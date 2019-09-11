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11 сентября 2019 17:05Формула-1Мысин Николай

Шумахер пришел в сознание. Что происходит с семикратным чемпионом

Михаэль Шумахер перевезен из своей виллы в Швейцарии в одну из клиник Парижа. И сейчас находится в сознании. Что мы знаем о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Эту историю знают все – и далеко не только поклонники «Формулы-1». Почти шесть лет назад, 29 декабря 2013 года, Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах на одном из французских курортов, внезапно выехал за пределы трассы, потерял равновесие и при падении ударился головой о камень. Удар был такой силы, что у семикратного чемпиона мира треснул шлем, а сам он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Легендарного гонщика экстренно отправили в госпиталь на медицинском вертолете и уже по ходу перелета ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на мозг. Впоследствии Шумахер перенес несколько операций, врачам удалось стабилизировать его состояние, однако повреждения привели к тяжелым последствиям. Только спустя несколько месяцев Шумахер был выписан из больницы Гренобля и перевезен в свою виллу в Швейцарии, на берегу Женевского озера.

ЧТО БЫЛО?

Окружение Михаэля довольно быстро ввело мораторий на распространение любой информации о его здоровье. Семья Шумахера и его личный представитель Сабина Кем почти не делились новостями о самом гонщике и его состоянии, попросив болельщиков и журналистов с пониманием относиться к его праву на личную жизнь. Тем не менее, иногда в прессу просачивались новости о том, что Михаэль пришел в себя, что реагирует на слова, о том, что даже может перемещаться – правда, только в инвалидной коляске. Нынешний глава ФИА Жан Тодт, много лет проработавший с ним в «Феррари» и ставший Шумахеру близким другом, периодически рассказывал о том, что навещает семикратного чемпиона и смотрит с ним гонки «Формулы-1». Тем не менее, стало понятно, что видимых улучшений все-таки нет. Михаэль не может ходить, говорить и нормально общаться. Большинство авторитетных врачей сходились во мнении, что спустя такой срок после травмы – более пяти лет – вероятность полного выздоровления практически отсутствует.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?

Шумахер не впервые покинул поместье в Швейцарии – так, новогодние каникулы он провел на Мальорке, в кругу своей семьи. Были и другие короткие поездки – как правило, в частные клиники, связанные с процедурами реабилитации. Однако именно сейчас его перевезли в Париж, в клинику Жоржа Помпеду, где помочь Михаэлю попробует авторитетный 59-летний французский профессор Филипп Менаше. Он специализируется на лечении стволовыми клетками и сердечно-сосудистой хирургии, но также занимается травмами мозга. В 2014 году Менаше первым в истории осуществил пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

При этом, как сообщает Le Parisien, Шумахер находится именно в отделении кардиологии. По сведения издания, это уже не первый раз, когда Михаэля привозят в Париж – ранее он дважды был здесь весной. Понятно, что каждый раз его госпитализация проводится в условиях строжайшей секретности. В этот же раз произошла утечка информации. Как сообщила одна из сотрудниц госпиталя, Шумахер «действительно является нашим пациентом. И он сейчас находится в сознании».

СМИ всего мира уцепились за последнюю фразу, радостно сообщив, что гонщик вышел из комы. На самом деле, это не так. Из комы он вышел еще пять лет назад. И, технически, все это время находился в сознании. Что именно означают слова собеседницы Le Parisien, понять сложно. Возможно, она просто констатировала давно известный факт. Но, возможно, в состоянии Михаэля были какие-то ухудшения, и его снова вводили в кому, из которой на днях опять вывели. Не исключено, что Шумахер перенес операцию (не обязательно на мозге – вполне возможно, на сердце). Однако точной информации на этот счет нет. Остается только гадать.

Главное, что мы знаем – Михаэль жив. И продолжает лечение. А врачи ищут способы вернуть его к полноценной жизни. Будем надеяться, что у них все получится.

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