Красная ночь в Сингапуре. «Феррари» сделала победный дубль - Советский спорт
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22 сентября 2019 19:30Формула-1Мысин Николай

Красная ночь в Сингапуре. «Феррари» сделала победный дубль

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, став лучшими на трассе «Марина-Бэй», принесли «Скудерии» первый победный дубль с Гран-при Венгрии-2017. Даниил Квят, увы, остался без очков.

ХЕТ-ТРИК «ФЕРРАРИ»

Валттери, сбавь скорость! Надо, чтобы Льюис остался впереди.

Такой приказ из боксов получил Боттас перед пит-стопом. И это все, что нужно знать о «Мерседесе». Настолько явно задвигать второго гонщика в угоду первому? Нет, мы видели всякое. Но каждый новый раз из этой серии все также неприятен…

Что еще нужно знать об этой команде – похоже, она больше не лучшая.

Нет, Льюис Хэмилтон возьмет чемпионат и станет шестикратным обладателем титула. А «Мерседес» получит свой заслуженный Кубок конструкторов. Уж слишком велико их преимущество в очках. Но именно сейчас баланс сил немного сместился. И из последних семи гонок «серебристые» взяли лишь две! А так еще две победы – у Макса Ферстаппена. И три подряд – в Бельгии, Италии и Сингапуре – достались «Феррари».

Да, «Скудерия» изменилась!

Они проделали огромную работу. Буквально заново пересобрали болид. Добились ощутимого прогресса. И теперь пожинают плоды, отмечал Нико Росберг. И, в общем-то, не только он. Другие ветераны и эксперты – тоже.

Ночная гонка в Сингапуре подтвердила верность этих слов. В квалификации опять стал лучшим Леклер (и это его третий поул кряду!). А в гонке хорошая тактика позволила «Скудерии» добиться победного дубля. Первого для себя – с Венгрии-2017. И первого для всех команд в истории – на трассе «Марина-Бэй»!

Правда, выиграл, кстати, не Шарль. А Феттель. Опять же впервые за долгое время – после прошлогодней гонки в Бельгии. Причина – удачная тактика. С ранним заездом на пит-стоп. И сколько бы молодой монегаск потом раздраженно не спрашивал «Как так вышло?», это ничего не изменило. С другой стороны – раз уж Леклер не смог создать задел над конкурентами, пока был в лидерах, то тут к кому вопросы? Вот Себастьян это сделать сумел. И выиграл абсолютно заслуженно.

А «Мерседесы»… Их не было даже на подиуме. Всего второй раз в году (после сумасшедшего Гран-при Германии). Но есть ощущение, что не в последний.

И Боттас, конечно, обиделся. Хотя опять промолчал.

«РЕД БУЛЛ» НЕ ЖДЕТ КВЯТА?

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Бывают неудачные уик-энды. Для Квята таким стал вот этот – Гран-при Сингапура. Проблемы с болидом испортили третью практику. Сам Даниил испортил себе лучший круг – уже в квалификации, в субботу. Потом и он, и техника, и соперники испортили ему еще и гонку. Болид – просто не ехал. Сам россиянин тоже ошибался. И не использовал те шансы, какие были. Соперники порой кидались под ноги, ведя себя бездумно – как Кими Райкконен, который ближе к финишу зевнул атаку Даниила, не заметил обгон – и просто повернул в сторону «Торо Россо», после чего два гонщика «в обнимку» вылетели с трассы. Финн в итоге сошел, Квят – продолжил борьбу. Но без малейших надежд на очки.

В сухом остатке – лишь 15-е место. Тогда как Пьер Гасли – его партнер по младшей «Скудерии» устроил несколько эффектных обгонов и стал восьмым! Да и в квалификации был лучше (13-е место против 16-го у россиянина).

И все бы ничего. Бывает. Если бы не один нюанс. Именно здесь, в Сингапуре, консультант «Ред Булла» Хельмут Марко сказал:

Мы не рассматриваем Квята на место в основной команде. Здесь ведется борьба лишь между Албоном и Гасли. А Даниила мы продлим в «Торо Россо». Еще на сезон. Это пока не официально. Но для себя мы все уже решили.

Верить доктору Марко так же наивно, как давать деньги в долг незнакомцам. Он и Гасли уверял, что оставит в «Ред Булле» – за трое суток до того, как Пьера поменяли на Албона. Тем не менее, в такой ситуации Квяту меньше всего была нужна плохая гонка… А он, увы, как раз такую и провел.

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