это и кажется рискованным. Квят и Гасли перед своим повышением провели по полноценному сезону в «Торо Россо» – и то, как считается, слишком рано оказались в главной команде. А на счету Алекса – всего 12 гонок! С другой стороны – а вдруг он адаптируется лучше?

Есть и еще очень логичный момент. Руководство «Ред Булл» уже всерьез думает о составе пилотов на следующий год. Понятно, что останется Ферстаппен. Понятно, что не будет Гасли. Но кто станет напарником Макса? Возможности Квята им хорошо известны. А вот проверить Албона в жестких условиях будет отнюдь не лишним. Если Алекс все-таки «не потянет», не убедит в своей скорости, его легко можно вернуть обратно. И позвать, например, Даниила.

Наконец, третий нюанс. Албон зависит от «Ред Булл». Его карьера – полностью в руках Марко и Хорнера. И он будет лоялен команде, выполняя все ее указания. То есть, не будет портить жизнь Ферстаппену и однозначно согласится на роль его подмастерья. Чего нельзя сказать о Данииле. У Квята хорошие связи с «Феррари». У него – сильный менеджер (сын президента ФИА Жана Тодта Николя Тодт). Он не связан с «Быками» долгосрочным контрактом. И к нему есть интерес со стороны других команд. Теоретически, он может уйти – например, в «Хаас» или «Альфа Ромео». А значит, россиянину нет смысла «прислуживать» Максу – наоборот, он будет делать все, чтобы его опередить. И это может пойти вразрез с интересом «Ред Булла». Наверняка боссы «Быков» тоже держат это в уме.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ КВЯТА?

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На первый взгляд, все выглядит обидно. Мол, опытному гонщику, недавно бывшему в тройке призеров, предпочли дебютанта… Будто Марко из принципа не стал повышать Квята, которого когда-то вообще увольнял. Хотя вряд ли сам Хельмут мыслит такими категориями – он более рациональный человек.

На самом деле, ничего страшного не случилось. В том, что Даниил остался в «Торо Россо», свои плюсы. Переход в более сильную, амбициозную команду, с совсем другой машиной, инженерами, да посреди сезона – рискованный шаг. Можно не успеть адаптироваться, не поладить с болидом и запороть оставшиеся гонки… А подобный провал поставил бы крест на карьере уфимца, которую он и так реанимировал с трудом. В спокойном режиме закончить сезон, доказать в очной схватке, кто сильнее – он или Гасли, а после заниматься своим будущим – вот оптимальный расклад для российского гонщика. Он по-прежнему в пуле, от него никто не отказывается – он может перейти в «Ред Булл» потом (в смысле – такой вариант остается). Просто сейчас команде интереснее проверить Албона – на что способен Даниил, они и так в курсе.

И, думается, Квят об этом знает. Так что он вряд ли расстроился в настоящий момент.

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