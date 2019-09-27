Один Квят и два Шумахера. Чего ждать от Гран-при России

КАК ВЫСТУПИТ КВЯТ?

Даниил Квят дебютировал в «Формуле-1» в тот же год, когда в календаре впервые появился этап в Сочи. Одна из трибун автодрома названа в его честь. Здесь он впервые пробился в топ-5 в квалификации – в том же сезоне-2014, и эта позиция о сих пор лучшая для россиянина за всю его карьеру в «Торо Россо» (да, еще трижды он стартовал четвертым, но это уже было на «Ред Булле»). Даниила всегда здесь встречают с восторгом, и он сам признается, что домашний Гран-при по понятным причинам занимает особое место в сердце пилота. Но это не значит, будто у Квята каждый уик-энд в Сочи проходит успешно и гладко.

Наоборот – здесь случались и провальные дни.

Главный из них мы, разумеется, помним – когда в 2016 году Даниил дважды «бортанул» «Феррари» Себастьяна Феттеля, испортив гонку и себе, и немцу. Формально это стало причиной понижения Квята – на следующий день его отправили из «Ред Булл» в «Торо Россо», обратным курсом взяв Макса Ферстаппена. Чем все закончилось, знаем – голландец выиграл свой дебютный Гран-при за «Быков», став лучшим в Испании, и впоследствии превратился в суперзвезду. А Даниил не смог раскрыться заново и в 2017 году был исключен из программы «Ред Булл» еще до финиша чемпионата мира.

Потом, правда, вернулся.

Как сложится Гран-при России сейчас – мы не знаем. Но есть пара моментов, которые наверняка подпортили россиянину настроение перед приездом в Сочи.

Во-первых, перед гонкой в Сингапуре консультант «Ред Булла» Хельмут Марко успел заявить:

– Мы не рассматриваем Квята на место в основной команде на будущий сезон. Здесь идет борьба только между Пьером Гасли и Алексом Албоном. Что касается Квята, он в «Ред Булл» не вернется. Но мы готовы подтвердить его в составе «Торо Россо». Это пока неофициально, но внутри команды все давно решено.

Во-вторых, сам Даниил после такого заявления (не факт, что именно из-за него, но тем не менее) выдал действительно неудачный уик-энд. На Гран-при Сингапура он плохо выступил в квалификации, оставшись лишь 16-м. А в гонке финишировал одной строчкой выше. Не потому, что болид плохо ехал или возникли проблемы с мотором. А, в основном, из-за собственного слабого темпа, который помешал Квяту использовать возможности пробиться в очковую зону (они были, и их было немало, что подтвердил Гасли, ставший в итоге 8-м). К чести уфимца надо отметить, что он не стал искать оправданий. А честно признал, что провалил гонку. Впрочем, такие неудачи случаются у всех.

Увы, уже сейчас понятно, что в Сочи Даниил стартует с последнего ряда – на всех машинах «Ред Булл» и «Торо Россо» поменяют элементы силовой установки, но только на болиде Квята ее сменят полностью. Что повлечет значительный штраф (Ферстаппена, Албона и Гасли накажут лишь потерей пяти мест на решетке). В таких условиях прорваться в очковую зону будет почти невозможно – ведь ездит Квят не на «Феррари» или «Мерседесе». Однако всегда найдется возможность для подвига! И может быть домашние трибуны и родные болельщики на этот раз помогут Даниилу продемонстрировать свой лучший пилотаж.

ПОБЕДИТ ЛИ «ФЕРРАРИ»?

Будем считать, что кризис в «Феррари» закончился. «Скудерия» выиграла три последних Гран-при, а в Сингапуре вовсе сделала дубль. На высшие ступени подиума успели подняться и Шарль Леклер, и Феттель – так что оба пилота находятся в классной форме. Что не менее важно (а, возможно, и самое главное!) – успех стал возможен не только из-за скорости машин (она всегда была высокой), но из-за грамотной работы команды (как со стратегий и тактикой, так и просто по технической части – в гараже, на пит-стопах). Именно тактика, к примеру, позволила «Феррари» опередить два «Мерседеса» на городском треке «Марина-Бэй» неделю назад. И если раньше в «Скудерии» ошибки как руководства, так и рядовых механиков часто портили гонщикам жизнь (к слову, пилоты тоже порой ошибалась – вспомним, как начудил Феттель в Италии, где допустил разворот, а следом выбил Лэнса Стролла), то теперь все в порядке. Будем надеяться – останется и впредь. И если все продолжит идти в том же русле, то у «Феррари» – лучшие шансы на победу в Сочи.

Поскольку сама трасса – с обилием длинных прямых и высокоскоростных поворотов – сейчас подходит ей лучше, чем «Мерседесу». У алых болидов есть преимущество в скорости (и в максимальной, и в скорости на затяжных виражах), обеспеченное мощностью двигателя, что мы увидели в Монце и в Спа. Так что соперникам придется непросто, и сложно сказать, что им надо придумать, чтобы опередить «Скудерию». Разве что Леклер и Феттель сами допустят грубые ошибки. Или опять «напортачат» механики. Или гоночные инженеры ошибутся в настройках. Или вмешается погода… А она может вмешаться – по прогнозу, в Сочи в этот уик-энд ожидается дождь!

Но не секрет, что «Феррари» – все еще самая популярная «конюшня». И в России, как в большинстве других стран, у нее самая активная поддержка. Так что если над подиумом в воскресенье прозвучит гимн Италии в честь победы «Скудерии», это порадует значительную часть болельщиков. Хотя, конечно, идеальным стал бы слегка иной вариант – все тот же гимн Италии, но в честь «Торо Россо», и после российского – в честь Квята.

