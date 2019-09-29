Не скоростью, так фартом. «Мерседес» опять сделал дубль в России - Советский спорт
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29 сентября 2019 19:00Формула-1Мысин Николай

Не скоростью, так фартом. «Мерседес» опять сделал дубль в России

Пилоты «Мерседеса» второй год подряд заняли первые места на финише этапа в Сочи. При этом победный дубль им фактически подарила «Феррари». Даниил Квят остался 12-м.

ЧЕТЫРЕ ПОУЛА ЛЕКЛЕРА

Похоже, у «Феррари» идеальная машина, сокрушался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Уже были моменты, и в прошлом году тоже, когда пилоты «Скудерии» ехали быстро. Но сейчас они нас просто разрывают своей скоростью на прямых! И компенсировать такое отставание сложно.

Ахи, вздохи и стенания босса «серебристых», как и их лидера Льюиса Хэмилтона, по поводу преимущества конкурентов давно стали темой для шуток болельщиков. Похожие комментарии появляются почти каждый месяц, и на фоне того, что «Мерседес» доминирует в «Формуле» вот уже шестой год подряд, обычно вызывают лишь ухмылку (а иногда – и просто раздражение). Но именно сейчас Вольфф отнюдь не лукавил. Во-первых – в «Феррари» действительно резко прибавили. Во-вторых – выиграли три гонки подряд (Бельгию, Италию и Сингапур, причем в последнем случае оформили дубль). А в-третьих – даже в Сочи оказались заметно быстрее! Как в практиках, так и в квалификации. Где только небольшая помарка Феттеля не позволила немцу остаться вторым (в итоге его прошел Хэмилтон). Зато Леклер завоевал четвертую поул-позицию кряду, что из пилотов «Скудерии» не удавалось никому – внимание! – после Михаэля Шумахера… в сезоне-2000!

Да-да, Шарля не просто так считают потенциальной суперзвездой.

При этом «Сочи Автодром» всегда считался трассой «серебристых»! Пять предыдущих Гран-при России (первый прошел в 2014-м) закончились победой «Мерседеса» (и еще два российских Гран-при дореволюционной эпохи, 1913-1914 годов, кстати, тоже). Хэмилтон выигрывал здесь трижды. По разу отличались Боттас и Нико Росберг. Причем, преимущество над соперниками как правило являлось подавляющим. Борьба могла вестись за что угодно – за место на подиуме или в очках. Но победитель гонки был известен заранее – на 100 процентов кто-то из пилотов «Мерседеса»!

И вдруг все резко изменилось…

УДАР РИКОШЕТОМ

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Точнее – изменился баланс сил. А вот итог воскресной гонки остался прежним.

Справедливости ради надо признать – в «Феррари» все делали правильно. Не допускали ошибок по тактике или стратегии. Четко спланировали старт и схему пит-стопов. Им просто не повезло…

Едва погасли красные огни, как Леклер, согласно установке команды, подсадил себе на хвост Феттеля, предоставив партнеру слип-стрим и возможность за счет лучшей скорости пройти Льюиса. Немец, правда, двинулся дальше, опередив и Шарля заодно, чем вызвал недоумение монегаска. «У нас же будет обратный размен, верно?» вопрошал по радио монегаск, намекая на то, что Себастьян прошел его не совсем честно.

«Мы подумаем», ответили в боксах. И пусть Феттель тут же сказал: «Я бы все равно его прошел в любом случае». Пусть он же ехал заметно быстрее, постепенно отрываясь от Шарля, на мостике «Скудерии» решили отыграть все обратно. И придержали Себа на трассе, дав преимущество Леклеру на пит-стопах. Так что после смены резины немец вернулся позади партнера.

Безымянный

Но это уже было не важно.

Поскольку сразу после этого на болиде Феттеля отказал двигатель, и он остановил болид в одной из зон безопасности. На трассе тут же ввели режим виртуального сейфти-кара, что сыграло на руку пилотам «Мерседеса» они еще не успели побывать в боксах, так что мгновенно поспешили на пит-лейн. Леклер же по правилам просто не мог ехать быстро (пилоты были обязаны снизить скорость на 40 процентов). И в итоге пропустил вперед Льюиса. А следом – и Валттери. Такой вот удар рикошетом от схода напарника… Попытки отыграть позиции в борьбе, после рестарта, обернулись провалом. Ни финна, ни тем более англичанина Шарль пройти не сумел. Так и остался на третьей позиции.

Может, скорости «Мерседесу» и не хватало. Зато с везением, с фартом полный порядок!

За это мы и любим гонки – ведь можно победить, даже не обладая быстрейшей машиной, – расплылся в улыбке Вольфф. – Ты можешь сомневаться в своих силах, знать свои слабые места, но продолжать цепляться за любую надежду – и иногда это приносит успех. Мы в шоке, но нам улыбнулась удача – и сход Феттеля подарил нам победу!

НИ ШЛЕМА, НИ ОЧКОВ

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Домашний Гран-при всегда радует гонщика повышенным вниманием и поддержкой болельщиков, но родные трибуны отнюдь не так часто помогают добиться успеха. Это случилось и с Даниилом Квятом. В Сочи. Опять…

Сначала россиянину сменили двигатель, после чего стало понятно, что он в любом случае стартует последним. Потом сгорел и новый мотор – пришлось менять его снова. В итоге Даниил пропустил две практики из трех, а заодно – и квалификацию. Не смог нормально поработать с настройками. И стартовал 19-м (поскольку Алекс Албон разбил болид в субботу и гонку начинал вовсе с пит-лейна). Еще уфимцу не дали использовать специально подготовленный к Гран-при России шлем. По правилам, менять дизайн можно один раз за сезон, и Квят уже делал это в Италии. В реальности гонщики обычно не обращают на это внимание (тот же Феттель чуть ли не каждый Гран-при проводит в разных шлемах, ведь наказания за это не предусмотрено). Однако в «Торо Россо» решили перестраховаться, сделав официальный запрос по поводу Квята в России. Получили отказ… И тут уже деваться было некуда – россиянину пришлось надевать старый.

В общем, все пошло не так, как хотелось бы...

В гонке Квят выступил блестяще! Отлично стартовал, сходу отыграв пять позиций. Выдал красивую борьбу с Пьером Гасли, указав напарнику, кто из них лучше в «Торо Россо» (француз, в итоге, проиграл по всем статьям). Но до очков дотянуться не смог – не позволила скорость болида. В итоге Даниил – 12-й. Хотя не будь этой истории с двумя заменами мотора, вполне мог бы оказаться в очках.

Но не везло, как видите, не только «Феррари».

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