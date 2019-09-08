Праздник в красных цветах. Леклер принес «Феррари» победу в Италии - Советский спорт
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08 сентября 2019 18:31Формула-1Мысин Николай

Праздник в красных цветах. Леклер принес «Феррари» победу в Италии

Монегаск Шарль Леклер одержал вторую победу подряд и первую – для «Скудерии» на родном для нее автодроме «Монца» аж с 2010 года!

СЕБАСТЬЯН И ШАРЛЬ

Зарплата Феттеля в текущем году (неофициально, но близко к истине) – 35 миллионов евро. Зарплата Леклера – 2 миллиона.

Очки Себастьяна после «Гран-при Италии» - 169. Очки Шарля – 182.

Побед у немца в 2019-м – ноль. Побед у монегаска – две.

Феттель в воскресной гонке в Монце – старт с четвертого места, отсутствие видимых шансов пробиться в топ-3, досадная ошибка в одном из быстрых поворотов, вылет с трассы, и откровенно тупейший маневр, непростительный даже для новичков (не говоря о 4-кратном чемпионе мира!) – когда, возвращаясь на трек, Себ не решился посмотреть по сторонам, и въехал прямо в бок проезжавшему мимо Строллу! «Он идиот?» - возмутился канадец. Который, правда, спустя пару секунд сделал в точности то же самое – аналогичным образом чуть не влетел в Пьера Гасли. Правда, французу повезло чуть больше – до столкновения не дошло, и нынешний напарник Квята лишь прогулялся по гравийной ловушке. Машине Лэнса досталось чуть больше. Совсем не повезло Феттелю (ну как «не повезло»? сам виноват, в конце концов!) – пилот «Феррари» повредил крыло. В итоге – сначала внеплановый заезд в боксы для ремонта. Потом еще один - для штрафа «стоп-энд-гоу». Судьи жалеть Себа не стали. Даже в Италии. Прорваться в очки после такого фиаско он просто не мог.

Леклер в воскресной гонке в Монце – старт с поул-позиции (второй для монегаска подряд и третьей в сезоне, для сравнения – Феттель лишь раз в этом году выигрывал субботнюю квалификацию). Уверенный темп на протяжении всей дистанции. Отличная оборона сначала от атак Хэмилтона, потом – от Боттаса. И финиш на первом месте. Второй за неделю (после победы в Бельгии в прошлое воскресенье). И главное – на родной трассе «Феррари». Перед сотней тысяч фанатов «Скудерии», которые подобного успеха не видели здесь почти 10 лет!

Ох, как они были счастливы... И как был счастлив 21-летний Леклер!

Теперь, внимание, вопрос – оправдана ли разница в зарплатах двух пилотов «конюшни»? И главное – может ли Феттель все еще считаться в ней лидером?

СХОД КВЯТА

В итоге Себ – антигерой уик-энда. А Шарль – герой. Все остальные проехали в свою силу. Чуть больше повезло пилотам «Рено» - Риккардо с Хюлькенбергом замкнули топ-5. Чуть меньше – «Ред Буллам» (Ферстаппен стартовал последним из-за замены мотора, Албону просто не хватало темпа для серьезной борьбы с Ником и Дэном). Мог быть еще один герой, выжавший из машины максимум и даже чуть больше. И, кстати, тоже из итальянской команды. Увы, но после подвига в Бельгии (где он стал 7-м), сейчас ему повезло значительно меньше.

Хотя шанс побороться за место в «семерке» имелся. И вполне неплохой!

Увы, Даниил Квят стал жертвой двигателя «Хонды». Хотя россиянин выдал отличный старт. А после «хулиганств» Феттеля пробился в топ-10. И с учетом рискованной тактики (он начал гонку на покрышках «медиум», и все равно держал высокий темп – не хуже, чем Албон на «Ред Булле» на «софте»), а также быстро проведенного пит-стопа в режиме виртуального сейфти-кара (на «Макларене» Карлоса Сайнса не закрепили колесо, и он остановился на выезде из боксов), Даниил мог вполне подняться на пару позиций! Увы – клубы дыма, окутавшие его «Торо Россо», заставили уфимца сойти. Обидно.

С другой стороны – в любом случае, все снова увидели, насколько он классный пилот!

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