КАК ПРОЕДЕТ «МЕРСЕДЕС»?

Гонки в Сочи каждый раз разные и непохожи друг на друга, но завершались всегда одинаково – победой гонщика «Мерседеса». В трех случаях из пяти – даже дублями серебристых. Трижды выигрывал Льюис Хэмилтон (2014, 2015, 2018), по разу – Нико Росберг (2016) и Валттери Боттас (2017). Финн, к слову, должен был стать первым и в прошлом году, но случилось известное теперь среди фанатов «Валттери, это Джеймс» – так начались переговоры по радио, в ходе которых ему приказали пропустить вперед партнера по команде.

– Думаю, передо мной остался должок. И было бы неплохо его сейчас вернуть, – сказал Боттас на днях журналистам.

Но даже если случится нечто странное, и Валттери не станут просить опять пустить Льюиса (как было, например, в Сингапуре, где у него потребовали сбросить скорость и придержать сзади Албона, из-за чего Хэмилтон вышел вперед после пит-стопов), отпраздновать победу финну будет непросто. Отчасти – по причинам, описанным выше. «Мерседес» в кои-то веки не выглядит здесь фаворитом. Хотя, возможно, это только кажется, и первые тренировки убедят нас в обратном.

В любом случае, после убийственной (для соперников) первой части сезона, в чемпионате наметился небольшой перелом. Он не повлияет на финальный итог – уже понятно, что Льюис выиграет титул, а «Мерседес» – Кубок конструкторов. Но «Ред Булл» и, особенно, «Феррари» больше не выглядят заметно отстающими. И в последних семи гонках на их счету – пять побед. Что выберут Хэмилтон с Боттасом в Сочи? Попытку во что бы то ни стало вернуть статус-кво? Или отказ от битвы только за победу в угоду надежному финишу повыше в очках?

СКОЛЬКО БУДЕТ ОБГОНОВ?

«Сочи Автодром» считается одним из самых сложных треков в календаре чемпионата мира. Здесь высока цена ошибки (Роман Грожан в 2015 году одним неверным движением руля расколотил болид в щепки!). И серьезные требования к форме пилотов (в том числе – и к физической). При этом нет единого сценария, как может сложится заезд. Гран-при России может быть интересным (с напряженной борьбой за очки, обилием вылетов и даже авариями на заключительном круге), а может и скучным (как случилось в 2016 году, когда за всю гонку не было ни одного обгона, без учета опережений круговых).

Что ждет нас теперь?

Скорее всего, борьба все-таки будет. И за победу. И за место в топ-10. Высокая конкуренция в средней группе команд предполагает напряженную интригу – «Рено», «Макларен», «Торо Россо», «Альфа Ромео» и «Рейсинг Пойнт» имеют почти равные шансы на то, чтобы попасть в очки сразу двумя машинами. Плюс может подтянуться и «Хаас» – если Грожан опять не вылетит в отбойник, а Кевин Магнуссен избежит проблем с темпом на длинной дистанции. Про битву между «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл» уже сказано выше. Так что с высокой долей скучать нам не придется. Ни на трибунах, ни у экранов телевизоров.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ РОССИЯНЕ?

И да, Гран-при России – это не только «Формула-1»! В рамках уик-энда пройдут заезды в младших сериях – «Формуле-2» и «Формуле-3». В последнем случае нас вовсе ждет развязка в битве за титул, ведь российский этап – заключительный в календаре серии. И, скорее всего, чемпионство достанется россиянину Роберту Шварцману – пилоту молодежной программы «Феррари», который уже выиграл три гонки и с солидным отрывом лидирует в общем зачете (180 очков против 147 у его ближайшего преследователя – индийца Джехана Дарувалы).

В «Формуле-2» конец сезона намечен на ноябрь – в Абу-Даби. А гонки в Сочи станут предпоследними. И здесь мы увидим сразу трех россиян – Никиту Мазепина (он выступает весь сезон, но только 18-й в чемпионате), Артема Маркелова (сядет в кокпит машины «Арден») и Матевоса Исаакяна (заменит в «Заубере» Хуана-Мануэля Корреа, который до сих пор находится в больнице после аварии с Антуаном Юбером на трассе в Спа, оборвавшей жизнь французского гонщика).

А еще в Сочи выступят два Шумахера. И это не шутка! В «Формуле-2» за победу поборется Мик – сын Михаэля. А в «Формуле-3» дебютирует Дэвид – племянник Шумми-старшего и сын его брата Ральфа.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ПЕРЕЕЗДА В ПИТЕР НЕ БУДЕТ

Организаторы не планируют переносить Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург. Слухи о подобном варианте на днях появились в западной прессе.

Эта новость сразу вызвала волну обсуждений, комментарий дал и Квят («Это не такая плохая идея. В Сочи все хорошо, но кто знает, может быть там будет лучше?» – рассказал россиянин). Однако впоследствии секретарь вице-премьера Дмитрия Козака (который курирует проведение Гран-при России) Илья Джус заявил журналистам:

– Текущий контракт на этап «Формулы-1» предполагает его проведение в Сочи и действует до 2025 года. Мы не обсуждали с правообладателями возможность переноса Гран-при России в другой город.

ЦИФРЫ

5 848 метров составляет протяженность «Сочи Автодрома». В календаре «Формулы-1» длиннее только трассы в Сильверстоуне (5891 м), Баку (6003 м) и Спа (7004 м).

53 круга предстоит преодолеть пилотам в воскресной гонке. Общая дистанция составит 309,745 км.

55 000 человек вмещают трибуны «Сочи Автодрома». По традиции, все билеты на гонку распроданы задолго до начала Гран-при.