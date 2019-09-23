«Формула-1» в Сочи: как приехать на Гран-при России и ничего не пропустить - Советский спорт
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23 сентября 2019 13:30Формула-1

«Формула-1» в Сочи: как приехать на Гран-при России и ничего не пропустить

В сентябре болельщики «Формулы-1» приедут в Сочи на Гран-при России, где в шестой раз пройдет российский этап чемпионата мира.

«Формула-1» это оглушительный рев моторов, невероятные скорости, фонтаны из дорогого шампанского на подиуме.

Но «Формула-1» – только часть уикнда. Что же делать болельщику в остальное время на «Сочи Автодроме»?

Безумные гонки поддержки

Во время уик-энда Гран-при заезды проводят еще и младшие гоночные серии: «Формула-2» и «Формула-3». Если вам кажется, что это нечто совершенно неинтересное, то вы глубоко заблуждаетесь.

В этих сериях выступают пилоты, которые благодаря своим способностям могут попасть в «Формулу-1». По сути, за это попадание они и сражаются в гонках. Борьба за этот шанс в «Формуле-2» и «Формуле-3» иногда получается даже интереснее, чем гонки в Ф1 с борьбой за титулы чемпиона мира.

К тому же и следить там российским болельщикам есть, за кем – в «Формуле-3» выступает член молодежной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, в «Формуле-2»Никита Мазепин.

Крутые концерты

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На Гран-при России в этом году отыграют концерты легендарные российские группы.

Разогревать публику 27 сентября накануне квалификации будет банда «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым. Накануне гонки в субботу, 28 сентября на сцену выйдут главные эстеты российской гитарной музыки группа «Мумий Тролль» и ее бессменный лидер Илья Лагутенко. В воскресенье – в день гонки, которая пройдет 29 сентября – состоится концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов».

Прогулка по пит-лейну и автографы

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Если вы приехали на «Формулу-1» в самом начале уик-энда, то не пренебрегайте первым днем этапа, четвергом. У вас будет возможность погулять по пит-лейну и встретиться с пилотами.

Автограф-сессия пройдет в Олимпийском парке на специальной сцене, где соберутся все команды. Время автограф-сессий будет опубликовано на f1.sochiautodrom.ru незадолго до уик-энда. Не забывайте следить и за социальными сетями автодрома, например, инстаграмом «Сочи Автодрома» – там часто бывают важные анонсы.

Прогулка по пит-лейну начнется утром в 9:00 и закончится в 12:00. Все обладатели четырехдневных билетов смогут свободно в это время гулять рядом с гаражами команд и фотографировать. Другого шанса взглянуть на боксы, в которых находится оборудование и машины участников чемпионата, у вас просто не будет.

Если у вас билеты в Ложи или на места категории «Комфорт», то вы сможете пройтись по пит-лейну в дополнительное время – с 15:00 до 15:55.

В Олимпийском парке будет разбит городок развлечений «Формулы-1» под названием F1 FanZone, действующий все четыре дня. Там вы сможете испытать свои силы на современных симуляторах, попробовать себя в роли механика и поучаствовать в замене колес машины Ф1 на время.

Случается, что в F1 FanZone заходят и сами пилоты, так что внимательно смотрите по сторонам!

Истребители в небе

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Если вы приехали на Гран-при России, то почаще поднимайте глаза к небу. С большой программой в Сочи приедет пилотажная группа «Русские Витязи». В субботу они покажут в небе фигуры высшего пилотажа, а в воскресенье пролетят над трассой во время исполнения гимна России.

За этими полетами стоит следить уже потому, что это единственная в мире пилотажная группа, которая выполняет высший пилотаж на тяжелых истребителях серийного производства. Подобное шоу вы сможете увидеть только на авиасалонах.

Хоккей в Олимпийском парке

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В четверг во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч между клубом «Сочи» и московским «Динамо».

Билеты вы сможете купить в кассах стадиона и на официальном сайте «Сочи Автодрома». Если у вас билеты в ложи или на места категории «Комфорт», то на матч вы пройдете бесплатно.

Фестиваль драйва и моторов

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В течение всех четырех дней проведения этапа «Формулы-1» в Олимпийском парке на трех площадках будет проходить Фестиваль драйва и моторов. Из чего он состоит?

Во-первых, в рамках фестиваля пройдут показательные соревнования по дрифту и джимхане Sochi Gymkhana Challenge. В них примут участие Аркадий Цареградцев, Никита Шиков, Федор Воробьев и многие другие известные российские пилоты.

Заезды будут проходить на параллельной трассе, где два пилота будут находиться в постоянном заносе. В рамках Sochi Gymkhana Challenge пройдут отдельные соревнования подготовленных дрифт-авто и «Жигулей», а также суперфиналы среди сильнейших в каждом классе.

«Идея наших соревнований состоит в том, что мы даем возможность ребятам из младших гоночных серий попробовать себя на одной трассе со спортсменами мирового уровня, – отметил организатор Фестиваля драйва и моторов Иван Иллеш. – Параллельная трасса очень удачно сочетает в себе зрелищность и безопасность. Она очень компактная, зрители увидят все события и смогут визуально оценивать ошибки пилотов. Соревнования проходят по всем международным стандартам безопасности, автомобили соответствуют строгим требованиям спортивного регламента».

На другой площадке в Олимпийском парке пройдут шоу в исполнении команды по фристайл-мотокроссу FMX-13 и команды по стантрайдингу Legent Stunt Team.

Площадка с радиоуправляемыми машинками на Фестивале драйва и моторов 2019 года станет в два раза больше в сравнении с прошлым Гран-при России. К трассам с радиоуправляемыми формулами и гоночными грузовиками добавятся еще две: машинки слот-карс на рельсах, которыми смогут управлять даже самые маленькие зрители российского этапа «Формулы-1», а также машины «трофи», которые будут ездить по трассе с препятствиями.

На перечисленных в этом тексте активностях и мероприятиях организаторы не остановились. Что зрители увидят еще? На территории автодрома в дни Гран-при вас ждут картинг, огромный 3D-пазл, зона беговелов, шоу граффити, выставка картин «Королевские гонки», выступления танцоров в специальной танцевальной зоне, музыкантов, мимов, ходулистов и барабанщиц, автомобильный музей, фотозоны, арт-объекты и даже аквариум. Это говорит об одном. Устроители этапа «Формулы-1» подумали не только о том, как профессионально провести гонки, но и постарались сделать уик-энд настоящим праздником для каждого. «Формула-1» в России – больше, чем просто гонки, так что скучать точно не придется.

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